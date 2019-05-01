01 Mayıs 2019 09:51

Urfa'da 1 Mayıs'a giden işçiler kaza yaptı: 5 işçi yaşamını yitirdi

Urfa 1 Mayıs'ına giden Hak-İş üyesi Elbistan Devlet Hastanesi çalışanları trafik kazası geçirdi. 5 işçi yaşamını yitirdi.

Urfa'da 1 Mayıs'a giden işçiler kaza yaptı: 5 işçi yaşamını yitirdi

Fotoğraf: Müslüm Etgü/AA

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    Urfa 1 Mayıs'ına katılmak için giden Hak-İş üyesi Elbistan Devlet Hastanesi çalışanları trafik kazası geçirdi. 5 işçi yaşamını yitirdi.

    Urfa 1 Mayıs'ına katılmak üzere Elbistan'dan yola çıkan Hak-İş üyesi Elbistan Devlet Hastanesi çalışanları, Birecik yakınında trafik kazası geçirdi. Sağlık çalışanlarını taşıyan midibüs, Birecik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi.

    Kazada 5 işçi hayatını kaybederken, 15 işçi de yaralandı. İşçilerden 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. 

    Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

    Jandarma ve sağlık ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

    1 MAYIS KUTLAMASI ERKEN BİTİRİLDİ

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    Fotoğraf: Müslüm Etgü/AA

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