Çocuk istismarı sanığına "iyi hal indirimi" ile 25 yıl ceza verildi

Orhan KURUL

Diyarbakır

Diyarbakır’da 4 yıl önce "nitelikli cinsel istismar" suçundan hakkında dava açılan sanıklardan Ahmet T.’nin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, Ahmet T.’ye verilen cezanın az olmasına yapılan itirazı değerlendirdi ve ceza 17 yıl 6 aydan 30 yıla çıkarıldı. Ancak mahkeme sanığın cezasına iyi hal indirimi uygulayarak cezada 5 yıl indirim uyguladı.

Diyarbakır'da 2015 yılında 15 yaşındaki bir çocuk, Mehmet Ç. (29) ve Ahmet T. (28) tarafından cinsel istismara uğramış ve intihar girişiminde bulunmuştu. İstismar, intihar girişimi sonrası açığa çıkmış ve sanıklardan Mehmet Ç. "nitelikli cinsel istismar suçuna iştirak ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma"dan dolayı 30 yıl cezaya mahkum edilmişti. Sanık Ahmet T. ise "basit istismar" suçu ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından 17 yıl 6 ay ceza almıştı. Çocuğun avukatı Gazal Bayram Koluman, cezaların az olduğunu ifade ederek Gaziantep Bölge İdare Mahkemesine itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren mahkeme, “sanık Ahmet T. açısından da, mağdureye karşı eyleminin her ne kadar vücuda organ sokmak suretiyle cinsel istismar eylemi şeklinde olmasada, diğer sanığın eylemlerini engellemediği noktasında fikir ve eylem birliği içinde olduklarından bahisle, sanık Ahmet T.’ nin de çocuğun nitelikli istismarından cezalandırılması" gerektiğine karar vermiş ve yerel mahkemenin kararını bozarak davayı Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

"İYİ HAL İNDİRİMİ" UYGULANDI

İstinaf mahkemesinin kararı bozmasının ardından önceki gün (28 Şubat) Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılama yeniden yapıldı. Yargılama neticesinde, sanık Ahmet T. de “Nitelikli cinsel istismar suçuna iştirak ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçundan 30 yıl ceza aldı. Ceza iyi hal indirimi uygulanarak 5 yıl indirildi.

Dava sonrası gazetemize değerlendirmelerde bulunan cinsel istismara uğrayan çocuğun avukatı ve Diyarbakır Barosu Başkan Yardımcısı Gazal Bayram Koluman şöyle söyledi: “Her ne kadar verilen ceza yasal mevzuatta öngörülen cezaya uygun ise de mahkemece verilen cezada takdiri indirim ile yargılamanın hiçbir aşamasında pişmanlık hali sergilemeyen ve mağdureyi, asılsız ithamlarla zan altında bırakarak bir kez daha mağdur eden sanıkların cezasında iyi hal indirimi uygulamıştır.”