Yurt genelinde yüz binlerce işçi ve emekçi 1 Mayıs'ı kutladı

İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Adana, Kocaeli, Bursa... Yurdun dört bir yanında yüz binlerce işçi ve emekçi, İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik ve Mücadele Günü 1 Mayıs’ta alanlara çıktı. Geçmiş yıllara göre kitlesel geçen 1 Mayıs mitinglerinde, kendiliğinden katılan işçi sayısındaki artış ve emeklilikte yaşa takılanların katılımı dikkat çekti. Cumhur İttifakı’nın büyükşehirleri kaybetmiş olmasının coşkusu ve mücadele kararlılığı meydanlara yansıdı.

KIDEM TAZMİNATINA DOKUNMA

Belediyeden metale, limandan gıdaya, eğitimden sağlığa her iş kolundan işçi ve emekçiler, gazeteciler, sinemacılar, yazarlar... Her kesim alanlarda taleplerini dile getirdi. Başta kıdem tazminatına dokunulmaması olmak üzere gerçek kadro, grev ve örgütlenme önündeki engellerin kaldırılması, işten atmaların yasaklanması, krizin yükünün çıkaranların ödemesi, kreş, eşitlik, adalet ve demokrasi için birlik ve mücadeleyi yükseltme çağrısı yapıldı.

DERSİM'DE İŞ, EKMEK VE BARIŞ TALEBİ HAYKIRILDI

Dersim'de 1 Mayıs coşkuyla kutlandı. Kıdem tazminatı hakkına sahip çıkan ve zorunlu BES'e tepki gösteren işçiler ve emekçiler, barış taleplerini de haykırdı.

Dersim'de 1 Mayıs: Emekçiler iş, ekmek ve barış istedi

ANTEP: EKONOMİK KRİZİN YÜKÜNÜ ÖDEMEYİ REDDEDİYORUZ

Antep 1 Mayıs'ında işçi ve emekçiler, giderek ağırlaşan çalışma ve yaşam koşullarına karşı insanca yaşamak için taleplerini haykırdı. Ekonomik krizin yükünü ödemeyeceğiz diyen emekçiler iktidarın grevi yasaklamakla övündüğünü ve buna karşı mücadeleyi büyüteceklerini dile getirdi. Güvenceli iş, sendikal mücadelenin önündeki engellerin kaldırılması, kıdem tazminatına hakkına el uzatılmaması talepleri de dile getirildi.

Antep'te 1 Mayıs: Ekonomik krizin yükünü ödemeyi reddediyoruz

ÇORUM: KIDEM TAZMİNATINA DOKUNAN EL KIRILIR

Türk-İş, DİSK ve KESK tarafından oluşturulan tertip komitesince organize edilen miting Saat Kulesi Meydanı’nda gerçekleştirildi. Çorum 1 Mayıs Platformu adına ilk konuşmayı yapan Türk-İş İl Temsilcisi ve Şeker-İş Şube Başkanı Sefer Kahraman, AKP’ye seslendi, “Bu milleti artık ayrıştırmayın. Biz her yerde biriz” dedi. Türkiye’de 28 milyon insanın açlık sınırı altında olduğunu kaydeden Kahraman, ülkede vergi adaletsizliğinin artık tavan yaptığını belirterek, “Patronlardan alınan kurumlar vergisinden elde edilen gelir 78.6 milyarken, çalışanlardan kesilen gelir vergisi ise 83.3 milyar lira. Hani nerede adalet?” dedi. Kahraman, “Türk-İş Genel Kurulu’nda ‘Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir’ kararı alındı. Buradan bir daha sesleniyorum, kıdem tazminatına dokunan el kırılır” ifadelerini kullandı.

Türk-İş’e bağlı Yol-İş sendikasında örgütlü karayolları işçileri “Hakkımız olan kadroyu istiyoruz” diyerek, mağduriyetlerinin giderilmesini isterken, Koop-İş ve DİSK-Sosyal-İş üyeleri ise “kıdem tazminatı”na ilişkin sloganlar attı.

Fotoğraf: Evrensel

ANKARA

Ankara'da işçi ve emekçilerin 1 Mayıs adresi Tandoğan Meydanı oldu. İşçi ve emekçiler, kadınlar ve gençler iki koldan Tandoğan Meydanı'na yürüdü. Krizin faturasını kabul etmeyen emekçilerin 1 Mayıs'taki en önemli talebi ise “Kıdem tazminatıma dokunma!”

Yakın zaman önce tutuklu patronu serbest bırakılan Soma'da ölen işçiler de unutulmadı. KESK'e bağlı sendikaların kortejlerinde ise OHAL uygulamalarına ve güvencesiz çalışma koşullarına tepki vardı.

Emeklilikte yaşa takılan (EYT) emekçiler de kendi talepleriyle Tandoğan'daydı. Hükümetten emeklilik haklarının önündeki engeli kaldırması için yasa çıkarma çağrısında bulunan emekçiler, “Vur vur inlesin Meclis bizi dinlesin” “Emeklilik hakkımız söke söke alırız” sloganları attı.

Türk-İş’e bağlı sendikalar da kıdem tazminatına dokunulmaması uyarısı yaptı.

Ankara'da 1 Mayıs: Emekçiler Tandoğan'a yürüdü

ADIYAMAN

1 Mayıs Adıyaman’da Emek ve Demokrasi Platformunun öncülüğünde Mustafa Yücel Özbilgin Parkı’ndaki mitingle kutlandı. Sömürüye, yoksulluğa, güvencesizleştirmeye, ihraçlara, savaşa ve yoksulluğa karşı alanda taleplerini dile getiren emekçiler, kamu emekçilerinin iş güvencesinin ortadan kaldırılmasına, EYT’lilerin hak gasbına, BES uygulamasına, kıdem tazminatının ortadan kaldırılmasına karşı birlikte bir mücadele ağının örülmesi gerektiği vurgulandı.

Bölge illerinde 1 Mayıs: Bijî yekê gulanê

İZMİR

İzmir’de 1 Mayıs kutlamaları sabah erken saatlerde ilçelerde başladı. Aliağa, Menemen, Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Buca, Narlıdere, Torbalı’da kutlamalar yapılırken Dikili’de ise emekçiler Bülent Ecevit Meydanına çıktı. İzmir’de yapılan 1 Mayıs mitinginde öncelikli talep, kıdem tazminatının fona devredilmesine karşı “kıdem tazminatına dokunma” oldu. Kamu emekçilerinin ise ek gösterge haklarını istedi. Eğitim emekçileri bilimsel, laik, anadilde eğitim talep ederken, sağlık emekçileri ise sağlıkta şiddete dikkat çekti. Mitingde artan iş cinayetlerine de dikkat çekildi.

İzmir’de işçi ve emekçiler ilçelerden Gündoğdu’ya aktı

MALATYA

Malatya’da 1 Mayıs yüzlerce kişinin katılımıyla davul zurna eşliğinde, halaylarla kutlandı. Sabah erken saatlerden itibaren kent merkezinde toplanan işçiler, yürüyüş için kortej oluşturdu. Ellerinde pankartlar ve dövizler bulunan işçilere siyasi partiler ve sendika temsilcileri de katıldı. Çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu kalabalık, davul zurna eşliğinde Emeksiz Yüzüncüyıl Meydanı'na yürüdü.

Fotoğraf: DHA

DİYARBAKIR

Diyarbakır'daki 1 Mayıs mitinginde, kritik aşamadaki açlık grevi ve tecride karşı “Yaşama ses ver” çağrısı yapıldı. KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla İstasyon Meydanı’nda kutlanan 1 Mayıs'ta "Ölümü değil yaşamı, savaşı değil barışı, tutsaklığı değil barışı savunuyoruz" denildi.

Diyarbakır'da 1 Mayıs | Binler "Yaşama ses ver" çağrısı yaptı

ZONGULDAK

Selüloz-İş Sendikası Çaycuma Şubesi ve KESK Çaycuma Bileşenlerinin çağrısıyla bir araya gelen emekçiler Cumhuriyet Meydanında toplandı. Çaycuma’daki kutlamaya maden işçileri de katıldı. Eğitim Sen Çaycuma Temsilcisi Gökhan Taner Günsan, yaşanan ekonomik krizin faturasının emeği ile geçinen kesimlere çıkarılmak istendiğini belirterek, “İşçi ve emekçilerin iş, ekmek ve özgürlük mücadelesinde bir araya gelmesi gerekiyor" dedi.

Selüloz-İş Sendikası Çaycuma Şube Başkanı Hakan Cura da, işçilerin kıdem tazminatının kaldırılmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini söyleyerek “Haklarımızı korumak tek tek mücadeleden değil, birlikte mücadeleden geçiyor. Tüm işçi ve emekçileri birlikte hareket etmeye çağırıyorum" dedi.

Fotoğraf: Evrensel

İSTANBUL

1 Mayıs, İstanbul'da Bakırköy Pazar Alanı'nda kutlanıyor. Bakırköy Pazar Alanı'nda saat 13.00'te başlayan kutlamalarda ilk olarak Grup Vardiya sahneye çıkarak marşlar seslendirdi. Miting konuşmalarla devam etti.

Taksim Meydanı’ndaki kutlamalara bir kez daha izin verilmedi. Sabah saatlerinde meydana çıkmak isteyenler polis tarafından gözaltına alındı. Taksim Meydanı’na çıkan tüm yollar kapatılırken meydana sadece sendika heyetlerinin çıkmasına ve anıta çelenk bırakmasına izin verildi.

İstanbul’da 1 Mayıs: Gasp varsa direniş de var

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da emekçiler 1 Mayıs’ta "Emeğin, Eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, laikliğin hakim olduğu bir dünya ve ülke istiyoruz" şiarıyla alanlardaydı. Eğitim Sen önünde toplanan sendikalar, partiler ve örgütler kortej eşliğinde Merkez PTT önüne kadar yürüdü. Merkez PTT önünde yapılan basın açıklaması ve konuşmalardan sonra 1 Mayıs kutlaması sona erdi.

Fotoğraf: Afyonkarahisar 1 Mayıs 2019 | Evrensel

TARSUS

Tarsus'ta sendika ve tertip komitesinin çağrısıyla toplanan kitle Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Eğim Sen, Eğitim İş, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, CHP, Emek Partisi, HDP ve Halkevleri'nin yanısıra yöre derneklerinin katıldığı mitingte ekonomik krizin yükünün emekçilere yüklenmesine karşı çıkıldı. Artan çocuk istismarına ve kadın cinayetlerine karşı tepkiler dile getirildi.

Fotoğraf: Tarsus 1 Mayıs 2019 | Evrensel

RİZE

Rize Fındıklı’da 1 Mayıs Tahiroğlu Köprüsünde buluşan emekçiler Hayati Aykut parkına yürüdü. Yürüyüşte “ÇAYKUR halkındır satılamaz”, “Dereler özgürdür özgür akacak”, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Yaşasın işçilerin birliği” sloganları atıldı.

BOLU

Bolu 1 Mayıs'ında, Suriyelilere yönelik mülteci karşıtı açıklama ve uygulamalarıyla gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tepki gösterildi. Bir yurttaşın "Mültecileri bırak, ulaşıma bak Tanju Bey" dövizi taşıdığı görüldü.

MUĞLA

Stadyum altından başlayan yürüyüş Sosyo-Kültürel alanında son buldu. Kıdem tazminatının fona devrilmesi başta olmak üzere iş cinayetlerine, işsizliğe yoksulluğa, savaşa ayrılan bütçeye, doğa ve kıyı yağmacılığına dikkat çekildi. “Çocuk İstismarına hayır!”, “Tacize ve tecavüze hayır!” da mitingde öne çıkan taleplerden oldu.

Fotoğraf: Muğla 1 Mayıs 2019 | Evrensel

KOCAELİ

Türk-İş, merkezi 1 Mayıs kutlamasını "Kıdemime Dokunma" ana sloganıyla Kocaeli’de gerçekleştirdi. 100 bine yakın işçinin Perşembe Pazarı’nı doldurduğu kutlamalarda, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’da konuştu. Kocaeli’nin yanı sıra İstanbul, Ankara, Bursa, Bolu, Düzce, Zonguldak, Sakarya gibi şehirlerden de üyesi oldukları sendikalarla alanı dolduran emekçilerin de ana gündemi kıdem tazminatıydı.

Türk-İş üyesi işçiler Kocaeli’de haykırdı: “Kıdemime dokunma!”

SİVAS

Sivas’ta 1 Mayıs Emek ve Demokrasi Platformunun düzenlediği miting ile Mevlana Miting Alanı’nda gerçekleşti. Emek ve Demokrasi Platformunun bileşenleri olarak CHP, KESK, Eğitim-Sen, SES, ÖDP, Emek Partisi, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği bileşenleri katıldı.

Emek ve Demokrasi Platformu miting sırasında genel olarak herhangi bir sorunla karşı karşıya kalınmadığından, ancak miting öncesi hazırlıklarda Sivas Belediyesi tarafından “İşsizliğe, Pahalılığa Karşı Haklarımız İçin Haydi 1 Mayıs’a” ve “Kıdem Tazminatı Gaspı ve Zorunlu BES’e Karşı Haydi 1 Mayıs’a” olan pankartların miting alanına asılması önlendi.

ADANA

Geçtiğimiz yıllara göre oldukça kitlesel geçen Adana 1 Mayıs'ında; ekonomik krize, zamlara ve her gün artan işsizliğe tepkiler alana yansıdı. ASKİ Şantiyesi önünde bir araya gelen işçi ve emekçiler miting alanına yürüdü. Mitingde, ekonomik krize, zamlara ve her gün artan işsizliğe tepkiler vardı. Zorunlu bireysel emeklilik sigortası (BES) uygulaması EYT’lilerin gündemdeydi. Kadınlar, çocuk ve kadınlara yönelik şiddete karşı alanda yerini aldı.

Adana’da 1 Mayıs: Binlerce kişi krize, yoksulluğa karşı isyan etti

BÖLGEDE 1 MAYIS

Başta, Diyarbakır, Dersim, Malatya, Antep olmak üzere Bölge illerinde 1 Mayıs coşkuyla kutlandı, "Yaşama ses ver" çağrısı yapıldı.

Bölge illerinde 1 Mayıs: Bijî yekê gulanê

(İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

Dakika Dakika, Türkiye ve dünyadan 1 Mayıs kutlamaları

İş cinayetleri 1 Mayıs'ta da devam etti: 3 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

Dersim'de 1 Mayıs: Emekçiler iş, ekmek ve barış istedi

Urfa'da 1 Mayıs'a giden işçiler kaza yaptı: 5 işçi yaşamını yitirdi

İzmir’de işçi ve emekçiler ilçelerden Gündoğdu’ya aktı