Mahkeme cinsel istismar davasında "iyi hal" indirimi uyguladı

Bursa'da 13 yaşındaki baldızına cinsel istismarda bulunan "küçük yaştaki çocuğu hürriyetinden yoksun kılmak", "cinsel istismar ve taciz" suçlamasıyla yargılanan Mutlu A.'ya iyi hal indirimi uygulandı. 33 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası, 28 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına düşürüldü.

DHA'nın haberine göre Bursa’da bir bankada memur olarak çalışan Mutlu A., 13 yaşındaki B.K.'yi defalarca istismar etti ve B.K.'yi ele geçirdiği çıplak fotoğrafı ile tehdit ederek tacizi sürdürdü. B.K.'nin yaşadıklarını okuldaki rehber öğretmenine anlatması sonucu B.K.'nin ailesi şikayette bulundu. Bilgisayarında B.K.'nin fotoğrafları bulunan Mutlu A. gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "yaşı küçük çocuğa cinsel istismar" ve "küçük yaştaki çocuğu hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Mutlu A.'nın davası karara bağlandı.

"İYİ HAL" İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme heyeti, deliller sonucunda sanık Mutlu A.'yı 'küçük yaştaki çocuğu hürriyetinden yoksun kılmak', 'cinsel istismar ve taciz' suçundan, mağdurun eşinin kız kardeşi olması nedeniyle de artırım uygulayarak 33 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Ancak daha sonra sanığın duruşmadaki "iyi hali" gerekçesiyle indirim yaptı ve 28 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

"ÇOCUKLARINA KIZMAYIN, ANLATABİLSİNLER"

Verilen kararın ardından açıklama yapan 13 yaşındaki B.K.'nin annesi A.K. ailelere seslendi: "Kızları benim kızım gibi taciz edilen annelere de seslenmek istiyorum. Asla çocuklarınıza kızmayın. Onlar biz kızarız diye yaşadıklarını gizliyor. Benim kızım bizden çekindiği için bir yıl çekti bu işkenceyi ama bize söyleseydi, bir sene önce bitecekti yaşadıkları. Kızlarımızı kaybetmeyelim, kızlarımızı kazanalım. Onlara sahip çıkalım." (HABER MERKEZİ)