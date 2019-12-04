Şule Çet davasında Çağatay Aksu'ya müebbet, Berk Akand'a 18 yıl hapis

KARAR SONRASI AÇIKLAMA: BU DAVA HERKES İÇİN ADALET MÜCADELESİYDİ
Kararın ardından Adliye önünde açıklama yapan Şule Çet’in avukatı Umur Yıldırım mahkemenin verdiği kararı olumlu bulduklarını ancak takdir indirimi uygulanmasının uygun olmadığını belirterek kararı istinafa taşıyacaklarını söyledi.
Yıldırım, mahkeme heyetinin kararında Çağatay Aksu’nun öldürme suçunu kasten işlediği için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını ancak takdir indirimi ile cezanın müebbet hapse çevrildiğini, Berk Akand’a da ceza indirimi uygulandığını söyledi.
Yıldırım şöyle konuştu:
“Bu, 1 yıldır süren bir adalet mücadelesiydi. Biz burada baro başkanlarıyla, kitle örgütleriyle, çocuğu olan olmayan, yaşlı genç herkesle birlikte mücadele ettik. Mahkemenin verdiği karar bizim için buruk bir sevinç oldu. Ama bir babanın acısı var. O acıya bir nebze olsun su serpti bu karar. Ancak takdir indirimi uygulanmasını doğru bulmuyoruz. Bu nedenle kararı istinafa taşıyacağız.”