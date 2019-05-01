Dersim'de 1 Mayıs: Emekçiler iş, ekmek ve barış istedi

İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs, KESK ve DİSK öncülüğünde Seyit Rıza Meydanı’ndaki mitingle kutlandı. Sendikaların yanı sıra EMEP, HDP, CHP, ESP, SMF, TKP gibi siyasi parti ve kurumlar da mitingde yer aldı.

Miting öncesi Sanat Sokağı’nda toplanan kitle buradan Seyit Rıza Meydanı’na yürüdü. KESK Dersim şubeleri “Güvencesizliğe, işsizliğe, yoksulluğa, gericiliğe teslim olmayacağız” pankartıyla alanda yerini alırken DİSK ise “Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir dokunamazsınız” pankartıyla alandaydı. DİSK Gıda-İş sendikası da “İnsanca çalışmak ve yaşamak için birleşelim” pankartıyla mitinge katıldı.

EMEP, “Savaşa, sömürüye ve işsizliğe karşı iş, barış, özgürlük” pankartıyla mitinge katılırken, HDP “Tecrit kaldırılsın, Leylalar yaşasın” talebiyle alanda yerini aldı.

Coşkulu yürüyüş boyunca “İş, ekmek, özgürlük”, “Faşizme karşı omuz omuza”, Yaşasın 1 Mayıs”, “KHK’ler gidecek biz kalacağız”, “Hak, hukuk, adalet” sloganları atıldı.

Fotoğraf: Evrensel

“KRİZ EKMEĞİMİZİ DAHA DA KÜÇÜLTÜYOR”

Tertip komitesi adına konuşan SES Şube Başkanı Gürbüz Solmaz, “Markette, pazarda, sandıkta iliklerimize kadar hissettiğimiz bir kriz süreci yaşıyoruz” diyerek “Kriz soframızdaki ekmeği daha da küçültmekle kalmayıp gelecek kaygımızı artırıyor. Kıdem tazminatı ve zorunlu BES uygulaması emekçilerin maaşlarından kesinti anlamına gelen bir uygulama. Bu yine emekçilere dönük bir saldırıdır. Buna izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“ÇÖZÜM SÜRECİNE DÖNÜLSÜN”

İktidarın halkı kutuplaştıran nefret söylemlerini eleştiren Solmaz, “Savaşa, kutuplaştırmaya karşı herkesi barışın iyileştirici gücüne sahip çıkmaya çağırıyoruz. Güvenlik politikalarından dolayı birçok insan açlık grevine girdi. İktidar görmezden gelse de ülkenin en yakıcı sorunu Kürt sorunudur, hükümeti yeniden çözüm sürecine dönmeye çağırıyoruz. Emeğin sömürülmediği, herkesin güvenceli, insanca çalıştığı bir işinin olduğu, ekonomik krizin faturasının emekçilere kesilmediği, eşit yurttaşlığın, barış ve kardeşliğin hakim olduğu bir ülke özlemiyle herkesin 1 Mayıs'ını kutluyoruz” diye konuştu.

“HEPİMİZ KAYBEDİYORUZ”

Solmaz’ın ardından konuşan Eğitim Sen Şube Başkanı Eylem Eslek ise “Emek karşıtı, sermaye yanlısı neoliberal politikaların uygulandığı bir ülkede hepimiz kaybediyoruz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Kamu hizmetleri alanını kârı esas alan piyasaya, vatandaşları müşteriye, bizleri ise iş güvencesi tamamen kaldırılan kapı kullarına dönüştürmek için;

Ülkenin stratejik işletmelerini, fabrikalarını birkaç yıllık kârı karşılığında arazileri ile satıp çalışanları işsiz bıraktılar. Temel haklarımızı ortadan kaldırdılar. İstihdamı bin parçaya bölüp güvencesiz, sözleşmeli, taşeron çalışmayı getirerek bizi birbirimize rakip hâle getiren, iş yükünü arttıran performans sistemini ve kuralsız esnek çalışmayı tüm kamuya yaydılar.

Önümüzde iki yol var ya iş güvencemiz başta olmak üzere temel taleplerimize birlikte sahip çıkıp emeğin birleşik gücünün zaferine bir yenisini ekleyip hep birlikte kazanacağız. Ya da bugüne kadar aldığımız darbelerin üzerine bir yenisinin eklenmesine izin vereceğiz” dedi.

“KHK’LER İPTAL EDİLSİN”

Eslek, “KHK’ler iptal edilsin, güvencesiz istihdama son verilsin, kamusal emeklilik ve sosyal güvenlik hakkımızın önündeki engeller kaldırılsın, zorunlu BES uygulamasından vazgeçilsin, EYT’lilerin mağduriyeti giderilsin” sözleriyle taleplerini sıraladı.

“KIDEM TAZMİNATINA DOKUNDURMAYIZ”

Genel-İş Şube Başkanı Şükran Yılmaz Koç yaptığı konuşmada, “Zorunlu BES ile iş güvencemiz bizlerin alın teri olan kıdem tazminatımız elimizden alınmak isteniyor. Kıdem tazminatı son kalemizdir. Ölürüz gerekirse ama dokundurmayız. Emekli olmak mezarda bile nafile ve sormak istiyoruz çocuklarımızın geleceği nerede?” diye sordu.

Konuşmaların ardından miting coşkulu bir şekilde devam etti. (Dersim/EVRENSEL)

Dakika Dakika, Türkiye ve dünyadan 1 Mayıs kutlamaları

Taksim Meydanı'na çıkmak isteyenler gözaltına alındı

Urfa'da 1 Mayıs'a giden işçiler kaza yaptı: 5 işçi yaşamını yitirdi