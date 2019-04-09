Kartal ve Kadıköy'de sandık görevlileri hakkında soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal'da usulsüz veri girişi, Kadıköy'de de sandık sayımında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla işlemi yaptığı ileri sürülen görevliler hakkında soruşturma açtı.

AA'nın haberine göre, bir sandık başkanı, Kartal ilçesinde Yüksek Seçim Kurulunun sistemine yapılan "veri girişlerinde usulsüzlük yapıldığı" iddiasıyla, sandık görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kadıköy'de de AKP İlçe Yönetim Kurulu üyesi bir kişinin "sandık sayımında usulsüzlük yapıldığı" iddiasıyla sandık görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "görevi kötüye kullanma" ve "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 164. maddesi kapsamında soruşturma başlattı.

Başsavcılığın ilgili İlçe Seçim Kurulu başkanlıklarından sandık görevlileri ve veri girişi yapan kişilerin kimlik bilgileri ile sandık oy sayım tutanaklarının istendiği öğrenildi. (HABER MERKEZİ)

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