İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu görevi devraldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, itirazların ardından 17 gün sonra mazbatasını aldı. 25 yıl sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı AKP'den CHP'ye geçmiş oldu.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde bulunan İl Seçim Kurulundan mazbatasını alan İmamoğlu devir teslim töreni için İstanbul Büyükşehir Belediyesine geçti.

Ekrem İmamoğlu, tören için Mevlüt Uysal'ın makamına çıkmadan önce belediyenin önünde toplanan çok sayıda yurttaşa seslendi. İmamoğlu devir teslimin ardından ses aracının üstünden açıklama yapacağını söyledi. İmamoğlu, "Mazbatamızı 16 milyon insanımız adına devir aldık. Toplumun demokrasiye olan inancına ve buna dönük mücadelesinden asla vazgeçmedik. Kimsenin hakkını yemedik, '16 milyonun hakkını yedirtmeyiz' dedik. Bu an itibarıyla devam eden süreçler var, bunun farkındayız. Elbette ki şehrimizi, şehrimizde yaşayanlarımızın huzuru ve mutluluğu için bir an önce bu süreçlerle ilgili net ifadelerini ilgili kurullardan elbette ki bekliyoruz. Bizim kafamız net. Bundan bundan sıra bizde; bu şehirde yaşayan insanların maneviyatını, yaşam biçimini koruyarak yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu. İmamoğlu Mevlüt Uysal'ın makamına çıkarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini resmen devraldı.

Fotoğraf: İslam Yakut/AA

"BU ŞEHRİN İNSANLARINA BARIŞI GETİRİYORUZ"

İmamoğlu devir teslimin ardından belediye binası önündeki ses aracına çıkarak toplanan binlerce yurttaşa seslendi. İmamoğlu şöyle konuştu:

"Bu şehrin güzel insanlara barış getiriyoruz, sevgiyi, saygıyı getiriyoruz. Bu şehrin insanlarını selamlıyorum, bu şehrin Türk'ünü selamlıyorum, Kürt'ünü selamlıyorum, Laz'ını selamlıyorum. İnançlarını selamlıyorum, Sunnisini selamlıyorum Alevisini selamlıyorum, Hristiyanlarını, Ermenilerini selamlıyorum. Bu güzel şehirde yaşayan herkesi selamlıyorum. Hoş geldin istanbul. Asla vazgeçmedik. Haktan hukuktan ve adaletten asla vazgeçmedik.

Bu şehrin vicdanından ahlak duygularından bu şehrin adalet duygusundan asla vazgeçmedik vazgeçmeyeceğiz.

Barıştan vazgeçmedik, bu dünyada evrensel hangi değer varsa ondan vazgeçmedik. Güzel hemşehrilerim bu güzel şehrin ve ülkenin kurucu değerlerinden vazgeçmedik. Cumhuriyetten vazgeçmedik. Bu millete olan inancımızdan vazgeçmedik. Mustafa Kemal Atatürk'ten vazgeçmedik.

Ben kendimi bu şehirin bebeklerine, çocuklarına, gençlerine kadınlarına adayacağım. Kıymetli hemşehrilerim, sokaklarda meydanlarda hep anlattık birinbirimize gülümeseyeceğiz. Artık ötekisi yok.

Bu şehrin kaymak tabakası artık vatandaş. Bu şehrin nimetlerini ganimet yapmak yok. Bu şehrin nimetlerini paylaşmak var. Kimsenin hakkını yemedim kimseye de hakknızı yedirmeyeceğim.

Esas olan bu şehre, bu dünyaya hizmet. Kendine, kişiye, partilere hizmeti reddediyoruz. Biz bu ülkenin ve şehrin insanına hizmet etmeyece geliyoruz. Biz herkese hizmet edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partililere, İYİ Partilere, AK Partililere, MHP'lilere, HDP'lilere, Saadet Partililere hizmet edeceğim. Ben hiçbir insanımı ayırt etmeyeceğim.

Benim elim sizin elinizde olacak her zaman. Değerli hemşehrilerim ben de sizden bir söz istiyorum. Ben bir gün hata yapabilirim. Tabiri caizse ayağım tökezleyip yere düşebilirim. Benim elimden tutup 16 milyon insan olarak ayağa kaldırmaya var mısınız? Ben sizin yol arkadaşınız olmaya geldim.

Bu 17 günde özellikle sandık başında bekleyen demokrasi nöbetçilerine, beni bu süreçte yalnız bırakmayan genel başkan vekillerime, milletvekillerime teşekkür ediyorum. Beni bu şekilde sizlerle buluşturan, tanıştıran partime teşekkür ediyorum. Partimin genel başkanına, tüm ilgisiyle tüm güveniyle Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum.

Tüm destekleriyle ittifakımız olan ve yanımda her zaman dim dik duran İyi Parti'ye teşekkür ediyorum. Ve çok kıymetli Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür ediyorum.

Hem Canan Hanım'a hem Buğra Bey'e teşekkür ediyorum. Oy versin vermesin bu şehirde bütün yaşayanlara teşekkür ediyorum.

Bu şehri sanatla üretimle, bilimle buluşturacağız. Sizleri boş işlerle meşgul etmeyeceğiz. Çok çalışmamız lazım. Her birinizin emeğine, tecrübesine mutlak ihtiyacımız var. Size en demokrat belediye başkanlığını vaat ediyorum.

Buradan evinize giderken, yolda güler yüzlü, neşeli, coşkulu ve umutlu şekilde her gördüğünüze deyin ki; İstanbul'a yeni bir başlangıç geldi.

Sizden söz istiyorum, bütün İstanbul'a duyurun bu hafta sonu buluşmamızda herkes bir komşusunu alacak. Kadın, erkek, çoluk çocuk, gençlerle kol kola şarkılar söyleyecek miyiz? Komşunuzu buraya getirirken ayrımcılık yok herkes herkesi davet edecek.

Ben yola çıkarken demiştim ki beni çok seveceksiniz. Sözümde durdum mu?

Görevlerimizi yerine getirdikten sonra bir kez daha Anıtkabir’e gideceğiz."

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 17 Nisan 2019

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın @ekrem_imamoglu kardeşim, 17 gündür yapılan masa oyunlarına boyun eğmemiş ve milletimizin oyunu namus kabul edip, sonuna kadar savunmuştur.

Kendisini bir kere daha tebrik ediyorum. #MazbataGeldi pic.twitter.com/eZT5a87xEN — Meral Akşener (@meral_aksener) 17 Nisan 2019

17 GÜN SONRA GELEN MAZBATA

Fotoğraf: DHA

Ekrem İmamoğlu'nun 17 Nisan 2019'da mazbatasını alması şöyle gelişti: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını almak üzere İl Seçim Kurulu'na çağrıldı. İmamoğlu sosyal medyadan, "16 Milyon İstanbullunun mazbatasını alıyorum" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Ekrem İmamoğlu'nun İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldığını açıkladı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı. Şimdi hep birlikte Saraçhane'ye gidiyoruz, onu makamına yerleştiriyoruz. Biz önden gidiyoruz, onu orada karşılayacağız." dedi.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kimdir?

Maltepe İlçe Seçim Kurulunun tamamlanan oy sayımının ardından birleştirme tutanaklarını İstanbul İl Seçim Kuruluna teslim etmesinin ardından Seyrantepe’deki seçim koordinasyon merkezinde bulunan CHP’liler Çağlayan Adliyesindeki İl Seçim Kuruluna geldi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından "Mazbatamızı alıyoruz" paylaşımı yaptı.

Mazbatamızı alıyoruz... — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) 17 Nisan 2019

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de "Müjde! En sonunda oldu! Mazbatamızı alıyoruz. İl Seçim Kurulu, mazbatasını teslim etmek üzere Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu davet etti. Milletvekillerimizle Çağlayan Adliyesi'ne geçiyoruz." paylaşımı yaptı.

Müjde! En sonunda oldu!



Mazbatamızı alıyoruz. İl Seçim Kurulu, mazbatasını teslim etmek üzere Belediye Başkanımız @ekrem_imamoglu'nu davet etti.



Milletvekillerimizle Çağlayan Adliyesi'ne geçiyoruz. — Özgür Özel (@eczozgurozel) 17 Nisan 2019

(HABER MERKEZİ)