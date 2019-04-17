AKP'nin İl Seçim Kuruluna yaptığı Maltepe itirazı reddedildi

Sayımın tamamlandığı İstanbul Maltepe'deki seçimin iptali için MHP, İlçe Seçim Kurulu'na olağanüstü itiraz başvurusu yaptı. Ardından da İstanbul seçiminin iptali için YSK'ye başvurdu.

AKP'nin itirazı nedeniyle Maltepe ilçesinde 1.089 sandıkta oylar yeniden sayıldı ve sandıkların yeniden sayım işlemi dün sona erdi. Maltepe’deki toplam 1.089 sandıkta 309 bin oyun tamamı sayıldı. Aradaki toplam farktan sadece 293 oy düştü. Ekrem İmamoğlu, 13 bin 781 oyla seçimi önde tamamladı ve Maltepe'de birleştirme tutanakları hazırlanmaya başladı.

Dün gece biten sayım işleminin ardından MHP, bugün Maltepe'deki seçimin iptali için İlçe Seçim Kurulu'na olağanüstü itiraz başvurusu yaptı.

AKP de Maltepe'deki birleştirme tutanaklarının usulüne uygun düzenlenmediği gerekçesiyle İl Seçim Kurulu'na iptal başvurusunda bulundu. AKP'nin itirazı İstanbul İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi. (HABER MERKEZİ)

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