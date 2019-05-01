Diyarbakır'da 1 Mayıs | Binler "Yaşama ses ver" çağrısı yaptı

Diyarbakır’da 1 Mayıs kutlamalarının yapıldığı İstasyon meydanında binlerce kişi alanı doldurdu. Miting alanında sık sık açlık grevlerine dikkat çekmek içinde sloganlar atılırken, beyaz tülbentlerle yere kritik aşamadaki açlık grevi ve tecride karşı “Yaşama ses ver” yazıldı.

Kutlamaya, TÜMTİS, TGS, EMEP, ESP, HDP, PSAKD, KKP, TKP, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP milletvekili Bedran Öztürk, Remziye Tosun, Pazarcı Kadınlar, Barış Anneleri, Beşiktaş Çarşı Grubu, Amed Spor taraftar gruplarından Direniş Grubu’nun yanı sıra binlerce kişi katıldı. Pazarcı Kadınlar, “Pazarcı Kadınlar Emek Gaspına Karşı Direnişte" pankartıyla alana girerken EMEP "Kar, Aştî, Azadî(İş, Barış, Özgürlük) pankartıyla alana girdi. Gazeteciler “Gazetecilik suç değil” pankartıyla alana girerek, “özgür basın susturulamaz” sloganları atıldı. Alana “Amed barış en çok sana yakışır. Baharın gelişi barışı filizlendirecek”, “Barış iş ve ekmek için alandayız”, “Çocuğun çıkarmadığı sesi ol”, “Burası çok önemli. Kıdem tazminatı hakkımızı söke söke alırız” gibi çeşitli pankartlar asıldı.

“DAHA FAZLA MÜCADELEYE İHTİYAÇ VAR”

Fotoğraf: Evrensel

Tertip komitesi adına konuşan Genel İş 2 No’lu Şube Eş Başkanı Hayri Eroğlu, “Sınıfsız, sömürüsüz, sınırsız bir dünya için, kıdem tazminatımız için, güvenceli iş, özgürlük,adalet, yaşam hakkını savunmak için, güzel yarınlar için bugün her zamankinden daha çok örgütlenmeye daha fazla mücadeleye daha fazla birliğe ihtiyaç var” dedi.

Tertip komitesinden Esra Ademhan, “Ölümü değil yaşamı, savaşı değil barışı, tutsaklığı değil barışı savunuyoruz. Barış isteyen annelerimizi savunuyoruz” dedi.

“AÇLIK GREVLERİNE SES VERİLMELİ”

Fotoğraf: Evrensel

DTK Eş Başkanı Bedran Öztürk, “Bu gün sadece emekçiler zorluk çekmiyor. Anneler çocukları için demokratik tepki gösteremiyor. Biz ne kadar sessiz kalırsak o kadar faşizm güçleniyor. Gücünü buradan alıyor. Açlık grevindekiler büyük bir şey istemiyorlar. Hukukta ne varsa o uygulansın. Bu tecrit sadece Kürt halkının üzerinde değil Türkiye’nin diğer kesimleri bu tecrit altında. Bugün 15 arkadaşımız ölüm orucunda sessizlikten dolayı. Bir gün daha gecikmeden ses vermeliyiz bu insanlara” dedi.

Miting yapılan konuşmalardan sonra halaylarla son buldu.

MİTİNG SONUNDA ANNELER AÇLIK GREVLERİ İÇİN YÜRÜDÜ

Mitingin ardından Barış Anneleri ve tutuklu aileleri açlık grevlerine dikkat çekmek için yürümek istediler. Ofis semtinde polisin engellenmesine rağmen yürümekte ısrar eden anneler ile polis arasında yer yer gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlikte bir annenin baygınlık geçirmesi üzerine kitle ile polis arasında gerginlik büyüdü. Gerginlik annelerin araya girip kitleyi sakinleştirmesiyle son buldu ve olay büyümeden dağıldı. (Diyarbakır/EVRENSEL)