Urfa'da 1 Mayıs'a giden işçiler kaza yaptı: 5 işçi yaşamını yitirdi
Urfa 1 Mayıs'ına giden Hak-İş üyesi Elbistan Devlet Hastanesi çalışanları trafik kazası geçirdi. 5 işçi yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: Müslüm Etgü/AA
Urfa 1 Mayıs'ına katılmak için giden Hak-İş üyesi Elbistan Devlet Hastanesi çalışanları trafik kazası geçirdi. 5 işçi yaşamını yitirdi.
Urfa 1 Mayıs'ına katılmak üzere Elbistan'dan yola çıkan Hak-İş üyesi Elbistan Devlet Hastanesi çalışanları, Birecik yakınında trafik kazası geçirdi. Sağlık çalışanlarını taşıyan midibüs, Birecik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi.
Kazada 5 işçi hayatını kaybederken, 15 işçi de yaralandı. İşçilerden 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ve sağlık ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
1 MAYIS KUTLAMASI ERKEN BİTİRİLDİ
Hak-İş ve Memur-Sen’in Urfa’da düzenlediği 1 Mayıs mitingi kaza nedeniyle erken bitirildi. (HABER MERKEZİ)
1 Mayıs 2019