Polis otosunda cinsel saldırı davasında sanık cezalarına indirim yağdı

İstanbul Fatih'te uygulama yaptıkları taksideki Özbek I.K.'nin (27) yanında kimliği olmadığı gerekçesiyle ekip aracında 4 saat alıkonulup cinsel saldırıya uğraması ve bin 400 TL parasının gasbedilmesine ilişkin 1'i tutuklu 5 polisin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanık polis Şeref Ş.'yi "Cinsel saldırı", "İrtikap" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 24 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Bir sanığın beraatine karar veren heyet, diğer üç polisin ise "Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Heyet, sanıkların cezasına "iyi hal indirimi" uyguladı. Bir üye hakim, indirim uygulanmadan ceza verilmesi gerektiğini belirterek karara muhalefet şerhi düştü.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Şeref Ş. ile tutuksuz sanıklar İsmail K., Enes S., Yaşar S., Ahmet B. ve avukatları katıldı. Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da I.K.'yı temsilen duruşmada hazır bulundu. Duruşmada kadını savunmak isteyen bazı avukatların talebi, kadından vekaletname almamış olmamaları gerekçe gösterilerek reddedildi. Daha sonra savcının bir önceki celse verdiği mütalaasını tekrar etmesinin ardından sanıklara son savunmaları soruldu.

"MAĞDUR" OLDUĞUNU İDDİA EDEREK BERAAT TALEP ETTİ!

Sanıklardan Şeref Ş. "Böyle bir olay olduğundan dolayı pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi. Sanık İsmail K. ise "Suçsuzum, mağdurum. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Diğer sanıklar da beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık İsmail K. hakkında "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna yardım etme" suçundan beraat kararı verdi.

3 POLİS HAKKINDA ÖNCE 7 AY HAPİS CEZASI SONRA BERAAT KARARI

Sanıklar Ahmet B., Enes S., Yaşar S., hakkında "Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Sanıkların sabıka durumunun, duruşmadaki tutum ve davranışlarının olumlu olduğunu ileri süren mahkeme, bir daha suç işlemeyecekleri yönünde kanaate vardı ve bu hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Bu sanıklar hakkındaki adli kontrol kararlarının kaldırılmasına da hükmedildi. Sanıklar Ahmet B., Enes S., Yaşar S. haklarında "Suçluyu kayırma" suçlarından ise beraat kararı verildi.

BİR POLİSİN "CİNSEL SALDIRI" CEZASINA "İYİ HAL İNDİRİMİ"

Sanık Şeref Ş., "İrtikap" suçundan 4 yıl 2 ay hapis, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, sanık polis Şeref Ş. hakkında "Cinsel saldırı" suçundan ise önce 12 yıl hapis, ancak suçun silahla ve kamu görevinin kötüye kullanılması suretiyle işlendiği gerekçesiyle artırarak 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak sanığın cezasında "iyi hal indirimi" uygulandı ve sonuç olarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

BİR ÜYE HAKİM KARARA MUHALEFET ŞERHİ KOYDU

Oy çokluğuyla alınan karar üye hakim Kudret Karslı muhalefet şerhi düştü. Karslı muhalefet gerekcesinde, ceza tayininde alt sınırdan uzaklaşılmaması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedeniyle fille orantılı bir ceza alma koşulunun sağlanmadığını vurguladı. Karslı muhalefet gerekçesinde, "Fiil işleyenlere ceza verilmemesi bu tür eylemlerin önlenmesini sağlayacak caydırıcılığı azaltmakta, hele ki toplumda vatandaşların güvenliğiyle sorumlu olan ve herhangi bir durumda vatandaşın kendisini en güvende hissedeceği kurum ve kişilerden olan asayişi ve huzur ortamını sağlamakla görevli polis memurları tarafından söz konusu suçların işlendiği değerlendirildiğinde, kişilerin fiziksel ve ruhsal bütünlüklerinin korunması hususundaki pozitif yükümlülüğün yerine getirilmemesi sonucu doğurmakta olup Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlal edildiği gerekçesiyle sanıklar hakkında ceza verilirken duruşmadaki tutumları da gözönünde bulundurulduğundan pişman olduklarına yönelik bir kanaat de oluşmadığından sanıklar hakkında indirim yapılmadan, alt sınırdan uzaklaşılarak ve CMK 231 maddesinin uygulanmaması gerektiği."

NE OLMUŞTU?

İddianamede, 15 Ekim 2018 günü saat 21.00 sıralarında I.K.'nin polis aracına bindirildiği, araçta polis Şeref Ş.'nin bırakılması için kadından para istediği, kadının bin 400 TL'si olduğunu söylediği, polis Şeref'in 3 bin dolar istediği, kadının ise bu kadar parasının olmadığını söylediği, sanık Şeref'in kadını 3-4 saat zorla ekip aracında gezdirdiği anlatıldı. Diğer polis İsmail K. yemek için araçtan inince sanık Şeref Ş.'nin aracı alıp surlara götürdüğü, kadına ilişkiye girmek istediğini söylediği, kadının bu teklifi kabul etmemesi üzerine silah göstererek aracın arka koltuğunda cinsel saldırıda bulunduğu kaydedildi. Şeref Ş.'nin, kadını bırakma karşılığında bin 400 lira parasını da zorla aldığı belirtildi. (HABER MERKEZİ)

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