Şule Çet davasında Çağatay Aksu'ya müebbet, Berk Akand'a 18 yıl hapis

Şule Çet'in şüpheli ölümüne ilişkin davanın 6. duruşmasında mahkeme heyeti, Çağatay Aksu'ya müebbet ile 12 yıl 6 ay, Berk Akand'a da 18 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Üniversite öğrencisi Şule Çet'in Ankara’da Yelken Plaza’nın 20. katından şüpheli şekilde ‘düşerek’ yaşamını yitirmesine ilişkin davanın 6. duruşması Ankara Adliyesi 31. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmayı çok sayıda kadın örgütü, siyasi parti ve diğer kitle örgütlerinin yanı sıra öğrencisi tarafından öldürülen akademisyen Ceren Damar'ın babası Mustafa Hoş da takip etti.

Davanın beşinci duruşmada mütalaasını açıklayan savcılık, Çağatay Aksu'nun “cinayet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikli cinsel saldırı” ve Berk Akand'ın “cinayete yardım, nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından cezalandırılmalarını istemişti. Savcı mütalaasında, Çağatay Aksu’ya müebbet hapis cezasının yanı sıra 30 yıl, Berk Akand’a ise 40 yıl hapis cezası verilmesini talep etmişti.

Muhabirimiz Burcu Yıldırım, duruşmadaki gelişmeleri dakika dakika aktardı.

04 Aralık 2019 09:03
5 dakikada bir otomatik olarak güncellenir
13:28

Paylaş

KARAR SONRASI AÇIKLAMA: BU DAVA HERKES İÇİN ADALET MÜCADELESİYDİ

Kararın ardından Adliye önünde açıklama yapan Şule Çet’in avukatı Umur Yıldırım mahkemenin verdiği kararı olumlu bulduklarını ancak takdir indirimi uygulanmasının uygun olmadığını belirterek kararı istinafa taşıyacaklarını söyledi.

Yıldırım, mahkeme heyetinin kararında Çağatay Aksu’nun öldürme suçunu kasten işlediği için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını ancak takdir indirimi ile cezanın müebbet hapse çevrildiğini, Berk Akand’a da ceza indirimi uygulandığını söyledi.

Yıldırım şöyle konuştu:

“Bu, 1 yıldır süren bir adalet mücadelesiydi. Biz burada baro başkanlarıyla, kitle örgütleriyle, çocuğu olan olmayan, yaşlı genç herkesle birlikte mücadele ettik. Mahkemenin verdiği karar bizim için buruk bir sevinç oldu. Ama bir babanın acısı var. O acıya bir nebze olsun su serpti bu karar. Ancak takdir indirimi uygulanmasını doğru bulmuyoruz. Bu nedenle kararı istinafa taşıyacağız.”

.
12:26

Paylaş

BERK AKAND'A 18 YIL 9 AY

Sanık Berk Akand hakkında, Çağatay Aksu’nun yanında yer aldığı anlaşıldığından, Şule Çet'in öldürülmesine ve cinsel saldırıya maruz bırakılmasına yardım etmekten 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

12:18

Paylaş

KARAR AÇIKLANDI: ÇAĞATAY AKSU'YA MÜEBBET HAPİS

Davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme, sanık Çağatay Aksu'ya  "cinayet" suçundan müebbet hapis, "cinsel saldırı" suçundan 10 yıl, "zorla alıkoyma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Karar, mahkeme salonunda "Yaşasın kadın dayanışması" sloganlarıyla sevinçle karşılandı.

12:09

Paylaş

SANIK AVUKAT: BU ÇOCUKLAR, 20'Lİ YAŞLARDAKİ CADI AVCILARINA TESLİM EDİLECEKSE…

Sanık Berk Akand'ın avukatı İskender Fatih Balkış, "Sosyal medya baskısıyla 20'li yaşlardaki cadı avcılarına bu çocuklar teslim edilecekse hukukumuz da yargımız da geriye gitmeye devam eder" dedi.

Çağatay Aksu da "Allah rızası için baskıya boyun eğmeyin" dedi.

12:03

Paylaş

BERK AKAND'IN AVUKATI DA BERAAT TALEP ETTİ

Sanık Berk Akand'ın avukatı Paşa Büyükkayaer "Medya, kamuoyu baskısı var" diyerek konuşmasına başladı. Şule Çet'in arkadaşlarının "yalan yanlış konuştuğunu" iddia eden Büyükkayaer, Berk Akand'ın olayın nasıl gerçekleştiğinden bile haberdar olmadığını öne sürdü. Büyükkayaer, Akand'ın yargılanmasının tamamen kamuoyu baskısından olduğunu iddia etti.

Büyükkayaer, sanık Berk Akand'ın bu suçu işlemediğine kanaat getirilerek beraat verilmesini talep etti.

11:57

Paylaş

SANIK AVUKATI AKSU İÇİN BERAAT TALEP ETTİ

Sanık avukatı Levent Ekmen, "Delil yetersizliğinden değil, bu suç oluşmadığı için beraat talep ediyoruz. Zaten ortada suça ait delil de yok" dedi ve tahliye istedi.

11:52

Paylaş

SANIK AVUKATI ŞULE ÇET'İ DİRENMEMEKLE SUÇLADI

Sanık Çağatay Aksu'nun avukatı Levent Ekmen, "Ne yazık ki delillerin yok sayıldığı, olan delillerin de zorlamayla oluştuğu görülüyor. Mütalaa ve dosya ise ihtimallerden ibaret. Tüm raporlar Şule'nin cinsel saldırıya uğradığını doğrulamıyor. Adli tıp raporuna da bakıldığında bir şey tespit edilemiyor. Aslında dosyada mevcut tek delil Şule'nin Lilia'ya attığı mesajlar. Rıfkı'ya 'Beni salmıyor' diye mesaj atıyor. Üç yüz beş yüz kişinin arasında nasıl zorla tutulacak ve gidemiyor? Şule'nin burada attığı mesaj doğru değil. Olay yeri inceleme raporlarında da hiçbir şey yok. Bu kızın cep telefonu bütün olay sırasında yanında. Nasıl alıkoyma oluyor bu? Biz bir sürü yorum yaparız, ya birilerine nispet yapmak için ya ertesi gün erkek arkadaşına göstermek için attı mesajları" dedi.

"Burada delil karartmak mümkün değil" iddiasını öne süren Ekmen, tek kişinin pencereden Şule Çet'i atmasının mümkün olmayacağını ve hiçbir yerde parmak izinin olmadığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Bir insan nasıl direnmez, kurbanlık koyunlar bile kaçmaya çalışıyor. Cinayet de cinsel suç da bu şekilde işlenmez. Kurgularla bir insana ceza verilmez. Masumiyet karinesi de göz önüne alınarak kesin somut delillerle vicdanlarına göre mahkeme karar verir. Ne tecavüz ne alıkoyma ne de cinayete ait delil yoktur."

11:30

Paylaş

BERK AKAND: BİR SİZE BİR SAVCIYA YARDIM ETTİM

Sanık Berk Akand "Benle ilgili en ufak bir şüpheniz varsa sorun söyleyeyim. Ben bu davada bir size bir savcıya yardım ettim. Kendime bile yardım etmedim" dedi.

11:25

Paylaş

ÇAĞATAY AKSU: ŞULE'NİN HAKKI VAR DA BENİM YOK MU?

Aksu, Şule Çet'in telefonlarından avukatları aracılığıyla görüşmelerin silindiğini ve delillerin yok edildiğini iddia etti.

O gece yaşananlara dair "Tuğlaları tek tek yerine koyacağım" diyen Aksu, bilirkişi raporlarının gerçekle ilgisi olmadığını ve mahkeme heyetini yanıltmak üzere kurulduğunu ve delillerin olmadığını savundu.

Aksu, "Olay yeri inceleme bile eşyalara bakma gereği duymamış, bunlar suç delili diyor. Ben her şeyi söyledim. Bizi suçsuz yere ifade alınırken dövdüler. Erkek arkadaşı Furkan buraya geldi terbiyesizlik yaptı gitti. Ben suçsuz yere ceza alamam, madem öyle asın beni. Burada savunmamı bile yapamadım. Tamam medya baskısı var da bir insanı müebbet yatıramazsınız. Şule'nin hakkı var da benim yok mu? Ailemin de benim de boğazıma geldi. Tekrar gözden geçirmenizi talep ediyorum, bir tane yalan söylemedim. Ailesinden sonra Şule'ye en çok ben üzüldüm. Ben sizin vicdanınıza çok güveniyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

11:06

Paylaş

ÇAĞATAY AKSU SAVUNMA YAPIYOR: SUÇLUYSAM ASIN

Sanık Çağatay Aksu, savunma yapmaya başladı. Aksu, “Neden tutuklandığımı ve neden yargılandığımı bilmiyorum. Sinir krizleri geçiriyorum. Şule’ye dokunmadım, tecavüz etmedim, cinsel ilişkiye girmedim. Sahte otopsi raporları ile bizi suçladılar. A4 parçaları, yalan sosyal medya haberleri ile biz tutuklanmak zorunda kaldık. Sosyal medyada halk galeyana getirildi. Suçluysam istediğiniz yerde beni asın" dedi.

10:45

Paylaş

ÇET AİLESİ: ŞİKAYETÇİYİZ

Şule Çet'in abisi Şenol Çet ve babası İsmail Çet sanıklardan şikayetçi olduklarını ifade etti.

10:30

Paylaş

DURUŞMA ÖNCESİ KADINLARDAN ADALET TALEBİ

Fotoğraf: Evrensel

Şule Çet davasının 6. duruşması öncesi Ankara Adliyesi önünde adalet talebi haykırıldı. Ankara Kadın Platformu tarafından düzenlenen basın açıklamasında "Gerçek adaleti istiyor, yaşamlarımızı savunuyoruz" denildi.

Platform adına açıklamayı okuyan Aysun Gençtanır, şunları söyledi:

"Her duruşmada intihar gibi gösterilmeye çalışılan bu cinayetin artık kapatılacak, örtülecek bir tarafı kalmamıştır. Delilleri yok eden, tecavüzü ve cinayeti örtmeye çalışan erkek yargı bugüne kadar mahkeme salonlarında Şule’nin bekaretini, yaşam tarzını, psikolojisini, ilişkisini, maddi durumunu yargıladı. 'Şule gezen tozan bir tipti, aldığı para yaşam tarzına yetmiyordu' diyerek tecavüzcü katil Çağatay Aksu, Berk Akand aklanmaya çalıştı.

Katil Çağatay Aksu’nun, katil Berk Akand’a yazdığı mektupta 'ya beraber batarız ya beraber çıkarız' sözleri cinayetin iş birliğiyle yapıldığının ispatıdır. Yine söz konusu olan mektupta 'rehber kaydına Şule yazacaksın, sol üstte bir fotoğrafını koyacaksın sonra da elveda, kendinize iyi bakın yazacaksın ekran resmini alıp dosyaya koyacaksın zaten Şule’nin telefonu açılmıyor' diyen katil Çağatay Aksu ve Berk Akand’ın bu cinayeti nasıl intihar olarak göstermeye çalıştıklarının bir diğer ispatıdır.

5 duruşmadır parayla rapor hazırlatan avukatlar ve katiller Şule’yi yargılayarak cinayeti, tecavüzü örtmeye çalıştılar. Bugün görülecek olan 6. duruşmada gerçek adalet yerini bulsun istiyoruz. Gerçek adaleti istiyor, yaşamlarımızı savunuyoruz.

Katilleri aklamaya çalışan, iyi hal indirimleri veren erkek egemen sistemin peşindeyiz. Bugün bu duruşmada çıkacak olan kararın takipçisiyiz. Bundan sonra bu salonlarda katledilen kadınların yaşam tarzı değil, katillerin kendisi yargılanıncaya dek adliye salonlarını da sokakları da 'erkek adalet değil gerçek adalet' diyerek doldurmaya devam edeceğiz."

 

Şule Çet davası: Karar ya başka Şule’lerin önüne geçecek ya da yaratacak

Şule Çet davası: Karar ya başka Şule’lerin önüne geçecek ya da yaratacak

Şule Çet davasında savcı iki sanık için de ceza istedi

Şule Çet davasında savcı iki sanık için de ceza istedi

Şule Çet davası: Sanık avukatı Çet’in transkriptini dosyaya koydu

Şule Çet davası: Sanık avukatı Çet’in transkriptini dosyaya koydu

Şule Çet cinayetinde tecavüz delili

Şule Çet cinayetinde tecavüz delili

GÜNCELLENDİ
Şule Çet davasında Çağatay Aksu'ya müebbet, Berk Akand'a 18 yıl hapis
Şule Çet davasında Çağatay Aksu'ya müebbet, Berk Akand'a 18 yıl hapis

Şule Çet'in şüpheli ölümüne ilişkin davanın 6. duruşmasında mahkeme heyeti, Çağatay Aksu'ya müebbet ile 12 yıl 6 ay, Berk Akand'a da 18 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Vanlı emekçiler: Asgari ücret en az 3 bin lira olmalı, zamlar dikkate alınmalı
Vanlı emekçiler: Asgari ücret en az 3 bin lira olmalı, zamlar dikkate alınmalı

Van'da yaşayan yurttaşlar, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücretin, temel tüketim mallarına yapılan zamlar dikkate alınarak belirlenmesini ve en az 3 bin lira olmasını istiyor.

MESS yüzde 6 dayattı, uyuşmazlık üzerine ara bulucu süreci başladı
MESS yüzde 6 dayattı, uyuşmazlık üzerine ara bulucu süreci başladı

MESS sözleşmesinde patronlar sadece yüzde 6’lık zam teklifi yaptı. Uyuşmazlık tutanağının tutulmasıyla ara bulucu dönemi başlamış oldu.

GÜNCELLENDİ
Tanıklar Rabia Naz'ın düştüğüne inanmıyor
Tanıklar Rabia Naz'ın düştüğüne inanmıyor

TBMM Rabia Naz Vatan ve Şüpheli Çocuk Ölümlerini Araştırma Komisyonu’na konuşan tanıkların çoğu Rabia Naz’ın çatıdan düştüğüne inanmadıklarını söyledi.

GÜNCELLENDİ
Ordu'da kadın cinayeti: 20 yaşındaki Ceren Özdemir bıçaklanarak öldürüldü
Ordu'da kadın cinayeti: 20 yaşındaki Ceren Özdemir bıçaklanarak öldürüldü

Ordu'da, evinin önünde bir saldırgan tarafından bıçaklanan 20 yaşındaki Ceren Özdemir, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hükümete yakın medyaya göre PISA’da "uçmuşuz"
Hükümete yakın medyaya göre PISA’da "uçmuşuz"

Hükümete yakınlığıyla bilinen gazeteler, PISA 2018 sonuçlarını manşetlerine taşırken Türkiye’nin 37 OECD ülkesi arasında 31. sırada yer almasına yer vermedi.

Fransa yarın grevde: "Ölene kadar çalış ve sefalet içinde yaşa" yasasına hayır
Fransa yarın grevde: "Ölene kadar çalış ve sefalet içinde yaşa" yasasına hayır

Fransa’da sendikalar ve öğrenci örgütleri, "Sistem, insanlığı ve doğayı felakete sürüklüyor. Yeni emeklilik reformu felaketi derinleştiriyor" diyerek 5 Aralık’ı genel grev ve mücadele günü ilan etti.

Emekliye zam teklifi AKP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi
Emekliye zam teklifi AKP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi

CHP’nin en düşük emekli maaşının asgari ücrete eşitlenmesini içeren kanun teklifi AKP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Oylamada MHP ise çekimser kaldı.

"Meryem için oryantal, bedeninden çekip çıkardığı bir var olma hikayesi"
"Meryem için oryantal, bedeninden çekip çıkardığı bir var olma hikayesi"

Umudu taşıyan çın sabahlara...
Umudu taşıyan çın sabahlara...

Süper Lig'de 13. hafta | Sivasspor kendinden emin, Beşiktaş yükselişini sürdürüyor
Süper Lig'de 13. hafta | Sivasspor kendinden emin, Beşiktaş yükselişini sürdürüyor

Muharrem Ertaş kimdir? | Muharrem Ertaş'ın eserleri
Muharrem Ertaş kimdir? | Muharrem Ertaş'ın eserleri

Şair Emrullah Alp: Yaşadığım dünyanın ve zamanın tutanakçısıyım
Şair Emrullah Alp: Yaşadığım dünyanın ve zamanın tutanakçısıyım

#YeraltındanYüzler fotoğraf sergisi açılıyor
#YeraltındanYüzler fotoğraf sergisi açılıyor

YAZARLAR
İ. Sabri DURMAZ
İ. Sabri DURMAZ

Türk-İş’in 23’üncü Genel Kuruluna giderken gerçekler ve beklentiler

 Fatih POLAT
Fatih POLAT

Hükümranlık, biyopolitika, hapishane ve Demirtaş’a yaşatılan

 Bülent FALAKAOĞLU
Bülent FALAKAOĞLU

Resmi enflasyon dikkate alınırsa vay çalışanın haline!

 Kamil Tekin SÜREK
Kamil Tekin SÜREK

Kafası karışık NATO

 Turgay OLCAYTO
Turgay OLCAYTO

Dur bakalım n’olacak?

 Zeki GÜL
Zeki GÜL

Sağır ve dilsiz olmak: Tercih veya tesadüf
SEFER SELVİ
Sefer Selvi Karikatürleri
BİRİNCİ SAYFA
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
HABER BÜLTENİ

Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa