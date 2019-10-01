Cinsel saldırı suçundan yargılanan jinekoloğa indirimle 23 yıl hapis cezası verildi

İstanbul'da tedavi için gelen iki kadın hastasına özel muayenehanesinde cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan jinekolog Prof. Dr. F.S'nin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme "nitelikli cinsel saldırı" suçundan verilen 28 yıl hapis cezasını "iyi hal indirimi" gerekçesiyle 23 yıl 4 ay hapis cezasına düşürüldü.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü celseye, tutuklu sanık F.S. getirildi. Duruşmada mağdur kadınlar R.T. ve A.D. de ile taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmada, mütalaasını bildiren savcı, sanığın "nitelikli cinsel saldırı" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti. Savcının mütalaası üzerine savunması sorulan sanık F.S. ise beraatini talep etti.

İYİ HAL İNDİRİMİ İLE 23 YIL 4 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, "özel hayatın gizliliği" suçundan sanık F.S'nin beraatine hükmeden heyet, sanık F.S'nin "nitelikli cinsel saldırı" suçunu işlediğinin sabit olduğu vicdani kanısına varıldığı gerekçesiyle sanığa ayrı ayrı 14'er yıl hapis cezası olmak üzere toplam 28 yıl hapis cezası kararı verdi. Ancak sanığın yargılama sürecindeki davranışları öne sürülerek "iyi hal indirim" yapıldı. Sanığa her iki kadına yönelik cinsel saldırı eylemi suçundan 11 yıl 8'er ay olmak üzere toplamda 23 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Heyet, ilk celse verilen yayın yasağı kararını kaldırma kararı da aldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme ayrıca herhangi bir adli işlem yapılmadığı anlaşılan, 6 Mayıs 1998 tarihinde S.E. isimli hastasına yönelik eylemi ile 2007 tarihinde Ç.K'ye yönelik eylemleri yönünden gereğinin takdiri için İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusu yazılmasını da hükme bağladı. (HABER MERKEZİ)

Öğrencilerden tecavüz faili Hasan Bilgili'nin serbest bırakılmasına tepki

Cinsel saldırı davasında mahkeme "inandırıcı delil yok" diyerek beraat verdi

Kadın cinayetine yine "tahrik" indirimi!

Cinsel saldırı sanığına zincirleme indirim

Sevgilisini ayrılmak istedi diye öldüren erkeğe "iyi hal" indirimiyle 25 yıl hapis

İzmir'de çocuğa cinsel istismar davasında "iyi hal" indirimi