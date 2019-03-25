Kadın cinayetine yine "tahrik" indirimi!

İzmir’in Tire ilçesinde eşini boğan ve sonra da bıçaklayan kişinin cezası ‘tahrik’ indirimiyle 21 yıla düşürüldü.

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Bayram Korkmaz ve taraf avukatları hazır bulundu. AA'da yer alan habere göre tanık olarak ifade veren İ.K. sanıkla aynı koğuşta kaldığını belirterek, “Bana eşini namus meselesinden öldürdüğünü anlattı” dedi. Savcı, “Eşini kasten öldürmek” suçundan sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde esasa ilişkin mütalaa verdi. Sanık Korkmaz ise kadın cinayetleri davasında faillerin sıkça başvurduğu bir bahaneye sığındı ve “Eşim beni aldattı” dedi. Mahkeme heyeti, Korkmaz’ı “Eşini kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak mahkeme cezayı “tahrik altında işlediği” iddiasıyla 21 yıla indirdi. Heyet, hakkında iyi hal indirimi uygulanmayan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. (HABER MERKEZİ)

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