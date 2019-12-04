Şule Çet davasında Çağatay Aksu'ya müebbet, Berk Akand'a 18 yıl hapis

SANIK AVUKATI ŞULE ÇET'İ DİRENMEMEKLE SUÇLADI

Sanık Çağatay Aksu'nun avukatı Levent Ekmen, "Ne yazık ki delillerin yok sayıldığı, olan delillerin de zorlamayla oluştuğu görülüyor. Mütalaa ve dosya ise ihtimallerden ibaret. Tüm raporlar Şule'nin cinsel saldırıya uğradığını doğrulamıyor. Adli tıp raporuna da bakıldığında bir şey tespit edilemiyor. Aslında dosyada mevcut tek delil Şule'nin Lilia'ya attığı mesajlar. Rıfkı'ya 'Beni salmıyor' diye mesaj atıyor. Üç yüz beş yüz kişinin arasında nasıl zorla tutulacak ve gidemiyor? Şule'nin burada attığı mesaj doğru değil. Olay yeri inceleme raporlarında da hiçbir şey yok. Bu kızın cep telefonu bütün olay sırasında yanında. Nasıl alıkoyma oluyor bu? Biz bir sürü yorum yaparız, ya birilerine nispet yapmak için ya ertesi gün erkek arkadaşına göstermek için attı mesajları" dedi.

"Burada delil karartmak mümkün değil" iddiasını öne süren Ekmen, tek kişinin pencereden Şule Çet'i atmasının mümkün olmayacağını ve hiçbir yerde parmak izinin olmadığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Bir insan nasıl direnmez, kurbanlık koyunlar bile kaçmaya çalışıyor. Cinayet de cinsel suç da bu şekilde işlenmez. Kurgularla bir insana ceza verilmez. Masumiyet karinesi de göz önüne alınarak kesin somut delillerle vicdanlarına göre mahkeme karar verir. Ne tecavüz ne alıkoyma ne de cinayete ait delil yoktur."