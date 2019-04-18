Ekrem İmamoğlu'nun 17 günlük mazbata mücadelesinde yaşananlar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17 günlük mücadelenin ardından mazbatasını aldı. İmamoğlu 4 milyon 169 bin 765, AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım 4 milyon 156 bin 36 oy aldı.

31 Mart gecesinden bu yana yaşanan tüm gelişmeleri gün gün derledik.

ADIM ADIM İTİRAZ SÜRECİ

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun önde tamamladığı seçim sürecine ilk gölge 31 Mart gecesi 23:20 sularında Binali Yıldırım'ın yaptığı "Seçimi kazandık" açıklamasıyla düşürüldü. Bu açıklamayla eş zamanlı olarak Anadolu Ajansı (AA) veri akışını durdururken CHP'den yapılan açıklamalarda "Bizim verilerimize göre Ekrem İmamoğlu kazandı" denildi. 31 Mart'ı 1 Nisan'a bağlayan saatlerde Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'le bir toplantı yaptı. Bu toplantının içeriği halen bilinmiyor.

Aynı gece Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yıldırım'ın açıklamasının aksine Ankara ve İstanbul'daki sonuçları kabul eden bir "balkon konuşması" yaptı. Sabah saatlerinde YSK Başkanı Sadi Güven, İmamoğlu'nun Yıldırım'ın önünde olduğunu ilan eden ilk resmi görevli oldu. Bu açıklama sonrası AA da verilerini güncelledi. Ancak bu kez AKP'den sonuçlara itiraz edileceği açıklaması geldi. Bir sonraki aşamada ise "Oyların çalındığı" iddia edilmeye başlandı.

AKP, 7 Nisan pazar günü tüm oyların yeniden sayılması için YSK'ye başvurdu. Pazartesi günü ise Erdoğan açıklama yaptı ve "Tüm seçimlerde usulsüzlük var" dedi. Sonraki günlerde de Devlet Bahçeli ve iktidar yetkilileri Büyükçekmece iddialarını dile getirerek, seçimlerin yenilenmesi gerektiği yönünde açıklamalar yaptı. AKP 9 Nisan'da Büyükçekmece'deki seçimlerin yenilenmesi için başvuruda bulundu. 15 Nisan günü de Binali Yıldırım seçimler 'murdar' ilan etti. Maltepe'deki sayım işlemlerinin bitmesinin ardından 17 Nisan günü Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı.

İşte, gün gün yaşanan gelişmeler:

17 NİSAN ÇARŞAMBA

İMAMOĞLU, MAZBATASINI ALDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17 günün ardından mazbatasını aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasında devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Maltepe'de sona eren sayım işlemlerinin ardından oy sayılarındaki sonuçlar da açıklandı. Buna göre; Ekrem İmamoğlu için 4 milyon 169 bin 765, AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için 4 milyon 156 bin 36 oy kullanıldı.

Ayrıca Saadet Partisi Adayı Necdet Gökçınar 103 bin 364, Bağımsız Türkiye Partisi Adayı Selim Kotil 27 bin 87, Türkiye Komünist Partisi Adayı Zehra Güner Karaoğlu 10 bin 349, Vatan Partisi Adayı Mustafa İlker Yücel 15 bin 428, Demokrat Parti Adayı Ersan Gökgöz 22 bin 268, Demokratik Sol Parti Adayı Muammer Aydın da 30 bin 884 oy aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu görevi devraldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu görevi devraldı

AKP'nin İl Seçim Kuruluna yaptığı Maltepe itirazı reddedildi

16 NİSAN SALI

AKP İSTANBUL'DA SEÇİMLERİN YENİLENMESİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNDU

Maltepe'de sandık sayım işlemlerinde devam ederken AKP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi talepli olağanüstü itiraz dilekçesini Yüksek Seçim Kuruluna sundu. İtiraz dilekçesinin yaklaşık 50 sayfadan oluştuğu öğrenildi. AKP ayrıca İstanbul’da yaptıkları itiraz sonuçlanmadan Ekrem İmamoğlu’ya mazbata verilmemesi için İstanbul İl Seçim Kuruluna başvuru yaptı.

AKP İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi talebiyle YSK'ye başvurdu

15 NİSAN PAZARTESİ

BİNALİ YILDIRIM SEÇİMİ 'MURDAR' İLAN ETTİ

Binali Yıldırım 2 saatlik bir basın toplantısı gerçekleştirdi ve İstanbul'daki yerel seçimi "murdar olmuş bir seçim" diye ilan etti. Yıldırım Büyükçekmece iddialarını sürdürerek, seçimlerin yenilenmesini istedi. Ekrem İmamoğlu da Yıldırım'a cevap verdi: Bu seçimi kaybettikten sonra uydurulmuş iddialardır.

Ekrem İmamoğlu'dan Binali Yıldırım'a: Uydurulmuş iddialar

Binali Yıldırım: Bu seçim başlı başına murdar olmuş bir seçimdir

15.50 YSK, Maltepe İlçe Seçim Kurullarının tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırdı. Kalan sandıkların sayımı devam edecek. YSK, Maltepe İlçe Kuruluna sayım kurulu oluşturma yetkisi verdi.

09.20 Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurulları tarafından, terminallerde bugüne kadar yapılan tüm sayımlar oy çokluğuyla iptal edildi, CHP karara itiraz etti. CHP, Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarının aldığı kararların tümden kaldırılmasını isteyerek sayım işlemi yapabilecek 100 ayrı terminal kurulmasına karar verilmesini talep etti.

14 NİSAN PAZAR

MALTEPE'DE SAYIM DURDU, 400 SANDIĞIN YENİDEN SAYILMASINA KARAR VERİLDİ

22.30 Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Maltepe 400 sandığın sayımının iptal edildiğini duyurdu. Yarkadaş'ın paylaşımı şöyle: "AKP ve MHP, İlçe Seçim Kurulu'nun yaptırdığı 400 sandığın sayımını iptal ettirdi. Bunun anlamı şu; sayımlar, 500. sandıktan yeniden başlayacak. Sayımları, ilk oluşturulan iki kurul yeniden sayacak. Bu yüzden, şu an toplan 576 sandık sayılmayı bekliyor. CHP karara itiraz etti."

21.05 Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, AKP ve MHP'li temsilciler tutanaklara imza atmadığı için memurların tutanakları imzalamadığını, bu sebeplede sayımın durduğunu açıkladı. Yarkadaş sosyal medya hesabından, "Maltepe'deki SAYIM DURDU. Çünkü; YSK'nın yazılı talimatına rağmen; memurlar, AKP ve MHP'li temsilciler tutanaklara imza atmıyor diye imza atmayacaklarını söylüyor. Oysa ki; YSK'ya göre hakimler ile CHP ve SP temsilcilerinin imzası yeterli. Maltepe Seçim Kurulu şu an toplantıda." diye yazdı.

13.13 AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "(Olağanüstü itiraz) Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zamanda dilekçe ve eklerini YSK'ye teslim edeceğiz."

13 NİSAN CUMARTESİ

09.30 Maltepe'de tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayılması, yaşanan gerginlik nedeniyle bu sabaha ertelendi.

12 NİSAN CUMA

12.22 CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Öztrak, "Seçimde hileyi elinde güç olan yapar. İktidarın saltanat kayığı olan gazeteleri uyarıyorum. YSK üyeleri ifşa edildi. En son bu iş yapıldığında Danıştay'da kan dökülmüştü. Bu yayınlarla kimler hedef alınmaktadır. Bu yayınların şerefli hakimleri korkutmayacağını düşünmek istiyoruz." dedi.

11 NİSAN PERŞEMBE

YSK BÜYÜKÇEKMECE İÇİN YAPILAN İPTAL TALEBİNİ SONRA GÖRÜŞMEYE KARAR VERDİ

17.58 YSK Büyükçekmece seçiminin iptaline dair talebin görüşmesini erteledi. Kurul, Büyükçekmece'de verilecek kararın İstanbul seçimini doğrudan ilgilendireceği gerekçesiyle başvuruyu erteleme kararı aldı. Buna göre İstanbul'da oyların sayımı bitmesi beklenecek. Oyların birleştirme tutanağı verilmesinden sonra AKP, İstanbul için 'olağanüstü itirazı'nı yapacak. YSK, bundan sonra hem Büyükçekmece hem İstanbul seçimlerini masaya yatıracak. AKP İstanbul'daki sayımlarının tamamlanması ve il birleştirme tutanağının tanzim edilmesinin ardından 7 gün içerisinde İstanbul seçimlerinin yenilenmesi talebiyle olağanüstü itirazını YSK'ye yapacak. YSK de hem İstanbul hem de Büyükçekmece'ye ilişkin birlikte değerlendirme yaparak kararını verecek.

10 NİSAN ÇARŞAMBA

12.10 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 31 Mart yerel seçimleri sonrası ilk kez bir araya geldi. Beştepe'deki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

9 NİSAN SALI

AKP yetkileri ve Devlet Bahçeli tarafından İstanbul'da seçimin yenilenmesi gerektiği açıklamaları yapıldı. Büyükçekme iddalarına sarılan AKP, ilçede seçimin yenilenmesi için başvuruda bulundu.

AKP, BÜYÜKÇEKMECE'DE SEÇİMİN İPTALİ BAŞVURUSUNU YAPTI

AKP, Yüksek Seçim Kurulu'na Büyükçekmece'de seçimin iptali için başvuru yaptı. AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Büyükçekmece'deki seçimlerin yenilenmesi talebiyle olağanüstü itiraz dilekçesini İstanbul İl Seçim Kurulu'a verdiklerini duyurdu.

KAFTANCIOĞLU: SAYILACAK SANDIK SAYISI 63'E ÇIKTI

23.29 CHP’li Canan Kaftancıoğlu’ndan Halk Tv'de katıldığı programda İstanbul'daki son durumu açıkladı. Kaftancıoğlu, YSK'nın başta aldığı 51 sandığın sayılması kararının 63'e çıktığını ve bu sandıkların büyük bir bölümünün sayıldığını belirtti. Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki farkın 14 bin 462 olduğunu duyurdu.

Kartal ve Kadıköy'de sandık görevlileri hakkında soruşturma

ÖZTRAK'TAN SOYLU'YA TEPKİ

18.06 CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Büyükçekmece iddialarıyla ilgili açıklamalarına yanıt verdi: "Büyükçekmece'de bizim geçersiz oyları tam olarak ortaya çıkarmaya vaktimiz olmadı diyor. Bu ne demek anlayamadım. Büyükçekmece'de bir adli olay var. Oradaki geçici görevli işçinin yapmış olduğu birtakım usulsüzlükler nedeniyle tutuklanması söz konusu. Ne zaman? 18 Ocak. Seçmen listeleri ne zaman kesinleşti 31 Ocak. Seçim ne zaman yapıldı 31 Mart. Zaman yetmedi ne demek? Anlaşılan Sayın Soylu hayali terörist listeleri peşinde koşarken sağı solu belediye meclis üyelerini, belediye başkanlarını teröristlikle suçlarken bu soruşturmayı yapmayı unutmuş."

CHP'den AKP'nin Büyükçekmece iddialarına yanıtlar

SOYLU'DAN BÜYÜKÇEKMECE AÇIKLAMASI

16.09 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şimdi bir suç ortada. Seçime yönelik bir yolsuzluk yapılmış. Adli tahkikat açılmış zaten. Ocak 2019'da açılmış. İdari tahkikat da açılmış" dedi. Soylu, Bahçeli'nin "yeniden seçim düşünülebilir" açıklamasına "Bu seçimin bu tartışmadan yoksun bırakılabilmesi için, Sayın Bahçeli'ye katılıyorum, tekrarlanması bu tartışmaların seçilecek kişileri gölgede bırakmasını ortadan kaldıracaktır" sözleriyle destek çıktı.

AKP Büyükçekmece'de seçimin yenilenmesi için başvuru yaptı

BAHÇELİ: YENİ BİR SEÇİM DE DÜŞÜNÜLEBİLİR

14.30 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Eğer seçim sonuçları toplum vicdanında huzur bulmayacak bir anlayış içerisinde sonuçlanmışsa, o vicdanı oluşturabilecek yeni bir seçim de düşünülebilir" dedi.

AKP: İSTANBUL'DA SEÇİMİN YENİLENMESİNİ İSTEYECEĞİZ

13.30 AKP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, İstanbul'da seçim sonucuna net etki yapan olaylar olduğunu ve seçimin yenilenmesini isteyeceklerini söyledi.

AKP Büyükçekmece'de seçimin yenilenmesi için başvuru yaptı

21 İLÇEDE 51 SANDIKTA YENİDEN SAYIM KARARI

00:25 AKP YSK Temsilcisi Recep Özel YSK toplantısı sonrası açıklama yaptı. Özel, "İstanbul'da 31 ilçede sandıkların yeniden sayılması talebimiz reddedildi. Büyükçekmece seçimin yenilenmesiyle ilgili kararı yarına (9 Nisan'a) ertelendi. 21 ilçede 51 sandıkta yeniden sayım kararı çıktı" dedi.

8 NİSAN PAZARTESİ

İSTANBUL BAROSU: İSTANBUL'DA SEÇİMLER BİTMİŞTİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sabah saatlerinde yaptığı İstanbul’da seçimlerin yenilenebileceği yönündeki ifadeleri üzerine İstanbul Barosu açıklama yayınladı. "YSK içtihatları, oyların yeniden sayılması veya seçimlerin yenilenmesi gibi kararların alınmasına asla olanak vermez" denilen açıklamada "Seçim Hukuku uzmanlarının tereddütsüz biçimde mutabık kaldıkları bir konuda siyasetin taassubunun hukuku ezmesine izin verilmemelidir” ifadeleri yer aldı. Açıklamada, "İstanbul’da seçimler bitmiştir ve hangi partiye oy vermiş olursa olsun bütün yurttaşlar, bu seçimin sonucunu bilmektedir. 'Hayatın doğal akışı' ilan edilmelidir. Hukuk bunun için vardır" ifadeleriyle bitirdi.

TBB: SOMUT DELİL OLMADAN YENİDEN SAYIM MÜMKÜN DEĞİL

Türkiye Barolar Birliği de geçersiz oyların yeniden sayılması tartışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu imzasıyla yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Geçersiz oyların yeniden sayılıp sayılmayacağına ilişkin tartışma bugün için geride kalmıştır. Bugünün temel meselesi ise süreç içerisinde ‘kesinleşen’ bazı hususların yeniden tartışmaya açılıp açılmayacağıdır.

Bu konuda seçim mevzuatımızın hükümleri çok açıktır.

Buna göre;

Seçmen listeleri kanuna göre seçimden önce askıya çıkmış ve itiraz süreci sonunda kesinleşmiştir. Artık, seçimden sonra, seçmen listelerine ilişkin bir uyuşmazlığın çıkarılması hukuken mümkün değildir. Sandık kurulu başkan ve üyeleri seçim mevzuatına göre ilan edilmiş ve itiraz süreci sonunda kesinleşmiştir. Sandık kurulu başkan ve üyeleri üzerinden seçimlere ilişkin bir uyuşmazlık çıkarılmasının da hukuken imkânı yoktur. Somut delillere dayanılmak suretiyle itiraz konusu yapılmayan oyların yeniden sayılmasının da hukuken imkânı bulunmamaktadır.

İMAMOĞLU MEDYAYI ELEŞTİRDİ

13.00 - Kartal'da konuşan Ekrem İmamoğlu, "Aklından hileyi hurda geçiren kişiler her türlü manevrayı deniyorlar. Bu toplum bunu kabul etmeyecek" dedi. İmamoğlu, medya organlarına tepki gösterdikten sonra açıklamalarını yayınlamayan NTV ve sahibi Şahenk ailesi, CNN Türk ve sahibi Demirören ailesi ve Habertürk ve sahibi Ciner ailesini isim vererek uyardı. İmamoğlu "İsim veriyorum; NTV'yi, Şahenk ailesini, Habertürk'ü, Ciner ailesini, CNN Türk'ü, Demirören ailesini takip ediyorum... İş dünyasına yaptıkları katkılardan dolayı kendilerini uyarmayı kendime hak gördüğüm için uyarıyorum. Gün gelir isimlerini anmaktan bile vazgeçerim. Bizi daha fazla dünyaya rezil etmeyin" dedi.

Ekrem İmamoğlu: 1 oyla da seçim kazanılır, örnekleri var

11:25 - CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının verilmesi için İstanbul İl Seçim Kurulu'na dilekçe verdi.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER AÇIKLAMA YAPTI

10.45 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'ye tarafsızlık ve bağımsızlık çağrısı yaptı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise "Ben kazanamıyorsam sandığın önemi yoktur" demek, milli iradeye ihanettir" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu ve Akşener'den YSK'ye tarafsızlık çağrısı

10.15 - Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP'nin YSK'ye "Oyların tamamının sayılması için" yaptığı başvuru sonrası YSK'nin kararını beklemeden talimat gibi açıklamalar yaptı, seçimlerin bütünüyle usulsüz olduğunu iddia etti.

Erdoğan'dan YSK'nin İstanbul kararı öncesi talimat gibi açıklama

7 NİSAN PAZAR

AKP'DEN TÜM OYLAR YENİDEN SAYILSIN BAŞVURUSU

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'un tüm ilçelerinde oyların tamamının yeniden sayılması için Yüksek Seçim Kuruluna başvuracaklarını söyledi. Yavuz, bugün 38 ilçede daha aynı başvuruyu saat 17.00'ye kadar yapacaklarını duyurdu.

Ekrem İmamoğlu da sayım sonuçlarına dair bilgileri vermeye devam etti: Geçersiz oyların %80.53’ü sayıldı ve 16.106 fark var. Lütfen artık bu millete bedel ödetmeyin. Demokraside kazanmak da var, kaybetmek de. Artık toplumun vicdanını sızlatıyorsunuz. Yüksek Seçim Kurulu; 82 milyonun gözü kulağı sizde, lütfen görevinizi yerine getirin.

YSK İstanbul'da yeniden sayımı reddetti, Büyükçekmece kararı ertelendi

6 NİSAN CUMARTESİ

OY SAYIMLARI DEVAM ETTİ

İstanbul'da itiraz edilen sandıklar ve geçersiz oyların bakıldığı 17 ilçede sayım sonuçlandı. Ekrem İmamoğlu'nun YSK'ye dayandırdığı bilgiye göre saat 17.15 itibarıyla yeniden sayımların %57,5'i tamamlandı. İmamoğlu'nun Binali Yıldırım'dan 17 bin 719 oy önde olduğu açıklandı.

5 NİSAN CUMA

ERDOĞAN SEÇİM GECESİNDEN SONRA İLK KEZ KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim gecesi yaptığı "balkon konuşması"nın ardında ilk açıklamasını yaptı. Cuma namazı çıkışı konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Bir belediye başkanı belediye meclisinde çoğunluğu yoksa komisyonları da bütçeyi de istediği gibi çıkartamaz" dedi. Erdoğan, "Olayın seçim süreci bitmiştir. Şimdi mahkeme süreci var. İlde netice alınamazsa Yüksek Seçim Kuruluna müracaat etme hakkımız var" ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Seçim bitti, şimdi mahkeme süreci var

AKP'NİN BÜYÜKÇEKMECE'DE SEÇİMİN İPTALİ TALEBİ REDDEDİLDİ

AKP Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurarak Büyükçekmece'deki seçimlerin yenilenmesini istedi. Talep İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

AKP, Büyükçekmece'de seçimin iptalini istedi, reddedildi

4 NİSAN PERŞEMBE

BAHÇELİ, KOROYA DAHİL OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sandık başındaki görevlilerin maksatları, neye ve kimlere hizmet ettikleri mutlaka deşifre edilmeli." , "Hiç kimse sokaklardan medet ummasın, kaos şakşakçılığına soyunmasın. Emel ve hedef sahiplerini uyarıyorum, bedeli çok ağır olur." "FETÖ'cüleri, PKK'lıları arkasına alıp siyasi dolandırıcılığa sapanlar milletimizin sabrını test etmesinler."

15 İLÇEDE DAHA GEÇERSİZ OYLARIN SAYILMASI KARARI

İstanbul İl Seçim Kurulu saat 19.40'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için kullanılan ve geçersiz oyların yeniden sayımını reddeden İlçe Seçim Kurulları kararını kaldırdığını duyurdu. 15 ilçede daha sayım kararıyla İstanbul'un tüm ilçelerinde geçersiz oylar yeniden sayılmış olacak.

3 NİSAN ÇARŞAMBA

İktidara yakın gazeteler “Oylar çalındı” iddialarını manşete taşımayı sürdürdü. Sabah, “İstanbul’un kaderi çalınan oylarda”, Yeni Şafak “Hodri meydan, oyları yeniden sayalım” dedi. Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, sandıkta darbe yapıldığını öne sürdü, olayın arkasında FETÖ ve PKK’nin olduğunu iddia etti. Star da “Sandıkta darbeyi kim örgütledi?” manşetini attı.

Ekrem İmamoğlu, açıklama yaparak mazbatasını talep etti.

AKP’ye yakın medya "İstanbul'da sandık darbesi" taarruzunda

2 NİSAN SALI

İktidara yakın gazeteler, seçim yenilgisini “oyların çalınmasına” bağlayan manşetler attı. Yeni Şafak “AK Partinin oyları sıfırlanmış”, Star “AK Partinin oyu İmamoğlu’na yazıldı” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul'un 7 ilçesi için İl Seçim Kurulu'nun verdiği tedbir kararını kaldırdı.

AKP'DEN 39 İLÇENİN SONUÇLARINA İTİRAZ

AKP İstanbul İl örgütü, 39 ilçenin sonuçlarına itiraz etti. AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, sadece bir sandıkta 25 bin geçersiz oy olduğunu iddia etti. Bir sandığa en fazla 380 oy atılabiliyor.

"TARİHİN EN BÜYÜK ŞAİBESİ" İDDİASI

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yaşananların seçim tarihinin en büyük şaibesi olduğunu iddia etti.

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, geçersiz oy sayısının anormal olmadığını söyledi.

KONDA: Anormal bir geçersiz oy dağılımı yok

İMAMOĞLU'DAN ANITKABİR ZİYARETİ

Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir’i ziyaret etti, defteri “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı” sıfatıyla imzaladı.

1 NİSAN PAZARTESİ

1 Nisan günü öğleden sonra Pelikan merkezli olduğu iddia edilen operasyon başladı. Sabah, sandıklara usulsüzlük karıştırdığı iddia edilen 30 sandık başkanının gözaltına alındığını iddia etti. Valilik bu iddiayı yalanladı.

Sabah Yazarı Hilal Kaplan, YSK’nin tüm oyların yeniden sayılması kararını aldığını iddia etti. Kaplan, bu iddia yalanlanınca düzeltme yayınladı.

Haber 7, Gaziosmanpaşa’da sandıkta usulsüzlük yapan CHP’lilerin kendilerine engel olmak isteyen polise saldırdığını iddia etti. İddia, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu tarafından yalanlandı.

"Pelikan" merkezli provokatif seçim haberleri yalanlandı

Ekrem İmamoğlu Twitter bio’sunu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değiştirdi.

YSK AÇIKLADI: İMAMOĞLU ÖNDE

10:32 - YSK Başkanı Sadi Güven: Şu an itibarıyla yüzde 80'in üzerinde sandık sonuç tutanağını, sayım döküm cetvelini, ilçe birleştirme tutanaklarını partilerle paylaştık. Şu an itibarıyla 31 bin 102 sandık sisteme tanımlandı, 84 sandık itiraz nedeniyle sisteme taranmamış vaziyette. Ekrem İmamoğlu'nun 4 milyon 159 bin 650, Binali Bey'in 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette.

05:04 - AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: Bizim şu anda yapmış olduğumuz veri girişlerinden sonra, yaklaşık 3 bin 870 oy farkıyla İstanbul'da seçimi kazandık. 290 binin üzerinde geçersiz bir oy oranı mevcut görünmekte. Bu geçersiz oyların büyük bölümü bizim önde olduğumuz ilçelerde. İlgili arkadaşlarımız itirazlarını yapacaklardır."

YILDIRIM, SOYLU VE GÜL'ÜN "SIR" BULUŞMASI

FOX TV’de İsmail Küçükkaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün İstanbul’da Binali Yıldırım’la görüştüklerini söyledi.

02:07 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı Sayın Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır.

ERDOĞAN'DAN "İTİRAF" OLARAK YORUMLANAN AÇIKLAMALAR

01:03 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, balkon konuşmasında İstanbul’un kaybedildiği itirafı anlamına gelecek açıklamalar yaptı.

Erdoğan'dan İstanbul itirafı: Halkımız Büyükşehir'i vermese de...

00:10 - Ekrem İmamoğlu: Verilerimize göre yüzde 80’in üzerinde açılan oylara göre bizim oy oranımız 50.36, rakibimizinki 46.70’tir.

31 MART PAZAR

KILIÇDAROĞLU: İMAMOĞLU KAZANDI

23:56 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: İstanbul'da bizim elimizdeki verilere göre İmamoğlu kazanmış durumda.

23:27 - Ekrem İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasına tepki gösterdi: Bu manipülasyondur süreç tamamlanmadan kazandık demesini ayıplıyorum. Bugünün sonucunun barışma toplumsal uzlaşmaya yol açmasını umuyorum" dedi.

YILDIRIM'IN ERKEN ZAFER İLANIYLA EŞ ZAMANLI AA SESSİZLİĞİ

23:24 - Binali Yıldırım: Binali Yıldırım, AA verilerine göre İmamoğlu ile arasındaki farkın 4 binler seviyesine düştüğü ve CHP'nin yüzde 70'in üzerinde desteğe sahip olduğu Beşiktaş'taki oyların yalnızca yüzde 70'inin sayıldığı dakikalarda ekranların önüne çıkarak "İstanbul’da seçimi kazandık" açıklaması yaptı. Bu açıklamayla birlikte Anadolu Ajansı, veri akışını durdurdu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "İstanbul'da seçimi kazandık." — AA Canlı (@AACanli) 31 Mart 2019

Ankara'da 11 ilçede geçersiz oylar yeniden sayıldı, işte son durum

YSK olağanüstü toplandı, İl Seçim Kurulunun tedbir kararını kaldırdı

İstanbul | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

İstanbul’un ilçelerinde seçim sonuçları