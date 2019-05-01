Trakya'da 1 Mayıs: Hak gasplarına karşı mücadele çağrısı

İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs’ta Edirne, Kırklareli'nin Lüleburgaz ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde on binlerce işçi ve emekçi alanlara çıktı. Kıdem tazminatının gasbına, ekonomik krize, zamlara, işsizliğe, kadın ve çocuklara yönelik şiddete karşı mücadele çağrısı yapıldı.

LÜLEBURGAZ

Lüleburgaz'da işçi ve emekçiler, 1 Mayıs’ı coşkuyla kutladı | Fotoğraf: Evrensel

LüleburgazlI işçi ve emekçiler, 1 Mayıs’ı coşkuyla kutladı. DİSK, Türk-İş ve KESK’e bağlı sendikaların bir araya gelerek oluşturdukları Lüleburgaz Emek Platformu’nun düzenlediği 1 Mayıs kutlamalarına, sendikaların yanı sıra siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri de katıldı. Katılım, önceki yıllara göre oldukça yoğundu.

Eski Hükümet Binası önünde saat 12.00'de toplanan binlerce işçi ve emekçi, kortejler oluşturarak İstanbul Caddesi ve Fatih Caddesi'ni takip edip mitingin yapılacağı Kongre Meydanına geldi. Kristal-İş ve Petrol-İş üyesi işçilerin katılımı ve coşkusu kutlamalara damgasını vurduğu mitingde, günlerdir çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla direniş yapan Kale Kayış işçileri de yerini aldı.

Kıdem tazminatının gasbına, zorunlu BES’e krize ve işsizliğe karşı tepkinin öne çıktığı mitingde, EYT’liler için düzenleme, kamu emekçilerine iş güvencesi ve insanca yaşanacak ücret talep edildi.

Mitingde konuşmayı Lüleburgaz Emek Platformu adına, Petrol-İş Trakya Şube Başkanı Ercan Yavuz yaptı. Yavuz konuşmasında, krizin faturasını ödemeyeceklerini, kıdem tazminatını dokundurtmayacaklarını, emeklilikte yaşa takılan arkadaşlarının sorunlarının çözülmesi gerektiğini ve iş güvencesi yok edilmek istenen öğretmenlerin ve kamu emekçilerinin bu haklarını koruyacaklarını dile getirdi. Ortak bildirinin okunmasından sonra müzik ve halaylarla kutlamaya devam edildi. (Lüleburgaz/EVRENSEL)

Lüleburgaz'da işçi ve emekçiler, 1 Mayıs’ı coşkuyla kutladı | Fotoğraf: Evrensel

ÇORLU

Çorlu'da binlerce kişi, başta kıdem tazminatı hakkının gasbedilmesine karşı taleplerini dile getirdi | Fotoğraf: DHA

Çorlu’da Eski Tekzen önünde saat 14.00’te toplanan binlerce kişi Cumhuriyet Meydanı'nda miting gerçekleştirdi. Belediye-İş, Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Teksif’te örgütlenen Tamteks ve Tayeks işçileri ve EYT’lilerin yoğun katılımı vardı. Yürüyüş sırasında ve miting alanında kıdem tazminatının fona devredilmesine tepki öne çıktı. Sendikalı olmayan iş yerlerinde çalışan işçilerin yoğun katılımı dikkat çekerken bu işçilerin bir kısmı Çorlu İşçi Komitesi pankartı arkasında yürüdü. Burada yürüyen işçiler, sendikal örgütlenmesinin önündeki engellerin kaldırılmasını talep ederken, kıdem tazminatının fona devredilmesine karşı tepkilerini dile getirdi.

Kadınların katılımının dikkat çektiği mitingte, tertip komitesi adına yapılan konuşmalarda EYT’liler için düzenleme talep edildi. Mitingde demokrasi talebi öne çıktı. (Çorlu/EVRENSEL)

Çorlu'da binlerce kişi, başta kıdem tazminatı hakkının gasbedilmesine karşı taleplerini dile getirdi | Fotoğraf: DHA

EDİRNE

Edirne'de 1 Mayıs yürüyüşü oldukça kitlesel gerçekleşti | Fotoğraf: DHA

Edirne’de 1 Mayıs, DİSK, KESK, TTB, Tez-Koop-İş, Tes-İş ile Emek Partisi, CHP, Haziran Hareketi, Halkevleri ve Nar Kadın Derneğinin katılımıyla gerçekleşti.

Ayşekadın semtinde oluşturulan kortejle başlayan mitinge yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Kent merkezindeki Saraçlar Caddesi'ne yürüyen işçi ve emekçiler, kıdem tazminatının fona devredilmesine karşı mücadele çağrısı yaptı. Mitingte EYT’liler için de düzenleme çağrısı yapıldı. (Edirne/EVRENSEL)

Edirne'de 1 Mayıs yürüyüşü oldukça kitlesel gerçekleşti | Fotoğraf: DHA

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