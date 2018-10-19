Mahkeme, Ã§ocuÄŸa cinsel istismara â€˜iyi halâ€™ indirimi yaptÄ±

Ã‡ocuÄŸa cinsel istismardan yargÄ±lanan sanÄ±ÄŸa â€˜iyi halâ€™ indirimi uygulandÄ±. Anne â€˜Bu suÃ§un iyi hali mi olur?' diye karara tepki gÃ¶sterdi.

Bursa'nÄ±n MustafakemalpaÅŸa ilçesinde D.A., adlÄ± çocuÄŸa cinsel istismar suçlamasÄ±yla tutuklu yargÄ±lanan Burak T., 12 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±. Ceza, sanÄ±ÄŸÄ±n duruÅŸmalardaki ‘iyi hali’ nedeniyle 10 yÄ±la indirildi. D.A.'nÄ±n annesi G.A., ‘iyi hal’ indirimi uygulanmasÄ±na tepki göstererek “Bu suçun ‘iyi hali’ mi olur” diye konuÅŸtu.

Bursa 12'nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde, 'çocuÄŸun cinsel istismarÄ±' ve 'kiÅŸiyi hürriyetinden yoksun kÄ±lma' suçlarÄ±ndan 32 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle yargÄ±lanan Burak T., son kez hakim önüne çÄ±ktÄ±. D.A.'nÄ±n gelmediÄŸi duruÅŸmada annesi G.A., Aile ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ± vekili, sanÄ±k ve müÅŸteki avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu.

SanÄ±k avukatÄ± Murat TaÅŸdelen, müvekkilinin eylemini en fazla sarkÄ±ntÄ±lÄ±k boyutunda dikkate alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini savunarak 6 aydÄ±r tutuklu bulunan Burak T.’nin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Burak T.’ye, 'çocuÄŸun cinsel istismarÄ±' suçundan önce 12 yÄ±l hapis cezasÄ± verdi. Ceza, sanÄ±ÄŸÄ±n duruÅŸmalardaki ‘iyi hal’i dikkate alÄ±narak 10 yÄ±la düÅŸürüldü. 'KiÅŸiyi hürriyetinden yoksun kÄ±lma' suçundan ise sanÄ±ÄŸa ceza verilmedi.

ANNE: BU SUÇUN Ä°YÄ° HALÄ° MÄ° OLUR?

DuruÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan açÄ±klama yapan anne G.A., Burak'Ä±n, dayÄ±sÄ±nÄ±n oÄŸlu olduÄŸunu ve evlerinde misafir ettiklerini söyleyerek, "Gece kÄ±zÄ±mÄ±n sesini duydum. OdasÄ±na girdiÄŸimde çÄ±plak halde bulunan Burak, elleriyle kÄ±zÄ±mÄ±n boÄŸazÄ±nÄ± sÄ±kÄ±yordu. YarÄ±m dakika ile kÄ±zÄ±mÄ± kurtardÄ±m. KÄ±zÄ±m olay nedeniyle psikolojik sorunlar yaÅŸadÄ±. SanÄ±ÄŸa verilen ceza az. Ä°yi hal indirimi yapÄ±lmasÄ±nÄ± da anlamadÄ±m. Bu suçun iyi hali mi olur?" diye konuÅŸtu. Adliye önünde açÄ±klama yapan Saadet ÖÄŸretmen Çocuk Ä°stismarÄ± ile Mücadele DerneÄŸi Bursa Koordanitörü Ceylan Altay da çocuk istismarÄ± olaylarÄ±na karÅŸÄ± tüm kurumlarÄ±n mücadele etmesi gerektiÄŸini söyledi. (Bursa/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 13:41

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