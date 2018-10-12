Ã‡ocuk istismarÄ±ndan yargÄ±lanan Ã¶ÄŸretmene iyi hal indirimi uygulandÄ±

HÃ¼kÃ¼met Ã§ocuk istismarÄ±nda kimyasal hadÄ±mÄ± gÃ¼ndeme getirirken; Antalyaâ€™da istismar sanÄ±ÄŸÄ± bir Ã¶ÄŸretmene â€˜iyi halâ€™ indirimi uygulandÄ±.

Antalya'da 10 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z çocuÄŸuna 5 ay boyunca cinsel istismarda bulunan Ä°ngilizce öÄŸretmeni Kadir A.. hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±. Ancak istismarcÄ±nÄ±n duruÅŸmalardaki tavÄ±rlarÄ± ileri sürülerek ‘iyi hal’ indirimi uygulandÄ±. Ä°ndirim kararÄ±yla sanÄ±ÄŸÄ±n cezasÄ± 23 yÄ±l 5 aya düÅŸürülmüÅŸ oldu.

Olay, Ekim 2017- Åžubat 2018 tarihleri arasÄ±nda, belediyeye ait eÄŸitim kurumunda yaÅŸandÄ±. Aksu Ä°lkokulu 4'üncü sÄ±nÄ±fÄ±na giden E.S.G., bazÄ± derslerin kurslarÄ±nÄ± almak için gittiÄŸi eÄŸitim kurumunda, Ä°ngilizce öÄŸretmeni Kadir A. tarafÄ±ndan taciz edildi. Kendisiyle birlikte 3 arkadaÅŸÄ± da istismara uÄŸrayan E.S.G., 5 ay sonra durumu diÄŸer öÄŸretmen ve arkadaÅŸlarÄ±yla paylaÅŸtÄ±.

Ailenin ÅŸikayetçi olmasÄ± üzerine Çocuk Ä°zleme Merkezi Bürosu'nda yaÅŸananlarÄ± anlatan E.S.G., öÄŸretmeninin kendisinin özel bölgelerine dokunduÄŸunu ve kendisini birkaç kez öperek istismar ettiÄŸini söyledi. E.S.G, ifadesinin son kÄ±smÄ±nda öÄŸretmeninin ilk dokunuÅŸundan sonra kendisine 'EÄŸer bunu annene ve babana anlatÄ±rsan belki annen olmaz' diyerek korkuttuÄŸunu, bu nedenle sanÄ±ÄŸÄ±n diÄŸer eylemlerine ses çÄ±kartmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sözlerine ekledi. Ailenin olayÄ± yargÄ±ya taÅŸÄ±masÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Antalya 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde dava açÄ±ldÄ±. YapÄ±lan duruÅŸmalarda tanÄ±k olarak dinlenen E.S.G.'nin 3 arkadaÅŸÄ± da sanÄ±ÄŸÄ±n eylemlerini doÄŸruladÄ±.

Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Mustafa Åžeran, davanÄ±n bugün görülen 4'üncü duruÅŸmasÄ±nda esas hakkÄ±ndaki mütalaasÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. SanÄ±ÄŸÄ±n aynÄ± merkeze giden 3 kÄ±z öÄŸrenciye yönelik olarak da eylemlerde bulunduÄŸunu ve 1, 4 ve 6'ncÄ± aÄŸÄ±r ceza mahkemelerinde yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten savcÄ±, Kadir A. hakkÄ±nda Antalya 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nden mahkumiyet kararÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

KararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme heyeti, sanÄ±k Kadir A.'nÄ±n 12 yaÅŸÄ±ndan küçük çocuÄŸa karÅŸÄ± 'ÇocuÄŸun cinsel istismar suçu'nu iÅŸlediÄŸine karar vererek 10 yÄ±l hapis cezasÄ± verdi. Heyet, sanÄ±ÄŸÄ±n eylemini eÄŸitici ve öÄŸreticisi olduÄŸu öÄŸrencisine karÅŸÄ± gerçekleÅŸtirdiÄŸinden cezayÄ± yarÄ± oranÄ±nda artÄ±rarak 15 yÄ±la çÄ±kardÄ±. Mahkeme, sanÄ±ÄŸÄ±n eylemini 15 yaÅŸÄ±nÄ± tamamlamamÄ±ÅŸ çocuÄŸa karÅŸÄ± tehdit ile gerçekleÅŸtirmesinden dolayÄ± cezayÄ± yine yarÄ± oranÄ±nda artÄ±rarak 22 yÄ±l 6 aya yükseltti. SanÄ±ÄŸÄ±n eylemini aynÄ± maÄŸdura karÅŸÄ± deÄŸiÅŸik zamanlarda birden fazla kez tekrarladÄ±ÄŸÄ±ndan cezayÄ± 4'te 1 oranÄ±nda artÄ±ran mahkeme heyeti, cezayÄ± 27 yÄ±l 13 ay 15 güne çÄ±kardÄ±. SanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lama sürecindeki ‘tavÄ±rlarÄ±nÄ±’ ileri süren mahkeme heyeti ‘iyi hal’ indirimi uygulayarak cezayÄ± 23 yÄ±l 5 ay 7 güne düÅŸürdü. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 14:54

www.evrensel.net