01 Mayıs 2019 14:15
Son Güncellenme Tarihi: 01 Mayıs 2019 16:12

Yurt genelinde yüz binlerce işçi ve emekçi 1 Mayıs'ı kutladı

Türkiye genelinde işçi ve emekçilerin hükümetin yoksulluk, işsizlik ve baskı politikalarına tepkisi, seçimin ardından 1 Mayıs alanlarına da yansıdı.

GÜNCELLENDİ
Yurt genelinde yüz binlerce işçi ve emekçi 1 Mayıs'ı kutladı

Fotoğraf: Eskişehir 1 Mayıs 2019 | Evrensel

    • Paylaş

    İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Adana, Kocaeli, Bursa... Yurdun dört bir yanında yüz binlerce işçi ve emekçi, İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik ve Mücadele Günü 1 Mayıs’ta alanlara çıktı. Geçmiş yıllara göre kitlesel geçen 1 Mayıs mitinglerinde, kendiliğinden katılan işçi sayısındaki artış ve emeklilikte yaşa takılanların katılımı dikkat çekti. Cumhur İttifakı’nın büyükşehirleri kaybetmiş olmasının coşkusu ve mücadele kararlılığı meydanlara yansıdı.

    KIDEM TAZMİNATINA DOKUNMA

    Belediyeden metale, limandan gıdaya, eğitimden sağlığa her iş kolundan işçi ve emekçiler, gazeteciler, sinemacılar, yazarlar... Her kesim alanlarda taleplerini dile getirdi. Başta kıdem tazminatına dokunulmaması olmak üzere gerçek kadro, grev ve örgütlenme önündeki engellerin kaldırılması, işten atmaların yasaklanması, krizin yükünün çıkaranların ödemesi, kreş, eşitlik, adalet ve demokrasi için birlik ve mücadeleyi yükseltme çağrısı yapıldı.

    DERSİM'DE İŞ, EKMEK VE BARIŞ TALEBİ HAYKIRILDI

    Dersim'de 1 Mayıs coşkuyla kutlandı. Kıdem tazminatı hakkına sahip çıkan ve zorunlu BES'e tepki gösteren işçiler ve emekçiler, barış taleplerini de haykırdı.

    Dersim'de 1 Mayıs: Emekçiler iş, ekmek ve barış istedi

    Dersim'de 1 Mayıs: Emekçiler iş, ekmek ve barış istedi

    ANTEP: EKONOMİK KRİZİN YÜKÜNÜ ÖDEMEYİ REDDEDİYORUZ

    Antep 1 Mayıs'ında işçi ve emekçiler, giderek ağırlaşan çalışma ve yaşam koşullarına karşı insanca yaşamak için taleplerini haykırdı. Ekonomik krizin yükünü ödemeyeceğiz diyen emekçiler iktidarın grevi yasaklamakla övündüğünü ve buna karşı mücadeleyi büyüteceklerini dile getirdi. Güvenceli iş, sendikal mücadelenin önündeki engellerin kaldırılması, kıdem tazminatına hakkına el uzatılmaması talepleri de dile getirildi. 

    Antep'te 1 Mayıs: Ekonomik krizin yükünü ödemeyi reddediyoruz

    Antep'te 1 Mayıs: Ekonomik krizin yükünü ödemeyi reddediyoruz

    ÇORUM: KIDEM TAZMİNATINA DOKUNAN EL KIRILIR

    Türk-İş, DİSK ve KESK tarafından oluşturulan tertip komitesince organize edilen miting Saat Kulesi Meydanı’nda gerçekleştirildi. Çorum 1 Mayıs Platformu adına ilk konuşmayı yapan Türk-İş İl Temsilcisi ve Şeker-İş Şube Başkanı Sefer Kahraman, AKP’ye seslendi, “Bu milleti artık ayrıştırmayın. Biz her yerde biriz” dedi. Türkiye’de 28 milyon insanın açlık sınırı altında olduğunu kaydeden Kahraman, ülkede vergi adaletsizliğinin artık tavan yaptığını belirterek, “Patronlardan alınan kurumlar vergisinden elde edilen gelir 78.6 milyarken, çalışanlardan kesilen gelir vergisi ise 83.3 milyar lira. Hani nerede adalet?” dedi. Kahraman, “Türk-İş Genel Kurulu’nda ‘Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir’ kararı alındı. Buradan bir daha sesleniyorum, kıdem tazminatına dokunan el kırılır” ifadelerini kullandı.

    Türk-İş’e bağlı Yol-İş sendikasında örgütlü karayolları işçileri “Hakkımız olan kadroyu istiyoruz” diyerek, mağduriyetlerinin giderilmesini isterken, Koop-İş ve DİSK-Sosyal-İş üyeleri ise “kıdem tazminatı”na ilişkin sloganlar attı. 

    Fotoğraf: Evrensel

    ANKARA

    Ankara'da işçi ve emekçilerin 1 Mayıs adresi Tandoğan Meydanı oldu. İşçi ve emekçiler, kadınlar ve gençler iki koldan Tandoğan Meydanı'na yürüdü. Krizin faturasını kabul etmeyen emekçilerin 1 Mayıs'taki en önemli talebi ise “Kıdem tazminatıma dokunma!” 

    Yakın zaman önce tutuklu patronu serbest bırakılan Soma'da ölen işçiler de unutulmadı. KESK'e bağlı sendikaların kortejlerinde ise OHAL uygulamalarına ve güvencesiz çalışma koşullarına tepki vardı. 

    Emeklilikte yaşa takılan (EYT) emekçiler de kendi talepleriyle Tandoğan'daydı. Hükümetten emeklilik haklarının önündeki engeli kaldırması için yasa çıkarma çağrısında bulunan emekçiler, “Vur vur inlesin Meclis bizi dinlesin” “Emeklilik hakkımız söke söke alırız” sloganları attı.

    Türk-İş’e bağlı sendikalar da kıdem tazminatına dokunulmaması uyarısı yaptı.

    Ankara'da 1 Mayıs: Emekçiler Tandoğan'a yürüdü

    Ankara'da 1 Mayıs: Emekçiler Tandoğan'a yürüdü

    ADIYAMAN

    1 Mayıs Adıyaman’da Emek ve Demokrasi Platformunun öncülüğünde Mustafa Yücel Özbilgin Parkı’ndaki mitingle kutlandı. Sömürüye, yoksulluğa, güvencesizleştirmeye, ihraçlara, savaşa ve yoksulluğa karşı alanda taleplerini dile getiren emekçiler, kamu emekçilerinin iş  güvencesinin ortadan kaldırılmasına, EYT’lilerin hak gasbına, BES uygulamasına, kıdem tazminatının ortadan kaldırılmasına karşı birlikte bir mücadele ağının örülmesi gerektiği vurgulandı.

    Bölge illerinde 1 Mayıs: Bijî yekê gulanê

    Bölge illerinde 1 Mayıs: Bijî yekê gulanê

    İZMİR

    İzmir’de 1 Mayıs kutlamaları sabah erken saatlerde ilçelerde başladı. Aliağa, Menemen, Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Buca, Narlıdere, Torbalı’da kutlamalar yapılırken Dikili’de ise emekçiler Bülent Ecevit Meydanına çıktı. İzmir’de yapılan 1 Mayıs mitinginde öncelikli talep, kıdem tazminatının fona devredilmesine karşı “kıdem tazminatına dokunma” oldu. Kamu emekçilerinin ise ek gösterge haklarını istedi. Eğitim emekçileri bilimsel, laik, anadilde eğitim talep ederken, sağlık emekçileri ise sağlıkta şiddete dikkat çekti. Mitingde artan iş cinayetlerine de dikkat çekildi. 

    İzmir’de işçi ve emekçiler ilçelerden Gündoğdu’ya aktı

    İzmir’de işçi ve emekçiler ilçelerden Gündoğdu’ya aktı

    MALATYA

    Malatya’da 1 Mayıs yüzlerce kişinin katılımıyla davul zurna eşliğinde, halaylarla kutlandı. Sabah erken saatlerden itibaren kent merkezinde toplanan işçiler, yürüyüş için kortej oluşturdu. Ellerinde pankartlar ve dövizler bulunan işçilere siyasi partiler ve sendika temsilcileri de katıldı. Çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu kalabalık, davul zurna eşliğinde Emeksiz Yüzüncüyıl Meydanı'na yürüdü.

    Fotoğraf: DHA

    DİYARBAKIR

    Diyarbakır'daki 1 Mayıs mitinginde, kritik aşamadaki açlık grevi ve tecride karşı “Yaşama ses ver” çağrısı yapıldı. KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla İstasyon Meydanı’nda kutlanan 1 Mayıs'ta "Ölümü değil yaşamı, savaşı değil barışı, tutsaklığı değil barışı savunuyoruz" denildi.

    Diyarbakır'da 1 Mayıs | Binler "Yaşama ses ver" çağrısı yaptı

    Diyarbakır'da 1 Mayıs | Binler "Yaşama ses ver" çağrısı yaptı

    ZONGULDAK

    Selüloz-İş Sendikası Çaycuma Şubesi ve KESK Çaycuma Bileşenlerinin çağrısıyla bir araya gelen emekçiler Cumhuriyet Meydanında toplandı. Çaycuma’daki kutlamaya maden işçileri de katıldı. Eğitim Sen Çaycuma Temsilcisi Gökhan Taner Günsan, yaşanan ekonomik krizin faturasının emeği ile geçinen kesimlere çıkarılmak istendiğini belirterek, “İşçi ve emekçilerin iş, ekmek ve özgürlük mücadelesinde bir araya gelmesi gerekiyor" dedi.

    Selüloz-İş Sendikası Çaycuma Şube Başkanı Hakan Cura da, işçilerin kıdem tazminatının kaldırılmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini söyleyerek “Haklarımızı korumak tek tek mücadeleden değil, birlikte mücadeleden geçiyor. Tüm işçi ve emekçileri birlikte hareket etmeye çağırıyorum" dedi.

    Fotoğraf: Evrensel

    İSTANBUL

    1 Mayıs, İstanbul'da Bakırköy Pazar Alanı'nda kutlanıyor. Bakırköy Pazar Alanı'nda saat 13.00'te başlayan kutlamalarda ilk olarak Grup Vardiya sahneye çıkarak marşlar seslendirdi. Miting konuşmalarla devam etti.

    Taksim Meydanı’ndaki kutlamalara bir kez daha izin verilmedi. Sabah saatlerinde meydana çıkmak isteyenler polis tarafından gözaltına alındı. Taksim Meydanı’na çıkan tüm yollar kapatılırken meydana sadece sendika heyetlerinin çıkmasına ve anıta çelenk bırakmasına izin verildi. 

    İstanbul’da 1 Mayıs: Gasp varsa direniş de var

    İstanbul’da 1 Mayıs: Gasp varsa direniş de var

    AFYONKARAHİSAR

    Afyonkarahisar'da emekçiler 1 Mayıs’ta "Emeğin, Eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, laikliğin hakim olduğu bir dünya ve ülke istiyoruz" şiarıyla alanlardaydı. Eğitim Sen önünde toplanan sendikalar, partiler ve örgütler kortej eşliğinde Merkez PTT önüne kadar yürüdü. Merkez PTT önünde yapılan basın açıklaması ve konuşmalardan sonra 1 Mayıs kutlaması sona erdi. 

    Fotoğraf: Afyonkarahisar 1 Mayıs 2019 | Evrensel

    TARSUS

    Tarsus'ta sendika ve tertip komitesinin çağrısıyla toplanan kitle Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Eğim Sen, Eğitim İş, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, CHP,  Emek Partisi, HDP ve Halkevleri'nin yanısıra yöre derneklerinin katıldığı mitingte ekonomik krizin yükünün emekçilere yüklenmesine karşı çıkıldı. Artan çocuk istismarına ve kadın cinayetlerine karşı tepkiler dile getirildi. 

    Fotoğraf: Tarsus 1 Mayıs 2019 | Evrensel

    RİZE

    Rize Fındıklı’da 1 Mayıs Tahiroğlu Köprüsünde buluşan emekçiler Hayati Aykut parkına yürüdü. Yürüyüşte “ÇAYKUR halkındır satılamaz”, “Dereler özgürdür özgür akacak”, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Yaşasın işçilerin birliği” sloganları atıldı.

    BOLU

    Bolu 1 Mayıs'ında, Suriyelilere yönelik mülteci karşıtı açıklama ve uygulamalarıyla gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tepki gösterildi. Bir yurttaşın "Mültecileri bırak, ulaşıma bak Tanju Bey" dövizi taşıdığı görüldü.

    MUĞLA

    Stadyum altından başlayan yürüyüş Sosyo-Kültürel alanında son buldu. Kıdem tazminatının fona devrilmesi başta olmak üzere iş cinayetlerine, işsizliğe yoksulluğa, savaşa ayrılan bütçeye, doğa ve kıyı yağmacılığına dikkat çekildi. “Çocuk İstismarına hayır!”, “Tacize ve tecavüze hayır!” da mitingde öne çıkan taleplerden oldu.

    Fotoğraf: Muğla 1 Mayıs 2019 | Evrensel

    KOCAELİ

    Türk-İş, merkezi 1 Mayıs kutlamasını "Kıdemime Dokunma" ana sloganıyla Kocaeli’de gerçekleştirdi. 100 bine yakın işçinin Perşembe Pazarı’nı doldurduğu kutlamalarda, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’da konuştu. Kocaeli’nin yanı sıra İstanbul, Ankara, Bursa, Bolu, Düzce, Zonguldak, Sakarya gibi şehirlerden de üyesi oldukları sendikalarla alanı dolduran emekçilerin de ana gündemi kıdem tazminatıydı.

    Türk-İş üyesi işçiler Kocaeli’de haykırdı: “Kıdemime dokunma!”

    Türk-İş üyesi işçiler Kocaeli’de haykırdı: “Kıdemime dokunma!”

    SİVAS 

    Sivas’ta 1 Mayıs Emek ve Demokrasi Platformunun düzenlediği miting ile Mevlana Miting Alanı’nda gerçekleşti. Emek ve Demokrasi Platformunun bileşenleri olarak CHP, KESK, Eğitim-Sen, SES, ÖDP, Emek Partisi, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği bileşenleri katıldı.

    Emek ve Demokrasi Platformu miting sırasında genel olarak herhangi bir sorunla karşı karşıya kalınmadığından, ancak miting öncesi hazırlıklarda Sivas Belediyesi tarafından “İşsizliğe, Pahalılığa Karşı Haklarımız İçin Haydi 1 Mayıs’a” ve “Kıdem Tazminatı Gaspı ve Zorunlu BES’e Karşı Haydi  1 Mayıs’a” olan pankartların miting alanına asılması önlendi. 

    ADANA

    Geçtiğimiz yıllara göre oldukça kitlesel geçen Adana 1 Mayıs'ında; ekonomik krize, zamlara ve her gün artan işsizliğe tepkiler alana yansıdı. ASKİ Şantiyesi önünde bir araya gelen işçi ve emekçiler miting alanına yürüdü. Mitingde, ekonomik krize, zamlara ve her gün artan işsizliğe tepkiler vardı. Zorunlu bireysel emeklilik sigortası (BES) uygulaması EYT’lilerin gündemdeydi. Kadınlar, çocuk ve kadınlara yönelik şiddete karşı alanda yerini aldı. 

    Adana’da 1 Mayıs: Binlerce kişi krize, yoksulluğa karşı isyan etti

    Adana’da 1 Mayıs: Binlerce kişi krize, yoksulluğa karşı isyan etti

    BÖLGEDE 1 MAYIS

    Başta, Diyarbakır, Dersim, Malatya, Antep olmak üzere Bölge illerinde 1 Mayıs coşkuyla kutlandı, "Yaşama ses ver" çağrısı yapıldı.

    Bölge illerinde 1 Mayıs: Bijî yekê gulanê

    Bölge illerinde 1 Mayıs: Bijî yekê gulanê

    (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

    Dakika Dakika, Türkiye ve dünyadan 1 Mayıs kutlamaları

    Dakika Dakika, Türkiye ve dünyadan 1 Mayıs kutlamaları

    İş cinayetleri 1 Mayıs'ta da devam etti: 3 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

    İş cinayetleri 1 Mayıs'ta da devam etti: 3 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

    Dersim'de 1 Mayıs: Emekçiler iş, ekmek ve barış istedi

    Dersim'de 1 Mayıs: Emekçiler iş, ekmek ve barış istedi

    Urfa'da 1 Mayıs'a giden işçiler kaza yaptı: 5 işçi yaşamını yitirdi

    Urfa'da 1 Mayıs'a giden işçiler kaza yaptı: 5 işçi yaşamını yitirdi

    İzmir’de işçi ve emekçiler ilçelerden Gündoğdu’ya aktı

    İzmir’de işçi ve emekçiler ilçelerden Gündoğdu’ya aktı

    İş cinayetleri 1 Mayıs'ta da devam etti: 3 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

    İş cinayetleri 1 Mayıs'ta da devam etti: 3 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Ankara'da 1 Mayıs: Emekçiler Tandoğan'a yürüdü
    SONRAKİ HABER

    Adana’da 1 Mayıs: Binlerce kişi krize, yoksulluğa karşı isyan etti
    YAZARLAR
    İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    Yaşasın 1 Mayıs!

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Birliğin, dayanışmanın ve mücadelenin bayramı kutlu olsun!

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    O hakimler tayin bekliyor

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    Bayramınız kutlu olsun

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Mücadele günü

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Bugün hava güzel: 1 Mayıs
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Dakika Dakika, Türkiye ve dünyadan 1 Mayıs kutlamaları
    Dakika Dakika, Türkiye ve dünyadan 1 Mayıs kutlamaları

    İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Türkiye ve dünyada coşkuyla kutlanıyor. Gelişmeler dakika dakika bu sayfada...

    Adana’da 1 Mayıs: Binlerce kişi krize, yoksulluğa karşı isyan etti
    Adana’da 1 Mayıs: Binlerce kişi krize, yoksulluğa karşı isyan etti

    Adana’da 1 Mayıs mitingi Uğur Mumcu Meydanı’nda yapılan kitlesel mitingle kutlandı.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir’de işçi ve emekçiler ilçelerden Gündoğdu’ya aktı
    İzmir’de işçi ve emekçiler ilçelerden Gündoğdu’ya aktı

    İzmir’de 1 Mayıs kutlamaları sabahın erken saatlerinde hemen her ilçede yapılan kutlamalarla başladı. İzmirli emekçiler ilçelerden Gündoğdu'ya aktı.

    Türk-İş üyesi işçiler Kocaeli’de haykırdı: “Kıdemime dokunma!”
    Türk-İş üyesi işçiler Kocaeli’de haykırdı: “Kıdemime dokunma!”

    Türk-İş, 1 Mayıs kutlamasını Kocaeli’de ‘Kıdemime Dokunma’ ana sloganıyla gerçekleştirdi. Mitinge 100 bin dolayında işçi katıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Bölge illerinde 1 Mayıs: Bijî yekê gulanê
    Bölge illerinde 1 Mayıs: Bijî yekê gulanê

    Başta, Diyarbakır, Dersim, Malatya, Antep olmak üzere Bölge illerinde 1 Mayıs coşkuyla kutlandı, "Yaşama ses ver" çağrısı yapıldı.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul’da 1 Mayıs: Gasp varsa direniş de var
    İstanbul’da 1 Mayıs: Gasp varsa direniş de var

    İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs İstanbul'da coşkuyla kutlandı. Alandaki emekçiler, taleplerini Evrensel'e anlattı.

    GÜNCELLENDİ
    Yurt genelinde yüz binlerce işçi ve emekçi 1 Mayıs'ı kutladı
    Yurt genelinde yüz binlerce işçi ve emekçi 1 Mayıs'ı kutladı

    Türkiye genelinde işçi ve emekçilerin hükümetin yoksulluk, işsizlik ve baskı politikalarına tepkisi, seçimin ardından 1 Mayıs alanlarına da yansıdı.

    Diyarbakır'da 1 Mayıs | Binler "Yaşama ses ver" çağrısı yaptı
    Diyarbakır'da 1 Mayıs | Binler "Yaşama ses ver" çağrısı yaptı

    Diyarbakır'daki 1 Mayıs mitinginde, kritik aşamadaki açlık grevi ve tecride karşı “Yaşama ses ver” çağrısı yapıldı.

    GÜNCELLENDİ
    8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 saat canımız ne isterse!
    8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 saat canımız ne isterse!
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | Konferans yarı finallerinde son durum
    NBA Play-Off | Konferans yarı finallerinde son durum
    GÜNCELLENDİ
    Şampiyonlar Ligi yarı finali: Ajax, Tottenham'ı tek golle geçti
    Şampiyonlar Ligi yarı finali: Ajax, Tottenham'ı tek golle geçti
    Ödenmeyecek, Ödemiyoruz: Sahne ‘aç’lığın
    Ödenmeyecek, Ödemiyoruz: Sahne ‘aç’lığın
    Sunder Erdoğan: Kalıcı mizah asla olmadı
    Sunder Erdoğan: Kalıcı mizah asla olmadı
    'Misafir'in yönetmeni Andaç Haznedaroğlu: Amacım ön yargıyı kırmaktı
    'Misafir'in yönetmeni Andaç Haznedaroğlu: Amacım ön yargıyı kırmaktı
    GÜNCELLENDİ
    Wikileaks kurucusu Julian Assange'a 50 hafta hapis cezası
    Wikileaks kurucusu Julian Assange'a 50 hafta hapis cezası

    Wikileaks kurucusu Julian Assange, İngiltere'nin başkenti Londra'da çıkarıldığı mahkemede 50 hafta hapis cezasına çarptırıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen 84 kişi gözaltına alındı
    Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen 84 kişi gözaltına alındı

    İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkmak isteyenler gözaltına alındı. Şu ana kadar toplam gözaltı sayısı 84.

    Antep'te 1 Mayıs: Ekonomik krizin yükünü ödemeyi reddediyoruz
    Antep'te 1 Mayıs: Ekonomik krizin yükünü ödemeyi reddediyoruz

    Antep’te 1 Mayıs kutlaması binlerce işçi, emekçi ve gencin katılımıyla gerçekleşti.

    Ankara'da 1 Mayıs: Emekçiler Tandoğan'a yürüdü
    Ankara'da 1 Mayıs: Emekçiler Tandoğan'a yürüdü

    İşçi ve emekçiler, kadınlar ve gençler iki koldan Tandoğan Meydanı'na yürüdü. 1 Mayıs mitinginde öne çıkan talep ise "Kıdem tazminatıma dokunma!"

    İlk bahar damlaları düşmeye başladı
    İlk bahar damlaları düşmeye başladı

    Evrensel yazarı Prof. Dr. Arif Nacaroğlu, Antep 1 Mayıs'ına dair izlenimlerini yazdı.

    Dersim'de 1 Mayıs: Emekçiler iş, ekmek ve barış istedi
    Dersim'de 1 Mayıs: Emekçiler iş, ekmek ve barış istedi

    Dersim'de 1 Mayıs coşkuyla kutlandı. Kıdem tazminatı hakkına sahip çıkan ve zorunlu BES'e tepki gösteren işçiler barış taleplerini de haykırdı.

    GÜNCELLENDİ
    Venezuela'da ABD destekli Guaido'dan darbe girişimi
    Venezuela'da ABD destekli Guaido'dan darbe girişimi

    Venezuela'da küçük bir grup askerle darbe girişiminde bulunan Juan Guaido ve Leonardo Lopez'in Şili'nin Venezuela Büyükelçiliğine sığındığı aktarıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Urfa'da 1 Mayıs'a giden işçiler kaza yaptı: 5 işçi yaşamını yitirdi
    Urfa'da 1 Mayıs'a giden işçiler kaza yaptı: 5 işçi yaşamını yitirdi

    Urfa 1 Mayıs'ına giden Öz Büro-İş sendikası üyesi Elbistan Devlet Hastanesi çalışanları trafik kazası geçirdi. 5 işçi yaşamını yitirdi.

    Bahçeli: Cumhur İttifakı'ndan başka ittifak arayışına gerek yoktur
    Bahçeli: Cumhur İttifakı'ndan başka ittifak arayışına gerek yoktur

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın "Türkiye İttifakı" açıklaması hakkında konuştu, "Başka ittifak arayışlarına gerek yoktur" dedi.

    10 Ekim Ankara Katliamında yaşamını yitirenler 1 Mayıs öncesi anıldı
    10 Ekim Ankara Katliamında yaşamını yitirenler 1 Mayıs öncesi anıldı

    1 Mayıs kutlamaları öncesinde Ankara Garı önünde 10 Ekim Katliamında yaşamını yitirenler için anma töreni düzenlendi. 

    Almanya’da doktorlar uyarı grevi yaptı
    Almanya’da doktorlar uyarı grevi yaptı

    Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumsuz sonuçlanan doktorlar Almanya’nın birçok kentinde uyarı grevi yaptı.

    Müftülükten hayatını kaybeden Futbolcu Soral için tepki çeken paylaşım
    Müftülükten hayatını kaybeden Futbolcu Soral için tepki çeken paylaşım

    Alanya Müftülüğü: Gayrimüslimlere rahmet okumak, onların yaşarken inkâr ettikleri Yüce Allah’tan onlar adına af dilemek anlamına gelir.

    Venezuela Başkanı Nicolas Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak
    Venezuela Başkanı Nicolas Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak

    Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dün sabah gerçekleşen darbe girişime dair ilk konuşmasında, 'Bu darbe girişimi cezasız kalmayacak' dedi.

    Ankara’da belediye emekçilerinin çalışma koşulları ne olacak?
    Ankara’da belediye emekçilerinin çalışma koşulları ne olacak?

    Ankara Büyükşehir Belediyesinde bazı belediye şirketlerinin kapatılacağının açıklanması ve sosyal denge tazminatı teklifi tartışmalara neden oldu.

    Memur-Sen’den ayrılanların beklentisi daha iyi bir sözleşme
    Memur-Sen’den ayrılanların beklentisi daha iyi bir sözleşme

    Yerel seçimler sonrası Memur-Sen'den istifa eden emekçiler, "Şimdi hiçbir zorlama olmadığı için Tüm Bel-Sen'e üye olduk" diyor.

    Bedeller ödenerek kazanılan bayram: 1 Mayıs
    Bedeller ödenerek kazanılan bayram: 1 Mayıs

    Ali Çarman, 1929 Berlin 1 Mayıs’ına polis saldırısıyla çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği yüzlercesinin yaralandığı "Kanlı 1 Mayıs"ı yazdı.