İstanbul'da seçime itirazda son durum ve 31 Mart'tan beri yaşananlar

AKP Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, Büyükçekmece'de usulsüz seçmen kaydı yapıldığını gerekçe göstererek seçimin iptali için İl Seçim Kurulu'na başvurdu. İl Seçim Kurulu başvuruyu reddetti. Gerekçede usulsüz seçmen kayıtlarının seçim sonuçlarını etkileyecek derecede olduğu belirtilmişti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, konu hakkında şunları söyledi: "Büyükçeklmece ilçemiz bu seçimlere has usulsüz seçmen kaydını gerekçe göstererek Büyükçekmece ile ilgili seçimlerin iptalini istemiştir. İlçe seçim kurulu reddetmiştir. İl seçim Kurulu da reddetmiştir. İstanbul için başvuru söz konusu değildir. Reddedilen talep Büyükçekmece içindir."

İMAMOĞLU OY FARKINI AÇIKLADI

İstanbul'da itiraz edilen sandıklar ve geçersiz oyların bakıldığı 17 ilçede sayım sonuçlandı. Ekrem İmamoğlu'nun seçim ofisinden paylaşılan bilgiye göre şu anda iki aday arasındaki oy farkı 18 bin 742. İmamoğlu, toplamda 119 bin 652 oyun geçersiz sayıldığını söyledi.

Bu sabah FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan İmamoğlu, geride sayılacak 198 bin oy olduğunu belirtti. İmamoğlu, sayım işlemlerinin bu hafta sonu tamamlanmasını beklediğini ifade ederken sürecin sonunda oy farkının 18-20 bin bandında olmasını beklediğini söyledi. İmamoğlu, yüzde 5-10 yanılma payı olabileceğini belirtti.

İstanbul’da 17 ilçede geçersiz oyların sayımı bitti. Toplamda 119.652 geçersiz oy sayıldı. Son durum grafikteki gibidir; pic.twitter.com/FFYjwG0pgR — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 5 Nisan 2019

ADIM ADIM İTİRAZ SÜRECİ

İstanbul'da resmi olmayan verilere göre Ekrem İmamoğlu'nun önde tamamladığı seçim sürecine ilk gölge 31 Mart gecesi 23:20 sularında Binali Yıldırım'ın yaptığı "Seçimi kazandık" açıklamasıyla düşürüldü. Bu açıklamayla eş zamanlı olarak Anadolu Ajansı (AA) veri akışını durdururken CHP'den yapılan açıklamalarda "Bizim verilerimize göre Ekrem İmamoğlu kazandı" denildi. 31 Mart'ı 1 Nisan'a bağlayan saatlerde Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'le bir toplantı yaptı. Bu toplantının içeriği halen bilinmiyor.

Aynı gece Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yıldırım'ın açıklamasının aksine Ankara ve İstanbul'daki sonuçları kabul eden bir "balkon konuşması" yaptı. Sabah saatlerinde YSK Başkanı Sadi Güven, İmamoğlu'nun Yıldırım'ın önünde olduğunu ilan eden ilk resmi görevli oldu. Bu açıklama sonrası AA da verilerini güncelledi. Ancak bu kez AKP'den sonuçlara itiraz edileceği açıklaması geldi. Bir sonraki aşamada ise "Oyların çalındığı" iddia edilmeye başlandı.

31 Mart gecesinden bugüne kadar yaşanan tüm gelişmeleri derledik.

5 NİSAN CUMA

11.30 YSK'NİN İSTANBUL KARARLARI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul'da Maltepe, Beyoğlu, Sancaktepe ve Çekmeköy'deki itirazları karara bağladı.

Buna göre İstanbul Maltepe'de tüm oylar, Beyoğlu'da ise geçersiz oylar sayılacak.

Sancaktepe'de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Sancaktepe İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimine ait oy pusulalarının tamamının sayılması talebi reddedildi.

Çekmeköy'de, İlçe Seçim Kurulunun inceleme süresinin dolmasına az süre kalması nedeniyle personel artırımı yapılarak sayımın bitirilmesine karar verildi.

ADALET BAKANI GÜL: DAHA FAZLA BAĞIRAN DEĞİL, HAKLI OLAN KAZANACAKTIR

11.00- Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Bu süreç sonunda daha fazla bağıran, daha fazla farklı yollara tevessül eden değil, haklı olan elbette kazanacaktır. Bunun tescilini de YSK yapacaktır. YSK, Türkiye'de bu konuda son otoritedir” açıklamasında bulundu.

YSK BAŞKANI SADİ GÜVEN: HER DOSYA İÇİN BİLGİ VEREMEM

10.34-Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, yerel seçim sonuçları ve itiraz sürecine ilişkin yaptığı açıklamada “yargı süreci devam ettiği için ayrıntılı bilgi veremeyeceğini” söyledi. Güven, “Sizin haber alma özgürlüğünüz var ama benden her bir dosya içi haber beklemeyin. Bunu söylemeyeceğim” dedi.

08.24 - Ekrem İmamoğlu, “bilgi kirliliğinin önüne geçmek için” sonuçları Twitter hesabından düzenli şekilde duyuracağını belirtti. “İstanbul’da 17 ilçede geçersiz oyların sayımı bitti. Toplamda 119.652 geçersiz oy sayıldı. Aradaki fark 18 bin 742’dir” dedi.

4 NİSAN PERŞEMBE

BAHÇELİ, KOROYA DAHİL OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sandık başındaki görevlilerin maksatları, neye ve kimlere hizmet ettikleri mutlaka deşifre edilmeli." "Hiç kimse sokaklardan medet ummasın, kaos şakşakçılığına soyunmasın. Emel ve hedef sahiplerini uyarıyorum, bedeli çok ağır olur." "FETÖ'cüleri, PKK'lıları arkasına alıp siyasi dolandırıcılığa sapanlar milletimizin sabrını test etmesinler."

15 İLÇEDE DAHA GEÇERSİZ OYLARIN SAYILMASI KARARI

İstanbul İl Seçim Kurulu saat 19.40'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için kullanılan ve geçersiz oyların yeniden sayımını reddeden İlçe Seçim Kurulları kararını kaldırdığını duyurdu. 15 ilçede daha sayım kararıyla İstanbul'un tüm ilçelerinde geçersiz oylar yeniden sayılmış olacak.

3 NİSAN ÇARŞAMBA

İktidara yakın gazeteler “Oylar çalındı” iddialarını manşete taşımayı sürdürdü. Sabah, “İstanbul’un kaderi çalınan oylarda”, Yeni Şafak “Hodri meydan, oyları yeniden sayalım” dedi. Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, sandıkta darbe yapıldığını öne sürdü, olayın arkasında FETÖ ve PKK’nin olduğunu iddia etti. Star da “Sandıkta darbeyi kim örgütledi?” manşetini attı.

Ekrem İmamoğlu, açıklama yaparak mazbatasını talep etti.

AKP’ye yakın medya "İstanbul'da sandık darbesi" taarruzunda

2 NİSAN SALI

İktidara yakın gazeteler, seçim yenilgisini “oyların çalınmasına” bağlayan manşetler attı. Yeni Şafak “AK Partinin oyları sıfırlanmış”, Star “AK Partinin oyu İmamoğlu’na yazıldı” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul'un 7 ilçesi için İl Seçim Kurulu'nun verdiği tedbir kararını kaldırdı.

AKP'DEN 39 İLÇENİN SONUÇLARINA İTİRAZ

AKP İstanbul il örgütü, 39 ilçenin sonuçlarına itiraz etti. AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, sadece bir sandıkta 25 bin geçersiz oy olduğunu iddia etti. Bir sandığa en fazla 380 oy atılabiliyor.

"TARİHİN EN BÜYÜK ŞAİBESİ" İDDİASI

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yaşananların seçim tarihinin en büyük şaibesi olduğunu iddia etti.

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, geçersiz oy sayısının anormal olmadığını söyledi.

KONDA: Anormal bir geçersiz oy dağılımı yok

İMAMOĞLU'DAN ANITKABİR ZİYARETİ

Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir’i ziyaret etti, defteri “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı” sıfatıyla imzaladı.

1 NİSAN PAZARTESİ

1 Nisan günü öğleden sonra Pelikan merkezli olduğu iddia edilen operasyon başladı. Sabah, sandıklara usulsüzlük karıştırdığı iddia edilen 30 sandık başkanının gözaltına alındığını iddia etti. Valilik bu iddiayı yalanladı.

Sabah Yazarı Hilal Kaplan, YSK’nin tüm oyların yeniden sayılması kararını aldığını iddia etti. Kaplan, bu iddia yalanlanınca düzeltme yayınladı.

Haber 7, Gaziosmanpaşa’da sandıkta usulsüzlük yapan CHP’lilerin kendilerine engel olmak isteyen polise saldırdığını iddia etti. İddia, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu tarafından yalanlandı.

"Pelikan" merkezli provokatif seçim haberleri yalanlandı

Ekrem İmamoğlu Twitter bio’sunu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değiştirdi.

YSK AÇIKLADI: İMAMOĞLU ÖNDE

10:32 YSK Başkanı Sadi Güven: Şu an itibarıyla yüzde 80'in üzerinde sandık sonuç tutanağını, sayım döküm cetvelini, ilçe birleştirme tutanaklarını partilerle paylaştık. Şu an itibarıyla 31 bin 102 sandık sisteme tanımlandı, 84 sandık itiraz nedeniyle sisteme taranmamış vaziyette. Ekrem İmamoğlu'nun 4 milyon 159 bin 650, Binali Bey'in 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette.

05:04 AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: Bizim şu anda yapmış olduğumuz veri girişlerinden sonra, yaklaşık 3 bin 870 oy farkıyla İstanbul'da seçimi kazandık. 290 binin üzerinde geçersiz bir oy oranı mevcut görünmekte. Bu geçersiz oyların büyük bölümü bizim önde olduğumuz ilçelerde. İlgili arkadaşlarımız itirazlarını yapacaklardır."

YILDIRIM, SOYLU VE GÜL'ÜN "SIR" BULUŞMASI

FOX TV’de İsmail Küçükkaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün İstanbul’da Binali Yıldırım’la görüştüklerini söyledi.

02:07 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı Sayın Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır.

ERDOĞAN'DAN "İTİRAF" OLARAK YORUMLANAN AÇIKLAMALAR

01:03: Erdoğan, balkon konuşmasında İstanbul’un kaybedildiği itirafı anlamına gelecek açıklamalar yaptı.

Erdoğan'dan İstanbul itirafı: Halkımız Büyükşehir'i vermese de...

00:10 Ekrem İmamoğlu: Verilerimize göre yüzde 80’in üzerinde açılan oylara göre bizim oy oranımız 50.36, rakibimizinki 46.70’tir.

31 MART PAZAR

KILIÇDAROĞLU: İMAMOĞLU KAZANDI

23:56 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: İstanbul'da bizim elimizdeki verilere göre İmamoğlu kazanmış durumda.

23:27 Ekrem İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasına tepki gösterdi: Bu manipülasyondur süreç tamamlanmadan kazandık demesini ayıplıyorum. Bugünün sonucunun barışma toplumsal uzlaşmaya yol açmasını umuyorum" dedi.

YILDIRIM'IN ERKEN ZAFER İLANIYLA EŞ ZAMANLI AA SESSİZLİĞİ

23:24 Binali Yıldırım: Binali Yıldırım, AA verilerine göre İmamoğlu ile arasındaki farkın 4 binler seviyesine düştüğü ve CHP'nin yüzde 70'in üzerinde desteğe sahip olduğu Beşiktaş'taki oyların yalnızca yüzde 70'inin sayıldığı dakikalarda ekranların önüne çıkarak "İstanbul’da seçimi kazandık" açıklaması yaptı. Bu açıklamayla birlikte Anadolu Ajansı, veri akışını durdurdu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "İstanbul'da seçimi kazandık." — AA Canlı (@AACanli) 31 Mart 2019

Ankara'da 11 ilçede geçersiz oylar yeniden sayıldı, işte son durum

YSK olağanüstü toplandı, İl Seçim Kurulunun tedbir kararını kaldırdı

İstanbul | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

İstanbul’un ilçelerinde seçim sonuçları