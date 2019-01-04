04 Ocak 2019 12:11

Çocuğa istismarda bulunan sanığın cezasına iyi hal indirimi uygulandı

14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sanığın cezası, 'iyi hal indirimi' uygulanarak 6 yıl 8 ay hapis cezasına düşürüldü.

Çocuğa istismarda bulunan sanığın cezasına iyi hal indirimi uygulandı

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    İstanbul Başakşehir'de 7 ay önce yolda yürüyen 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu için yargılanan tutuklu sanık Murat Ş., olay günü uyuşturucu maddenin etkisi altında suçu işlediğini iddia ederek, "Bir çocuğa arkadan sarılıyorum, niçin sarıldığımı bilmiyorum. Bilinçli bir şekilde hareket etmedim" dedi. Mahkeme heyeti sanık Murat Ş.'ye, psikolojisinin bozuk olduğunu ileri sürmesinin ardından savcılığın talep ettiği hapis cezasını "iyi hal indirimi" uygulayarak 6 yıl 8 aya düşürdü. Sanığın tutukluluk hali devam ediyor.

    SAVCILIK, 12 YILDAN 22,5 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ

    DHA'da yer alan habere göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Başakşehir'de 25 Haziran'da meydana gelen cinsel istismar olayı şöyle anlatıldı: Marketten ekmek alarak evine giden 14 yaşındaki B.Y.'yi, 29 yaşındaki Murat Ş. takip etti. Murat Ş., evine yaklaştığı sırada B.Y.'ye sıkı şekilde sarıldı ve yol üstünde bulunan çalılık bölgeye götürdü. Murat Ş., B.Y.'yi yere yatırmaya çalıştı. Direnen ve bağıran B.Y., bu şekilde kurtulmayı başardı. B.Y., Murat Ş.'ye tepki gösterdi, Murat Ş. de korkarak olay yerinden kaçtı. Savcılık hazırladığı iddianamede "çocuğun cinsel istismarı" suçundan Murat Ş.'nin 12 yıldan 22,5 yıla kadar hapsini talep etti.  

    İSTİSMAR SANIĞI, 'PSİKOLOJİM BOZUK' BAHANESİNİ ÖNE SÜRDÜ

    Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında ifade veren tutuklu sanık Murat Ş., "Böyle bir suçtan yargılandığım için utanç duyuyorum. Annemi kaybettim. Bu nedenle psikolojik bunalıma girdim. Alkol ve uyuşturucu madde kullanmaya başladım. Olay tarihindede uyuşturucu maddenin etkisi altındaydım. Kendimde değildim. Böyle bir olayı gerçekleştirdiğimi olaydan bir hafta sonra ablamın söylemesi üzerine sosyal medyadan ve vidolardan öğrendim. Videoları izlediğimde kendimi gördüm. Bir çocuğa arkadan sarılıyorum, niçin sarıldığımı bilmiyorum. Uyuşturucu maddenin etkisi altında bu suçu işledim. Olayı nasıl gerçekleştirdiğimi hatırlamıyorum. Affınıza sığınarak tahliyemi istiyorum" diyerek kendisini savundu.

    'İYİ HAL İNDİRİMİ' İLE 6 YIL 8 AY HAPİS CEZASI ALDI

    Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, suçun işlenme biçimi, suç kastının yoğunluğu ve meydana gelen tehlikenin ağırlığını da dikkate alarak 15 yaşındaki küçük mağdureye yönelik "Cinsel istismar" suçundan sanık Murat Ş.'yi 8 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığa "iyi hal" indirimi de uygulayarak cezayı 6 yıl 8 ay'a düşüren mahkeme heyeti, sanık Murat Ş.'nin de  tutukluluk halinin de devamına karar verildi. (HABER MERKEZİ)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Leyla Güven’in annesi Cevriye Güven yaşamını yitirdi
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Hak-hukuk tanımama, rüşvet; her şey ‘seçimi götürmek’ için!

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Yeni yıl üzerine burjuva söylemi ve emekçiler

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Reklamlar bitti, şimdi gerçekler!

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    ABD’nin çöküşünden sonra ne olacak?

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    2019’da Başımıza Neler Gelecek: Devrimcilerin Cezası Akıntıya Karşı Kürek Çekmek

     Özcan YAMAN
    Özcan YAMAN

    Metin Göktepe ve Yılmaz Onay’a sevgiler...
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Eczacılar paralı poşet uygulamasından muaf tutulmak istiyor
    Eczacılar paralı poşet uygulamasından muaf tutulmak istiyor

    Tüm Ezcacı İşverenler Sendikası, kullanılmış poşetlerin hijyenik olmaması nedeniyle paralı poşet uygulamasının eczanelerde uygulanmamasını istedi.

    Osmangazi Köprüsü işletmecisi: Köprü geçiş fiyatı dolarla belirleniyor
    Osmangazi Köprüsü işletmecisi: Köprü geçiş fiyatı dolarla belirleniyor

    Osmangazi Köprüsü'ne yapılan zam, işletmecinin belirlemesine değil, sözleşmenin dolar üzerinden yapılmasına dayanıyor.

    Çocuğa istismarda bulunan sanığın cezasına iyi hal indirimi uygulandı
    Çocuğa istismarda bulunan sanığın cezasına iyi hal indirimi uygulandı

    14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sanığın cezası, 'iyi hal indirimi' uygulanarak 6 yıl 8 ay hapis cezasına düşürüldü.

    Leyla Güven’in annesi Cevriye Güven yaşamını yitirdi
    Leyla Güven’in annesi Cevriye Güven yaşamını yitirdi

    58 gündür cezaevinde açlık grevinde olan DTK Eş Başkanı ve HDP Milletvekili Leyla Güven’in annesi Cevriye Güven yaşamını yitirdi.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul’da kar yağışı 6 gün sürecek
    İstanbul’da kar yağışı 6 gün sürecek

    Meteoroloji’nin tahminlerine göre, İstanbul’da bu sabah başlayan kar yağışının 6 gün boyunca sürmesi bekleniyor.

    Boş çikolata kutusu yüzünden tazminatsız kovulan kadın işçi konuştu
    Boş çikolata kutusu yüzünden tazminatsız kovulan kadın işçi konuştu

    Boş çikolata kutusunu aldığı için tazminatsız işten çıkarılan işçi Emine Arık, işvereni haklı bulan hakimlere tepkili: Hiç mi vicdanları sızlamadı?

    GÜNCELLENDİ
    Kar nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi
    Kar nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi

    Çanakkale il genelinde ve Edirne'nin Keşan, Tekirdağ'ın Malkara, Kırklareli’nin Demirköy ve Çankarı'nın Orta ilçelerinde eğitime ara verildi.

    GÜNCELLENDİ
    İdlib’de cihatçılar arasındaki çatışmalar büyüyor
    İdlib’de cihatçılar arasındaki çatışmalar büyüyor

    Suriye'de büyük bölümü cihatçıların kontrolündeki İdlib'de Tahrir Şam Heyeti ile TSK destekli Ulusal Kurtuluş Cephesi arasındaki çatışmalar sürüyor.

    Fotoğraf ve videolarla Türkiye ve dünyadan yeni yıl kutlamaları
    Fotoğraf ve videolarla Türkiye ve dünyadan yeni yıl kutlamaları

    Yeni yıl kutlamaları büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Dünya genelinde yüz binlerce kişi, yağışlı ve soğuk havaya aldırmadan meydanları doldurdu.

    Diğer hikayeler...
    GÜNCELLENDİ
    Burak Yılmaz, Beşiktaş'la ilk antrenmanına çıktı
    Burak Yılmaz, Beşiktaş'la ilk antrenmanına çıktı
    40. sanat yılı için yazılar: ‘Bir Dünya Şarkısı Şükrü Erbaş’
    40. sanat yılı için yazılar: ‘Bir Dünya Şarkısı Şükrü Erbaş’
    Mehmet Ali Erbil yeniden yoğun bakıma alındı
    Mehmet Ali Erbil yeniden yoğun bakıma alındı
    GÜNCELLENDİ
    Futbolda ara transfer dönemi başladı
    Futbolda ara transfer dönemi başladı
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in adli kontrole itirazları reddedildi
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in adli kontrole itirazları reddedildi

    Sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın haklarında verilen adli kontrol kararına yaptıkları itiraz reddedildi.

    'İki hastanenin ihmali, bir bebeğin ölümüne yol açtı' iddiası
    'İki hastanenin ihmali, bir bebeğin ölümüne yol açtı' iddiası

    İhmaller nedeniyle bir gün sonra doğuma alınan Heves Tektaş'ın bebeği, doğduktan 6 gün sonra yaşamını yitirdi. Aile, hastane görevlilerini suçluyor.

    GÜNCELLENDİ
    Orgeneral Metin Temel neden kızağa çekildi, bugüne kadar kim ne yazdı?
    Orgeneral Metin Temel neden kızağa çekildi, bugüne kadar kim ne yazdı?

    Orgeneral Metin Temel'in pasif göreve çekilme gerekçesi tartışılmaya devam edilirken kamuoyuna şu ana kadar yansıyan iddiaları derledik.

    Pompeo: Kürtlerin katledilmemesi ABD'nin görevinin parçası
    Pompeo: Kürtlerin katledilmemesi ABD'nin görevinin parçası

    ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Suriye'den çekilme kararı alan ABD'nin görevleri arasında 'Kürtlerin katledilmemesini sağlamak' olduğunu ifade etti.

    GÜNCELLENDİ
    BUDO seferleri iptal (4 Ocak 2019)
    BUDO seferleri iptal (4 Ocak 2019)

    Bursa - İstanbul arasında yolcu taşımacılığı yapan BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerini iptal etti.

    Endonezya'daki Anak Krakatau Yanardağı'nda patlamalar sürüyor
    Endonezya'daki Anak Krakatau Yanardağı'nda patlamalar sürüyor

    Endonezya'da en az 437 kişinin ölümüne neden olan tsunamiyi tetikleyen Anak Krakatau Yanardağı'nda patlamalar devam ediyor.

    ABD Temsilciler Meclisi Başkanı seçilen Pelosi: Bu duvarı yapmıyoruz
    ABD Temsilciler Meclisi Başkanı seçilen Pelosi: Bu duvarı yapmıyoruz

    ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanlığına Demokrat Nancy Pelosi seçildi. Pelosi, Trump'ın Meksika duvarı için "Bu duvarı yapmıyoruz" dedi.

    Samiler: ‘Buz Denizi Hattı’ varlığımızı tehdit ediyor
    Samiler: ‘Buz Denizi Hattı’ varlığımızı tehdit ediyor

    Buz Denizi Hattı’nın geleneksel ren geyiği bakıcılığı, Sami kültür ve varlığına bir tehdit oluşturduğunu söyleyen Samiler projenin iptalini istiyor.

    Kimliği yok diye tedavi edilmeyen Afgan mülteci yaşamını yitirdi
    Kimliği yok diye tedavi edilmeyen Afgan mülteci yaşamını yitirdi

    Kimliği olmadığı için gittiği hastanede tedavi edilmeyen diyaliz hastası Afgan mülteci Seyyit Soltan Hüseyini hayatını kaybetti.

    Suriyeli mülteciler: Kim memleketinden ayrılmak ister ki!
    Suriyeli mülteciler: Kim memleketinden ayrılmak ister ki!

    Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşayan Suriyeli mülteciler neler yaşıyor? Bölgede yaşayan Suriyeliler anlattı.

    Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü ile birlikte 4 yere saldırı: 1 yaralı
    Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü ile birlikte 4 yere saldırı: 1 yaralı

    Diyarbakır'da Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğünün de aralarında bulunduğu 4 yere saldırı gerçekleşti, 1 kişi yaralandı.

    GÜNCELLENDİ
    Kaşıkçı cinayeti davası: Suç ispatlanmadıkça ceza uygulanamaz
    Kaşıkçı cinayeti davası: Suç ispatlanmadıkça ceza uygulanamaz

    Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açılan davanın ilk duruşması başladı. 11 şüpheliden 5'i için savcı idam talep etti.

    Fransa'da 'Sarı yelekliler'in öncü ismi Drouet yargılanacak
    Fransa'da 'Sarı yelekliler'in öncü ismi Drouet yargılanacak

    Paris'te dün akşam eylem yaptığı sırada gözaltına alınan sarı yeleklilerin öncü isimlerinden Eric Drouet yargılanacak.

    GÜNCELLENDİ
    Flormar işçisi: Bundan sonra AKP benden oy alamaz!
    Flormar işçisi: Bundan sonra AKP benden oy alamaz!

    Flormar işçileri yaklaşan yerel seçimleri, yerel yönetimlerden beklentilerini Evrensel'e anlattı.

    Muharrem İnce'den Mansur Yavaş'a: Yanınızdayız, Bi 'Alo' demeniz yeter
    Muharrem İnce'den Mansur Yavaş'a: Yanınızdayız, Bi 'Alo' demeniz yeter

    Mansur Yavaş, Muharrem İnce ile bir araya geldi, Ankara'nın yerel seçim gündemini konuştu.

    GÜNCELLENDİ
    'Türkiye'den göç' NY Times'ta: İnsanlar tehdit altında hissediyor
    'Türkiye'den göç' NY Times'ta: İnsanlar tehdit altında hissediyor

    New York Times, Türkiye'den yurt dışına göçe dair haberinde 'Erdoğan'a karşı çıkan Türkler, yetenek ve varlıklarını alarak ülkeyi terk ediyor' dedi.