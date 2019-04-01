İstanbul’un ilçelerinde seçim sonuçları

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için tartışmalar yaşanırken; ilçelerde de heyecanlı bir yarış sürdü. CHP, geçtiğimiz seçimde AKP’nin kazandığı Esenyurt ve Küçükçekmece’de yarışı önde tamamlarken; AKP ise CHP’li Çatalca’yı kazandı. MHP ise geçtiğimiz seçimde CHP’nin kazandığı Silivri’de yarışı önde tamamladı. Kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul’da AKP 24 ilçe belediyesi kazanırken; CHP 14 ve MHP 1 belediye kazandı.

ADALAR’DA YİNE CHP KAZANDI

İstanbul'un Adalar ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Erdem Gül kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdem Gül 4 bin 306 oy aldı.

ERDEM GÜL KİMDİR?

Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun oldu. Stajyerlik döneminin ardından 1992 yılında ANKA Ajansında profesyonel gazetecilik yapmaya başladı. Taraf gazetesinde görev yapan Gül, 2010 yılında Cumhuriyet gazetesinde parlamento muhabiri olarak çalışmaya başladı. 2013 yılında Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosu'nda Haber Müdürü oldu. 22 Ekim 2014 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilciliği'ne getirildi.

ADALAR’IN ADAYLARI

AKP: Özlem Öztekin Vural

CHP: Erdem Gül

DSP: Coşkun Özden

Saadet Partisi: Hasan Aktaş

Vatan Partisi: Orhan Şenoğlu

BTP: Taner Önel

ARNAVUTKÖY’DE YİNE AKP KAZANDI

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AKP adayı Ahmet Haşimi Baltacı kazandı.

Ahmet Haşimi Baltacı 69 bin 102, İYİ Parti adayı Muharrem Yaman 22 bin 833, HDP adayı Yavuz Kahrıman 16 bin 281 oy aldı.

AHMET HAŞİMİ BALTACI KİMDİR?

1969 yılından itibaren Arnavutköy'de ikamet etmekte olan Baltacı, ilkokulu Arnavutköy İlkokulu'nda, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümündeki kısmi eğitimin ardından, Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden 1989 yılında mezun oldu.

Çeşitli konularda kurs ve seminerlere katılan Baltacı, iş hayatında; mühendislik, tekstil, gıda ve iletişim sektörlerinde işletme sahibi ve yönetici olarak çalıştı.

Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nde yönetici ve Belde Başkanlığı görevlerinde bulundu. AKP'nin kurulmasıyla birlikte, Arnavutköy Kurucu Belde Başkanı olarak görev aldı.

28 Mart 2004 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Arnavutköy Belde Belediye Başkanlığı'na seçildi. 29 Mart 2009'da tekrar seçilerek ilçe olan Arnavutköy'ün ilk Belediye Başkanı oldu. 30 Mart 2014'de yapılan Mahalli İdareler Genel Seçiminde de tekrar Belediye Başkanı seçildi.

ARNAVUTKÖY ADAYLARI

AKP: Ahmet Haşim Baltacı

HDP: Yavuz Kahrıman

İP: Muharrem Yaman

Saadet Partisi: Ekrem Önal

DSP: Serdal Delikkaya

Vatan Partisi: İsmet Çeşmeli

BBP: Aytekin Kurt

BTP: Recai Özcan

DP: Sezgin Çağlar

TKP: Mustafa Özgür Önal

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BATTAL İLGEZDİ OLDU

Ataşehir’de kesin olmayan sonuçlara göre seçimi CHP’nin mevcut başkanı Battal İlgezdi kazandı. 128 bin 560 oy alan İlgezdi’yi 112 bin 528 oy ile AKP’li İsmail Erdem takip etti.

BATTAL İLGEZDİ KİMDİR?

11 Mart 1959 tarihinde Malatya’da doğan Battal İlgezdi, İlkokulu Malatya’da okudu. Daha sonra ailesi ile birlikte İstanbul’a taşındı ve ortaöğrenimini burada tamamladı. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden mezun olan Battal İlgezdi, aile şirketlerinde görev alarak ticaret hayatına atıldı.

Öğrencilik yıllarında başlayan siyaset yaşamını 1984 yılında SODEP’de sürdürmeye başladı. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katıldı ve yedi yıl İstanbul Ümraniye İlçe Başkanlığı görevini sürdürdü. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Sekreterliği görevlerinde aktif siyaset yaptı.

29 Mart 2009 Yerel Seçimlerine CHP’den Ataşehir Belediye Başkan Adayı olarak katılan Battal İlgezdi, seçimi kazanarak yeni ilçe olan Ataşehir’in ilk belediye başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde yeniden seçilen Battal İlgezdi, Ataşehir'in iki dönemdir Belediye Başkanlığını yapıyor.

ATAŞEHİR’İN ADAYLARI

AKP: İsmail Erdem

CHP: Battal İlgezdi

Saadet Partisi: Adem Boz

DSP: Levent Limon

Vatan Partisi: Etem Kırca

BTP: Rahmi Şen

TKP: Fide Lale Durak

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANI TURAN HANÇERLİ OLDU

Avcılar’da seçimi kesin olmayan sonuçlara göre 126 bin 416 oy ile CHP’li Turan Hançerli kazandı. Hançerli aldığı oy ile yüzde 52,11’lik orana ulaştı. Onu yüzde 45,47 ile AKP’nin adayı İbrahim Ulusoy takip etti.

TURAN HANÇERLİ KİMDİR?

1975 yılında Tokat’ta doğan Hançerli 1993 yılında geçirdiği kaza sonrası iki kolunu kaybetti.

Türkiye’nin 65 noktasında şubesi bulunan ve kamu yararına çalışan Türkiye Sakatlar Derneği’nin Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Ayrıca, Engellilerin Çatı Örgütü olan Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Hukuk’tan Sorumlu Genel Sekreterlik görevine seçildi.

Denge ve Denetleme Ağı Kuruluşu, Yürütmesi ve Temsilinde aktif rol üstlendi. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Ağın yürüttüğü “Seçimin Şeffaflığı” kampanyasının oluşumunda ve yürütülmesinde aktif görev aldı ve kampanyanın süreç ve sonuçlarını uluslararası gazetelere lanse etti.

Engelli Hakları, Ayrımcılık ve Örgütlenme konularında 150’yi aşkın seminer ve panel konuşması yaptı. Ayrıca engelliler ve engelli dernekleri adına Danıştay ve yerel mahkemeler nezdinde gönüllü olarak onlarca dava takip etti.

AVCILAR’IN ADAYLARI

AKP: İbrahim Ulusoy

CHP: Turan Hançerli

DSP: Handan Toprak

Saadet Partisi: Mücahit Karlı

Vatan Partisi: Naki Demir

BTP: Burak Tilev

BBP: Selahaddin Şavur

DP: Serdal Ural

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ÇAĞIRICI

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AKP adayı Lokman Çağırıcı kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Lokman Çağırıcı 189 bin 205, İYİ Parti adayı Muhammet Bayram 66 bin 971, HDP adayı Hüda Kaya 41 bin 841 oy aldı.

LOKMAN ÇAĞIRICI KİMDİR?

Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 1990 yılında mezun olan Çağırıcı, 1999'da Bağcılar Belediye Meclis üyesi seçildi. 11 Mayıs 2007'ye kadar Meclis üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten Lokman Çağırıcı, Bağcılar Belediye Başkanı Feyzullah Kıyıklık'ın Mayıs 2007 Genel Seçimleri'nde AKP İstanbul Milletvekili olması üzerine Belediye Meclisi tarafından Bağcılar Belediye Başkanlığına seçildi.

Çağırıcı, 29 Mart 2009'daki yerel seçimlerde 2'nci kez, 30 Mart 2017 yerel seçimlerinde de 3'üncü kez Bağcılar Belediye Başkanı olarak seçildi. Lokman Çağırıcı, evli ve 4 çocuk babası.

BAĞCILAR’IN ADAYLARI

AKP: Lokman Çağırıcı

HDP: Hüda Kaya

İP: Muhammet Bayram

Saadet Partisi: Şakir Şahin

DSP: Eyüp Ali Özdemir

Vatan Partisi: İlker Işık

BBP: Bülent Şahin

BTP: Aziz Karaca

DP: Abuzer Mutlu

TKP: Ekrem Çağlar

BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANI HAKAN BAHADIR

Bahçelievlerde kesin olmayan sonuçlara göre seçimi AKP’li Hakan Bahadır kazandı. 168 bin 724 oy alan Bahadır’ı, 135 bin 87 oy ile CHP’li Mehmet Ali Özkan takip etti.

HAKAN BAHADIR KİMDİR?

Hakan Bahadır; 1963 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde eğitimine devam etmiştir. 1986 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olan Dr. Hakan Bahadır, radyoloji alanında ihtisas yapmıştır.

Nişantaşı Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi olarak akademik alanda çalışmalar yapan Dr. Hakan Bahadır; Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sağlık Sektör Başkanlığı, Yeşilay Bahçelievler Şube Başkanlığı gibi kuruluşlarda çalışmalar yürüttü.

Bahadır, 2003-2009 yılları arasında AKP Bahçelievler İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği görevini ardından da 2009-2011 yılları arasında AKP İstanbul İl Başkanlığı İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttü. 2011’de AKP Bahçelievler İlçe Başkanı olarak görevlendirilen Bahadır 7 Haziran 2015 seçimlerinde İstanbul 3. Bölgeden milletvekili seçildi. Dr. Hakan Bahadır, evli ve 1 çocuk babasıdır.

BAHÇELİEVLER’İN ADAYLARI

AKP: Hakan Bahadır

CHP: Mehmet Ali Özkan

Saadet Partisi: Yaşar Avcı

DSP: Sema Men

Vatan Partisi: Cem Doğan

BBP: Serkan Karacaoğlu

BTP: Murat Gülen

DP: Galip Karayiğit

BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANI DEĞİŞMEDİ

Bakırköy’de belediye başkanı değişmedi. Kesin olmayan sonuçlara göre 76 bin 978 oy alan CHP Adayı Bülent Kerimoğlu belediye başkanı seçildi. Onu 33 bin 490 oy ile AKP’li Mehmet Umur takip etti.

BÜLENT KERİMOĞLU KİMDİR?

Kerimoğlu, 1970 Ardahan’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1991 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden "tıp doktoru" olarak mezun oldu.

10 yılı aşkın bir süre İstanbul’un değişik hastanelerinde uzman hekim olarak görev yaptı. Op. Dr. Bülent Kerimoğlu; 1992 – 1997 yılları arasında Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi’nde ikamet etti ve bu dönemde Bakırköy’de özel bir hastanede görev yaptı.

2010-2011 Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Sekreterliği yaptı. 2011 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 3. Bölge Milletvekili Adayı oldu.

BAKIRKÖY ADAYLARI

AKP: Mehmet Umur

CHP: Bülent Kerimoğlu

İP: Ateş Ünal Erzen

Saadet Partisi: Adnan Şahin

DSP: Ali Fatinoğlu

BTP: Hakan Rona

DP: Necmettin Dönmez

TKP: Orhan Gökdemir

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET YASİN KARTOĞLU

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AKP adayı Yasin Kartoğlu kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Yasin Kartoğlu 104 bin 462, CHP adayı Abdulhadi Akmugan 65 bin 265, Saadet Partisi adayı Bekir Demirkaya 6 bin 451 oy aldı.

AHMET YASİN KARTOĞLU KİMDİR?

Küçükçekmece'de doğan ve aslen Malatyalı olan Yasin Kartoğlu, ilk ve orta öğrenimini Küçükçekmece'de üniversite eğitimini İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamladı.

2001-2002 yıllarında AKP Küçükçekmece Gençlik Kolları Kurucusu olarak siyasi hayatına başladı. 2003-2009 yılları arasında İlçe Başkan Yardımcılığı ve İlçe Teşkilat Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2009 yerel seçimlerinde AKP Başakşehir Belediyesi Meclis Üyeliği'ne seçilen Kartoğlu, aynı dönemde Başakşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Kartoğlu, 2 dönemdir başkan yardımcılığını yürütüyordu.

Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın 28 Eylül 2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Başakşehir Belediye Meclisi'nde 4 Ekim 2017'de gerçekleştirilen oylama ile Başakşehir Belediye Başkanı seçildi.

Belediye başkanlık görevini başarıyla yürüten Yasin Kartoğlu evli ve 2 çocuk babası.

BAŞAKŞEHİR ADAYLARI

AKP: Yasin Kartoğlu

CHP: Abdulhadi Akmugan

HDP: Seyithan Kırmızı

Saadet Partisi: Bekir Demirkaya

DSP: Adile Aslan

Vatan Partisi: Tülin Saner

BBP: Uğur Bay

BTP: Orhan Doğan

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANI ATİLA AYDINER

Kesin olmayan sonuçlara göre Bayrampaşa’da seçimi 80 bin 719 oy alan AKP’li Atila Aydıner kazandı. Onu 72 bin 998 oy ile CHP’li Remzi Albayrak takip etti.

ATİLA AYDINER KİMDİR?

Aslen Rize'li olan Atila Aydıner, 1948 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1958 yılından bu yana Bayrampaşa'da ikamet etmekte olan Aydıner, lise eğitimini Pertevniyal Lisesi'nde tamamladı. Aydıner, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu.

Aydıner, iş hayatına 1980 yılında Bayrampaşa'da Eczacı olarak başladı. 1984 -1987 yılları arasında, İstanbul Eczacı Odası'nda genel sekreterlik görevini yürüttü.

Siyasi yaşamına Refah Partisi ile adım atan Aydıner, Mahalli İdareler Enstitüsü'nde şehir planlaması, belediyecilik, belediye mevzuatı ve yöneticilik konularındaki eğitimini başarıyla tamamladı. Uzun yıllar Refah Partisi ve Fazilet Partisi Bayrampaşa İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Aydıner, 1994-2004 yılları arasında Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcılığı yaptı.

Aydıner, 30 Ekim 2001 tarihinde AKP Bayrampaşa İlçe Teşkilatı'nı kurarak; AKP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı görevini 8 Mayıs 2007'ye kadar devam ettirdi. 22 Temmuz 2007'de 23. Dönem İstanbul 2. Bölge AKP Milletvekili Adayı gösterildi. Mart 2009 yerel seçimlerinde, İstanbul Büyükşehir ve Bayrampaşa Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. 16 Mart 2011'de olağanüstü toplanan Belediye Meclisi tarafından Bayrampaşa Belediye Başkanı seçilen Atila Aydıner, başkanlık görevini 30 Mart 2014'e kadar sürdürdü.

30 Mart 2014'te yapılan Yerel Seçimlerde AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan adayı olan Atila Aydıner, yüzde 50.4 oranında oy alarak yeniden Bayrampaşa Belediye Başkanı seçildi.

Evli ve üç çocuk babası olan Aydıner, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

BAYRAMPAŞA ADAYLARI

AKP: Atila Aydıner

CHP: Remzi Albayrak

HDP: Mehmet Can Bölek

Saadet Partisi: İsmail Acar

DSP: Ersin Bilal

Vatan Partisi: Teoman Alili

BBP: Mehmet Ceylan

BTP: Mithat Kandemir

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI RIZA AKPOLAT

Kesin olmayan sonuçlara göre 80 bin 660 oy alan CHP’li Rıza Akpolat Beşiktaş Belediye Başkanı seçildi. Onu 18 bin 12 oy ile MHP’li Serkan Toper takip etti.

RIZA AKPOLAT KİMDİR?

1982 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini, Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı.

2006-2008 yılları arası Bahçelievler Gençlik Kolu Yöneticiliği, 2009-2011 arası Bahçelievler İlçe Yöneticiliği, Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı, 2011-2015 yıllarında ise Bahçelievler İlçe Başkanlığı görevlerini yerine getirdi. 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden 25. Dönem milletvekili adayı oldu.

BEŞİKTAŞ ADAYLARI

CHP: Rıza Akpolat

MHP: Serkan Toper

İP: Affan Keçeci

Saadet Partisi: Murat Kutlu Sezen

DSP: Erol Özberk

Vatan Partisi: Ahmet Göktaş

BBP: Hasan Keskin

BTP: Ali Kemal Kamburoğlu

DP: Özlem Azman

TKP: Erkan Pelit

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANI MURAT AYDIN

Kesin olmayan sonuçlara göre 73 bin 834 oy alan AKP’li Murat Aydın Beykoz Belediye Başkanı seçildi. Onu 55 bin 387 oy ile CHP’li Coşkun Tosun takip etti.

MURAT AYDIN KİMDİR?

Aydın, 1960 yılında Giresun’un Piraziz İlçesi’ne bağlı Bozat Beldesi’nde doğdu. 1980 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Daha sonra, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümü’nde master yaptı. Özel sektörde ve kamuda bir müddet çalıştıktan sonra tekstil alanında kendi işini kurdu. İstanbul'da Refah Partisi, Fazilet Partisi’nin ilçe yönetimi, il yönetimi ve il başkan yardımcılıkları görevlerinde bulundu. 27 Mart 1994 seçimlerinde Zeytinburnu İl Genel Meclisi üyeliğine seçilen Aydın, 18 Nisan 1999 seçimlerinde Zeytinburnu Belediye Başkanı oldu. 29 Mart 2009 seçimlerini de kazanan Murat Aydın, 3. kez Zeytinburnu Belediye Başkanlığı görevine seçildi.

BEYKOZ ADAYLARI

AKP: Murat Aydın

CHP: Coşkun Tosun

HDP: İzzettin Yaman

İyi Parti: Bilgehan Murat Miniç

Saadet Partisi: Muharrem Kaşıtoğlu

DSP: İbrahim Uysal

Vatan Partisi: Esra İspalarlı

BBP: Abdullah Demirel

BTP: İrfan Şahin

DP: Şakir Mısırlıoğlu

TKP: Murat Dilek

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANI MEHMET MURAT ÇALIK

Kesin olmayan sonuçlara göre 106 bin 710 oy alan CHP’li Mehmet Murat Çalık Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Onu 79 bin 92 oy ile AKP’li Mustafa Necati Işık takip etti.

MEHMET MURAT ÇALIK KİMDİR?

Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Belediyesi Başkan Danışmanı - Teknik Koordinatör olarak görev yaptı. Aslen Trabzonlu ve İTÜ mezunudur.

BEYLİKDÜZÜ ADAYLARI

AKP: Mustafa Necati Işık

CHP: Mehmet Murat Çalık

Saadet Partisi: Tuncer Koğa

DSP: Mustafa Gürkan Özgürkanlı

Vatan Partisi: Barbaros Bahçelioğlu

BBP: Osman Yıldırım

BTP: Mehmet Aksoy

DP: Ali Savut

TKP: Şükrü Mehmet Gökalpay

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI HAYDAR ALİ YILDIZ

Kesin olmayan sonuçlara göre 65 bin 70 oy alan AKP’li Haydar Ali Yıldız Beyoğlu Belediye Başkanı seçildi. Onu 57 bin 435 oy alan CHP Adayı Alper Taş takip etti.

HAYDAR ALİ YILDIZ KİMDİR?

2 Şubat 1971 tarihinde Rize Güneysu'da dünyaya geldi. Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

AKP Beyoğlu Kurucu İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve AKP Beyoğlu İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 26 Haziran 2009 tarihinde AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi ve İl Başkan Yardımcılığı-İl Seçim İşleri Başkanı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı olarak görev yaptı. 2010 Referandum, 2011 Genel Seçimleri, 2014 Yerel Seçimleri ve 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP İstanbul İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevlerinde de bulundu. Okçular Vakfı Kurucu Başkanı, Mütevelli Heyeti Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanıdır.

BEYOĞLU ADAYLARI

AKP: Haydar Ali Yıldız

CHP: Alper Taş

Saadet Partisi: Mehmet Yıldız

DSP: Hüseyin Özhan

Vatan Partisi: İzzetin Özgibar

BBP: Ali Rıza Biberoğlu

BTP: Cem Kayalı

DP: Mahmut Aşçı

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN

Kesin olmayan sonuçlara göre 72 bin 749 oy alan CHP’li Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkanı seçildi. Onu 68 bin 518 oy alan AKP’li Mevlüt Uysal takip etti. Uysal, Kadir Topbaş’ın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına getirilmişti.

BÜYÜKÇEKMECE ADAYLARI

AKP: Mevlüt Uysal

CHP: Hasan Akgün

Saadet Partisi: Caner Bitiş

DSP: Ümit Şahbaz

Vatan Partisi: Hasan Baydemir

BBP: Halil Eker

BTP: Ayhan Öksüz

TKP: Övünç Ballı

ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANI MESUT ÜNER

İstanbul'un Çatalca ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mesut Üner kazandı. AKP Çatalca İlçe Başkanlığı'nın önünde toplanan partililer, davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı. Mesut Üner, kutlamaların ardından yaptığı konuşmada kendisine oy veren herkese teşekkür etti.

MESUT ÜNER KİMDİR?

1975 İstanbul Muratbey'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çatalca'da tamamlayan Mesut Üner, lisans eğitimini Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık bölümünde aldıktan sonra mimar olarak mezun oldu. 1999 yılından itibaren imar ve şehircilik alanlarında çalışmaya başlayan Mesut Üner, 2009-2011 yılları arasında Büyükçekmece İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görev yaptı. 2014 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çatalca Belediyesi'nde Meclis Üyesi oldu. Uzun süre aktif olarak futbolla ilgilenen Mesut Üner, Çatalca ilçesinde amatör futbol kulüplerinde de yöneticilik yaptı. 2018'de AKP 6. Olağan Kongresinde Çatalca İlçe Başkanı seçildi.

ÇATALCA ADAYLARI

AKP: Mesut Üner

CHP: Cem Kara

Saadet Partisi: Serdar Taşar

DSP: Aslan Erdoğmuş

Vatan Partisi: Ergün Aslan

BTP: Şevket Kırca

DP: İrfan Aracı

ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANI AHMET POYRAZ

Kesin olmayan sonuçlara göre 62 bin 20 oy alan AKP’li Ahmet Poyraz Çekmeköy Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Onu 46 bin 686 oy ile CHP’li Seyfettin Yıldırım takip etti.

AHMET POYRAZ KİMDİR?

Ahmet Poyraz 1964 yılında, Rize'nin Çayeli ilçesinde doğmuştur.

Eğitim hayatını Beyoğlu-Cihangir ve Rize'de sürdürmüştür. Küçük yaştan itibaren ailesinin kurduğu ticari işletmelerde çalışmıştır. Siyasi kariyerine 2003 yılında AKP Ümraniye İlçe Başkanı olarak başladı.

2008 yılında Çekmeköy Belediye Başkanlığı için görevinden ayrıldı.

ÇEKMEKÖY ADAYLARI

AKP: Ahmet Poyraz

CHP: Seyfettin Yıldırım

HDP: Güven Güney

Saadet Partisi: Abdülhalim Meşe

DSP: Ayşenur Altan

Vatan Partisi: Barış Erdem

BTP: Abdulmuttalip Örpek

DP: Hüseyin Avni Sipahi

TKP: Atacan May

ESENLER BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TEVFİK GÖKSÜ

İstanbul'un Esenler ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AKP adayı Mehmet Tevfik Göksu kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Tevfik Göksu 131 bin 385, İYİ Parti adayı Mustafa Yılmaz 35 bin 106, HDP adayı Gülsüm Öztürk 18 bin 114 oy aldı.

MEHMET TEVFİK GÖKSÜ KİMDİR?

Göksu, 1966 yılında Adıyaman Gölbaşı'nda doğdu. İlköğrenimini Gölbaşı'nda, ortaöğrenimini İstanbul Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi'nde tamamlayan Göksu, Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nden 1990 yılında mezun oldu, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.

Göksu, 2009 Mahalli İdareler Seçimlerinde Esenler Belediye Başkanı seçildi. 30 Mart 2014'te Mahalli İdareler Seçiminde yeniden Esenler Belediye Başkan Adayı gösterilen Göksu, ikinci kez seçildi.

ESENLER ADAYLARI

AKP: Mehmet Tevfik Göksü

HDP: Gülsüm Öztürk

İP: Mustafa Yılmaz

Saadet Partisi: Tuğrul Yalçınkaya

DSP: İshak Koç

Vatan Partisi: Oktay Şahin

BTP: Hacı Çınar

DP: Satılmış Kandemir

TKP: Atakan Boyoğlu

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI KEMAL DENİZ BOZKURT

Kesin olmayan sonuçlara göre 224 bin 87 oy alan CHP’li Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Belediye Başkanı seçildi. Onu 199 bin 635 oy ile AKP’li Azmi Ekinci takip etti.

KEMAL DENİZ BOZKURT KİMDİR?

1965 yılında Ardahan'da doğdu. 15 yıl uluslararası şirketlerde Yatırım Planlama Müdürlüğü yaptı.1985 yılından itibaren aktif siyasete girdi. 2009-2014 yılları arası Esenyurt İlçe Başkanı görevini yaptı. 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi 25. Dönem milletvekili adayı oldu.

ESENYURT ADAYLARI

AKP: Azmi Ekinci

CHP: Kemal Deniz Bozkurt

Saadet Partisi: Hasan Kara

DSP: İpek Süt

VATAN PARTİSİ: Zeki Aksoy

BBP: Yusuf İvgen

BTP: Ekrem Yıldız

DP: Ali Atmaca

EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANI DENİZ KÖKEN

Eyüpsultan’da, belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AKP adayı Deniz Köken kazandı. Deniz Köken, AKP İlçe Başkanlığı önünde partililerin kutlamasına katıldı. Oluşturulan platformda partililere seslenen Köken, “Bundan sonraki süreçte işi daha sıkı tutup, il ve ilçede daha müreffeh bir İstanbul ve Eyüpsultan inşa edeceğimizi deklare ediyorum” dedi.

DENİZ KÖKEN KİMDİR?

Deniz Köken 1964 yılında Ordu'da dünyaya geldi.

İktisat Fakültesinden mezun olduktan sonra çalışma hayatına 1984–1988 yıllarında İstanbul Üniversitesi'nde memurluk yaparak başladı. 1989–1994 yıllarında Bankacılık sektöründe çeşitli görevlerde bulundu. 1994 Yerel seçimlerinde Eyüp Belediye Başkan yardımcılığı görevinde bulundu.

1994 Yerel seçimlerinde Eyüp ilçesi ve Büyükşehir Meclis Üyesi olan Köken, 1994–1999/1999–2004 yılları arasında iki dönem bu meclislerde Bütçe ve Tarife komisyonlarında üyelik ve başkanlık yaptı. Bu yıllar arasında Eyüp Spor Kulüp Başkanlığı da yapan Köken, 2004 yerel seçimlerinde Kâğıthane ilçesinden 3. dönem Büyükşehir Belediye Meclis üyesi seçildi.

EYÜPSULTAN ADAYLARI

AKP: Deniz Köken

CHP: Emel Bilenoğlu

Saadet Partisi: İlker Çifçi

DSP: İbrahim Bayraktar

Vatan Partisi: Hümeyra Hıdımoğlu

BTP: Birol Civelek

FATİH BELEDİYE BAŞKANI ERGÜN TURAN

Kesin olmayan sonuçlara göre 114 bin 13 oy alan AKP’li Ergün Turan, Fatih Belediye Başkanı oldu. Onu 77 bin 532 oy ile CHP’li Soner Özimer takip etti.

ERGÜN TURAN KİMDİR?

Ergün Turan, 1967 senesinde İstanbul Bakırköy'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra 1990 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nden mezun oldu.

1999-2014 dönemlerinde Güngören ilçesinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyeliği yapan Turan, aynı zamanda 1999-2005 yılları arasında Güngören Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı, İBB Meclisi İmar Komisyonu Üyeliği ve Başkanlığı, İBB Encümen Üyeliği, 2007-2009 döneminde İBB Meclisi 2. Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü.

18 Nisan 2014 tarihinde TOKİ Başkanlığı görevine atanan Ergün Turan, 11 Aralık'ta görevinden istifa etti.

FATİH ADAYLARI

AKP: Ergün Turan

CHP: Soner Özimer

HDP: Abdullah Tayboğan

İyi Parti: İlay Aksoy

Saadet Partisi: İbrahim Bakşiş

DSP: Uluğbek Hekimoğlu

Vatan Partisi: Süleyman Doğan

BTP: Mustafa Reşit Sofuoğlu

DP: Muhteber Uysal

TKP: Yaşar Çelik

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI HASAN TAHSİN USTA

Kesin olmayan sonuçlara göre 143 bin 279 oy alan AKP’li Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı seçildi. Onu 91 bin 730 oy alan CHP’li Ercan Kaya takip etti.

HASAN TAHSİN USTA KİMDİR?

Hasan Tahsin Usta, 1959 Trabzon doğumludur. 1985 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. Kentsel Dönüşüm üzerine Yüksek Lisans eğitimi aldı. Evli ve dört çocuk babasıdır.

İstanbul Metro Projelerinde proje mühendisi olarak görev yaptı. 1994 yılında Yerel Yönetimler Eğitimi aldı. 1994 – 1999 yılları arasında Gaziosmanpaşa Belediye Meclis Üyeliği ve İmar Komisyon Başkanlığı yaptı.

1999 – 2003 yılları arasında İstanbul İl Genel Meclisi Bayındırlık Kom. Başkanlığı ve AKP Grup Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

GAZİOSMANPAŞA ADAYLARI

AKP: Hasan Tahsin Usta

CHP: Erkan Kaya

HDP: Sinan Zincir

SP: Bilal Ay

DSP: Kerim Çoban

Vatan Partisi: Emin Algün

BBP: Fedai Karakol

BTP: Burhan Yavuz

DP: Murat Altun

GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKANI BÜNYAMİN DEMİR

Kesin olmayan sonuçlara göre 89 bin 329 oy alan AKP’li Bünyamin Demir, Güngören Belediye Başkanı seçildi. CHP’li İsmet Yaşar ise 61 bin 592 oy aldı.

BÜNYAMİN DEMİR KİMDİR?

İlkokulu Almanya'da okuyan Bünyamin Demir, Güngören Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. Haliç Üniversitesi Mimarlık Bölümünde lisans, Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi bölümünde yüksek lisans ve doktora yapan Demir, 2008 yılında AKP İstanbul İl Gençlik Kollarında görev almaya başladı. 2010-2014 yılları arasında İl Teşkilat Başkanlığı yaptı. Halen MKYK yedek üyeliği devam eden Demir, 6 Mayıs 2018'de yapılan İstanbul İl Kongresi sonrasında Ekonomi İşleri'nden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

GÜNGÖREN ADAYLARI

AKP: Bünyamin Demir

CHP: İsmet Yaşar

HDP: Abdulcebbar Çakmak

Saadet Partisi: Adnan Hacıabdullahoğlu

DSP: Nazım Özdemir

Vatan Partisi: Eylem Aşamdır

BBP: Mustafa Duman

DP: Mehmet Turan

TKP: Fatma Akın

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANI ŞERDİL DARA ODABAŞI

Kesin olmayan sonuçlara göre 196 bin oy alan CHP’li Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy Belediye Başkanı oldu. Onu 58 bin 70 oy ile AKP’li Özgül Özkan Yavuz takip etti.

ŞERDİL DARA ODABAŞI KİMDİR?

Şerdil Dara Odabaşı 12 Kasım 1973'de Şanlıurfa'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. 2. ve 3. dönem Milletvekili ve Meclis İdari Saymanı Mahmut Odabaşı'ndan başlayarak, aralarında milletvekili ve belediye başkanlarının bulunduğu Odabaşı ailesinin dördüncü kuşak ferdi olarak, küçük yaştan itibaren siyasetin içinde yer aldı. Lise yıllarında 1989 yerel seçimleri sırasında Ankara'da SHP Emek Mahalle Temsilciliği'nde çalıştı.

1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yüksek öğrenimine başladı. Odabaşı, üniversitelerde parti gençlik kollarının kurulamadığı dönemde, sosyal demokrat gençliği örgütlemek amacı ile kurulan Sosyal Demokrat Üniversiteliler Platformu'nun İstanbul Üniversitesi Temsilciliği'ni ve Genel Başkanlığı görevini yürüttü.

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra 3D (Dayanışma, Demokrasi, Değişim) Hareketi olarak bilinen, evrensel sosyal demokrat değerlerinin yaygınlaşması amacıyla kurulan derneğin kuruluşunda görev aldı ve Genel Sekreterlik görevini yürüttü.

1994 Yerel Seçimleri'nde merkez seçim ofisinde görev yapan Odabaşı, Oğuz Kaan Salıcı'nın 2011 yılında CHP İstanbul İl Başkanı seçildiği dönemde İl Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2012 yılında tekrar seçilerek, İl Başkan Vekili ve seçim hukuk işlerinden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2015 yılında Murat Karayalçın'ın İstanbul İl Başkanlığı döneminde CHP İstanbul İl Sekreteri olarak görev aldı. İl yönetiminde çalıştığı farklı dönemlerde başta 2014 yerel ve 2015 genel seçimleri olmak üzere seçim hukuk işleri ve kampanya yönetiminde farklı görevlerde bulundu.

KADIKÖY ADAYLARI

AKP: Özgül Özkan Yavuz

CHP: Şerdil Dara Odabaşı

İP: Emre Kınay

Saadet Partisi: Recep Yılmaz

DSP: Mustafa Mehmet Günyeli

Vatan Partisi: Osman Erbil

BBP: Kadir Turan

BTP: Nuh Naci Akay

DP: Ali İnan

KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANI MEVLÜT ÖZTEKİN

Kesin olmayan sonuçlara göre 135 bin 667 oy alan AKP’li Mevlüt Öztekin, Kağıthane Belediye Başkanı seçildi. Onu 77 bin 411 oy ile İYİ Partili Mehmet Aslan takip etti.

MEVLÜT ÖZTEKİN KİMDİR?

Mevlüt Öztekin, 1981 Ordu doğumlu olup aslen Sivas Koyulhisarlıdır. Öztekin ilk, orta ve lise tahsilini Kağıthane'de tamamladıktan sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Üniversitede öğrenci fakülte başkanlığı ve gençlik teşkilatlarında aktif görevlerde bulundu. 2005 - 2009 yılları arasında özel sektörde yazılım mühendisi olarak çalışmıştır. 2005 - 2008 tarihleri arasında AKP İstanbul Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2009 - 2014 yılları arasında yerel seçimlerde Kağıthane İ.B.B Meclis Üyeliği yaptı. 2009 - 2018 tarihleri arasında Kağıthane Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yapan Öztekin evli ve bir çocuk babası.

KAĞITHANE ADAYLARI

AKP: Mevlüt Öztekin

HDP: İsa Yıldız

İyi Parti: Mehmet Aslan

Saadet Partisi: Zeynel Keskin

DSP: Ekrem Şit

Vatan Partisi: Hasan Mert

BBP: Yusuf Karademir

BTP: İsmail Sağır

DP: Tahsin Öztürk

TKP: Selen Kartay

KARTAL BELEDİYE BAŞKANI GÖKHAN YÜKSEL

Kesin olmayan sonuçlara göre, 147 bin 568 oy alan CHP’li Gökhan Yüksel, Kartal Belediye Başkanı seçildi. Onu 132 bin 684 oy alan AKP’li Ebubekir Taşyürek takip etti.

GÖKHAN YÜKSEL KİMDİR?

1987 yılında Kartal'da doğdu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü Lisans Programı'nı ve sonrasında Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa Yüksek Lisans Programı'nı tamamladı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kartal Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı, Ana Kademe Kurultay Delegeliği görevlerinde bulundu.

Belediye Meclis Üyeliği görevi; Encümen Üyeliği, Encümen Başkanlığı, Belediye Başkan Yardımcılığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği görevleriyle devam etti.

KARTAL ADAYLARI

AKP: Ebubekir Taşyürek

CHP: Gökhan Yüksel

Saadet Partisi: Fehim Hava

DSP: Ata Can Bektaş

Vatan Partisi: Perihan Tekin

BTP: Ali Dicel

DP: Uğur Taşpınar

TKP: Selahattin Kural

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI KEMAL ÇEBİ

Kesin olmayan sonuçlara göre 223 bin 675 alan CHP’Li Kemal Çebi, Küçükçekmece Belediye Başkanı seçildi. Onu 198 bin 652 oy alan AKP’li Temel Karadeniz takip etti.

KEMAL ÇEBİ KİMDİR?

1956 yılında Trabzon'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisat Bilimleri Fakültesini 1982 yılında bitirdi. Evli ve iki çocuk babası olan Kemal Çebi 47 yıldır Küçükçekmece'de yaşamaktadır.

SHP ve CHP de 9 yıl ilçe yöneticiliği, dört dönem Küçükçekmece CHP ilçe Başkanlığı yaptı. 15 Temmuz 2013 tarihinde İlçe Başkanlığından ayrılarak Küçükçekmece Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Eğilim Yoklamasında sandıktan birinci çıktı aday yapılmadı.

KÜÇÜKÇEKMECE ADAYLARI

AKP: Temel Karadeniz

CHP: Kemal Çebi

SP: Mustafa Kurdaş

DSP: Birkan Duran

Vatan Partisi: Selçuk Tut

BTP:Muhammed Kerim Aktacir

DP: Gürkan Akbaba

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANI ALİ KILIÇ

Kesin olmayan sonuçlara göre 152 bin 992 oy alan CHP’li Ali Kılıç Maltepe Belediye Başkanı seçildi. Onu 123 bin 794 oy ile MHP’li Ahmet Baykan takip etti.

ALİ KILIÇ KİMDİR?

Ali Kılıç, 1964 yılında Tunceli Pülümür'de doğdu. Lise yıllarında siyasetle tanıştı. Almanya'da bir yandan eğitimini tamamladı, bir yandan da dünya görüşü ve hayat felsefesiyle örtüşen bir meslek olan gazeteciliğe başladı.

Romanya, Afganistan ve Yugoslavya'daki savaşları gazeteci olarak yakından takip etti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 1. Bölge Milletvekili Adayı, Parti Meclisi Üyesi, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanlığı görevlerini yaptı, Yurtdışı Örgütlenme Koordinatörlüğü görevini de sürdürdü.

2014 Yerel Seçimlerinde Maltepe Belediye Başkanı seçildi.

MALTEPE ADAYLARI

CHP: Ali Kılıç

MHP: Ahmet Baykan

Saadet Partisi: Fatih Erbican

DSP: Özcan Kaya

Vatan Partisi: Ufuk Özgen

BTP: Murat Efir

DP: Murat Barut

TKP: Zeynep Yıldız Koç Savaş

PENDİK BELEDİYE BAŞKANI AHMET CİN

Kesin olmayan sonuçlara göre 217 bin 807 oy alan AKP’li Ahmet Cin, Pendik Belediye başkanı seçildi. Onu 164 bin 197 oy alan CHP’li Mehmet Sait Usta takip etti.

AHMET CİN KİMDİR?

Ahmet Cin Sakarya'da doğmuştur. İlkokulu Sakarya'da, ortaöğrenimini İstanbul Pendik'te tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitiren Ahmet Cin, Pendik'te mühendislik plastikleri imalat ve ihracatı yapan şirketi ile sanayi sektöründe hizmet vermekte. Cin, aynı zamanda Mali Müşavir'dir. Siyasete, Refah Partisi Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak başlamış, Fazilet Partisi Pendik İlçe Başkan Yardımcılığı yapmıştır.

1999 yerel seçimlerinde Fazilet Partisi'nden Pendik Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi seçilen Cin, bu dönemde, Pendik Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. AKP İstanbul 1. Bölge Teşkilatından sorumlu İl Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptıktan sonra, Halkla İlişkilerden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimlerden sorumlu il başkan yardımcılığı görevine atanan Cin, halen bu görevini sürdürmektedir. Pendikspor Kulübü Başkanlığı yapmış, Pendik'teki işadamları ve sanayicilerin bünyesinde yer aldığı 2005 yılında kurulan Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (PESİAD) kurucu başkanlığını ve halen yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır.

PENDİK ADAYLARI

AKP: Ahmet Cin

CHP: Mehmet Sait Usta

Saadet Partisi: Mahmut Kılıç

DSP: Murtaza Sasa

Vatan Partisi: Mehmet Akkaya

BTP: Seçkin Karataş

SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANI ŞEYMA DÖĞÜCÜ

Kesin olmayan sonuçlara göre 114 bin 611 oy alan AKP’li Şeyma Döğücü, Sancaktepe Belediye Başkanı seçildi. Onu 108 bin 31 oy alan CHP’li Özgen Nama takip etti.

ŞEYMA DÖĞÜCÜ KİMDİR?

Şeyma Döğücü, 1965 yılında Çorum'da doğdu. Çorum İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun Döğücü halen İstanbul Barosuna bağlı olarak serbest avukatlık yapıyor.

Mazlum-Der, Hukukçular Derneği, Hukukçu Hanımlar Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı, Araştırma Kültür Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyelikleri ve insan hakları alanında gönüllü olarak çalışmalar yaptı.

Döğücü, İstanbul Barosu seçimlerinde Çağrı Grubu ve Hukukun Üstünlüğü Grubu ile birlikte çalışmalarda bulundu. 2002 yılında AKP İstanbul İl Kadın Kolları Kurucu Üyesi olarak siyasi hayata katıldı.

Şeyma Döğücü, İl Kadın Kolları Seçim İşleri Birim Başkanı, Siyasi Hukuki İşler Birim Başkanı, Yerel Yönetimler Birim Başkanı ve Sancaktepe İlçe Kadın Kolları Başkanı olarak çeşitli kademelerde görev aldı. 2009 Yerel Seçimleri'nde Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi.

2012 yılında yapılan AKP İl Kongresi'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi. Halkla İlişkiler Birim Başkanı olarak görev yaptı.

SANCAKTEPE ADAYLARI

AKP: Şeyma Döğücü

CHP: Özgen Nama

Saadet Partisi: Abdulkadir Çelebi

DSP: Seyfi Ergül

Vatan Partisi: Hüseyin Palancı

BTP: Kamil Bayram Çınar

DP: Gökan Çakır

TKP: Atilla Özdemir