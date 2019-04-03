Ankara'da 11 ilçede geçersiz oylar yeniden sayıldı, işte son durum

AKP'nin itirazı üzerine Ankara'nın Altındağ, Bala, Çamlıdere, Çubuk, Evren, Keçiören, Kızılcahamam, Polatlı, Pursaklar, Şereflikoçhisar ve Sincan'da geçersiz büyükşehir oyları yeniden sayıldı.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in paylaştığı verilere göre, sayımlarda nihai sonuç değişmedi. 11 ilçede yapılan sayımlar sonucu aradaki farkın yalnızca 385 azaldığını belirten Taşcıer, “An itibarıyla Ankara’da Mansur Yavaş 123 bin 799 oy öndedir” dedi.

Taşcıer'in Ankara'daki ilçelere dair paylaştığı son durum şöyle:

YENİDEN SAYIM YAPILAN İLÇELER

Altındağ’da, AKP Büyükşehir için tüm sandıklara geçersiz oylar için itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu sayım kararı aldı. Yavaş: +13 / Özhaseki: +26 Bala’da, AKP Büyükşehir için 6 sandığa geçersiz oylar için itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu sayım kararı aldı. Yavaş: +2 / Özhaseki: 0 Çamlıdere’de, AKP Büyükşehirde 12 sandığa geçersiz oylar için itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu sayım kararı aldı. Yavaş: 0 / Özhaseki: +7 Çubuk’ta, AKP Büyükşehirde 242 sandığa geçersiz oylar için itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu sayım kararı aldı. Yavaş: +2 / Özhaseki: +32 Evren’de, AKP Büyükşehir için tüm sandıklara geçersiz oylar için itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu kararıyla 19 geçersiz oy tekrar sayıldı. Değişiklik olmadı. Keçiören’de, AKP Büyükşehirde tüm sandıklarda geçersiz oylar için itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu 40 sandıkta sayım kararı aldı. Yavaş: +113 / Özhaseki: +158 Kızılcahamam’da, AKP Büyükşehirde tüm sandıklarda geçersiz oylar için itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu kararıyla sayım yapıldı değişiklik olmadı. Polatlı’da, AKP Büyükşehirde 120 sandık için geçersiz oylar için itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu 40 sandıkta sayım kararı aldı. Yavaş: +16 / Özhaseki: +37 Pursaklar’da, AKP Büyükşehir için 214 sandığa geçersiz oylar için itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu 184 sandık için itirazı reddetti, 30 sandıkta ise sayım kararı alındı. Yavaş: +5 / Özhaseki: +244 Şereflikoçhisar’da, AKP Büyükşehirde tüm sandıklarda geçersiz oylar için itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu 40 sandıkta sayım kararı aldı. Yavaş: +4 / Özhaseki: +19 Sincan’da, AKP Büyükşehir için 214 sandığa geçersiz oylar için itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu 184 sandık için itirazı reddetti, 30 sandıkta yeniden sayım kararı aldı. Yavaş: +5 / Özhaseki: +22

AKP'NİN İTİRAZININ REDDEDİLDİĞİ İLÇELER

Akyurt’ta, AKP Büyükşehir için tüm sandıklara geçersiz oylar için itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu tüm itirazları reddetti. Ayaş’ta, AKP Büyükşehir için tüm sandıklara geçersiz oylar için itiraz etti. AKP’nin itiraz başvurusu, başvuru saatinden bir saat sonra yapıldığı için İlçe Seçim Kurulu tüm itirazları reddetti. Beypazarı’da, AKP Büyükşehir için 59 sandığa geçersiz oylar için itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu itirazı reddetti. Çankaya’da, AKP Büyükşehirde tüm geçersiz oylar için itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu itirazı reddetti. Elmadağ’da, AKP Büyükşehirde tüm sandıklara geçersiz oylar için itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu itirazı reddetti. Etimesgut’ta, AKP Büyükşehir için 212 sandığa geçersiz oylar için itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu itirazı reddetti. Güdül’de, AKP Büyükşehirde 7 sandığa geçersiz oylar için itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu itirazı reddetti. Gölbaşı’da, AKP Büyükşehir için tüm sandıklarda geçersiz oylar için itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu itirazı reddetti. Kahramankazan’da, AKP Büyükşehir için tüm sandıklarda geçersiz oylar için itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu itirazı reddetti. Haymana’da, AKP Büyükşehirde tüm sandıklarda geçersiz oylar için itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu itirazı reddetti. Kalecik’te, AKP Büyükşehir için 4 sandığa geçersiz oylar için itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu itirazı reddetti. Mamak’ta, AKP Büyükşehirde tüm sandıklarda geçersiz oylar için itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu itirazı reddetti. Nallıhan’da, AKP Büyükşehir için tüm sandıklarda geçersiz oylar için itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu itirazı reddetti. Yenimahalle’de, AKP Büyükşehirde tüm sandıklarda geçersiz oylar için itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu itirazı reddetti.

AKP, YARIN YENİDEN İTİRAZ EDECEK

AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Seçime Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı olarak giren Sayın Mehmet Özhaseki'nin oyları bin 805 arttı. Bu, bizim beklentilerimizi karşılamaktan uzak bir sonuç. Bu nedenle hukuki süresi içinde bugün ve yarın Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığına yeniden müracaatlarımızı gerçekleştireceğiz" açıklamasını yaptı.

ANKARA'DA 25 İLÇEDE İTİRAZ OLMUŞTU

AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara'da 25 ilçede büyükşehir sonuçlarına itirazda bulunmuştu. Özcan, "Ankara'da oyların 108 bin 680'inin geçersiz sayıldığını tespit ettik" demişti.

Ankara’da Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş 1 milyon 657 bin 923 oy ile birinci olurken, Cumhur İttifakının adayı Mehmet Özhaseki ise 1 milyon 532 bin 977 oy alarak ikinci olmuştu. (HABER MERKEZİ)