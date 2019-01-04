Çocuğa istismarda bulunan sanığın cezasına iyi hal indirimi uygulandı

İstanbul Başakşehir'de 7 ay önce yolda yürüyen 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu için yargılanan tutuklu sanık Murat Ş., olay günü uyuşturucu maddenin etkisi altında suçu işlediğini iddia ederek, "Bir çocuğa arkadan sarılıyorum, niçin sarıldığımı bilmiyorum. Bilinçli bir şekilde hareket etmedim" dedi. Mahkeme heyeti sanık Murat Ş.'ye, psikolojisinin bozuk olduğunu ileri sürmesinin ardından savcılığın talep ettiği hapis cezasını "iyi hal indirimi" uygulayarak 6 yıl 8 aya düşürdü. Sanığın tutukluluk hali devam ediyor.

SAVCILIK, 12 YILDAN 22,5 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ

DHA'da yer alan habere göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Başakşehir'de 25 Haziran'da meydana gelen cinsel istismar olayı şöyle anlatıldı: Marketten ekmek alarak evine giden 14 yaşındaki B.Y.'yi, 29 yaşındaki Murat Ş. takip etti. Murat Ş., evine yaklaştığı sırada B.Y.'ye sıkı şekilde sarıldı ve yol üstünde bulunan çalılık bölgeye götürdü. Murat Ş., B.Y.'yi yere yatırmaya çalıştı. Direnen ve bağıran B.Y., bu şekilde kurtulmayı başardı. B.Y., Murat Ş.'ye tepki gösterdi, Murat Ş. de korkarak olay yerinden kaçtı. Savcılık hazırladığı iddianamede "çocuğun cinsel istismarı" suçundan Murat Ş.'nin 12 yıldan 22,5 yıla kadar hapsini talep etti.

İSTİSMAR SANIĞI, 'PSİKOLOJİM BOZUK' BAHANESİNİ ÖNE SÜRDÜ

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında ifade veren tutuklu sanık Murat Ş., "Böyle bir suçtan yargılandığım için utanç duyuyorum. Annemi kaybettim. Bu nedenle psikolojik bunalıma girdim. Alkol ve uyuşturucu madde kullanmaya başladım. Olay tarihindede uyuşturucu maddenin etkisi altındaydım. Kendimde değildim. Böyle bir olayı gerçekleştirdiğimi olaydan bir hafta sonra ablamın söylemesi üzerine sosyal medyadan ve vidolardan öğrendim. Videoları izlediğimde kendimi gördüm. Bir çocuğa arkadan sarılıyorum, niçin sarıldığımı bilmiyorum. Uyuşturucu maddenin etkisi altında bu suçu işledim. Olayı nasıl gerçekleştirdiğimi hatırlamıyorum. Affınıza sığınarak tahliyemi istiyorum" diyerek kendisini savundu.

'İYİ HAL İNDİRİMİ' İLE 6 YIL 8 AY HAPİS CEZASI ALDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, suçun işlenme biçimi, suç kastının yoğunluğu ve meydana gelen tehlikenin ağırlığını da dikkate alarak 15 yaşındaki küçük mağdureye yönelik "Cinsel istismar" suçundan sanık Murat Ş.'yi 8 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığa "iyi hal" indirimi de uygulayarak cezayı 6 yıl 8 ay'a düşüren mahkeme heyeti, sanık Murat Ş.'nin de tutukluluk halinin de devamına karar verildi. (HABER MERKEZİ)