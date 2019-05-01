Dakika Dakika, Türkiye ve dünyadan 1 Mayıs kutlamaları

İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü 1 Mayıs Türkiye ve dünyada coşkuyla kutlanıyor. Gelişmeler dakika dakika bu sayfada...

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01 Mayıs 2019 07:40
Son Güncellenme: 01 Mayıs 2019 11:05
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11:05

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Bursa Mudanya'da yerel kutlama yapıldı. Saat 13.00de Bursa'da miting gerçekleştirilecek. 

Fotoğraf: Evrensel

 

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10:47

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URFA'DA 1 MAYIS KUTLAMALARI ERKEN BİTİRİLDİ

Hak-İş ve Memur-Sen'in Urfa'da düzenlediği 1 Mayıs kutlamaları kaza nedeniyle erken bitirildi.  

Urfa'da 1 Mayıs'a giden işçiler kaza yaptı: 5 işçi yaşamını yitirdi

Urfa'da 1 Mayıs'a giden işçiler kaza yaptı: 5 işçi yaşamını yitirdi

10:37

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan 1 Mayıs mesajı: Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz.

10:27

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Bakırköy Halk Pazarı'nda gerçekleştirilecek 1 Mayıs kutlamaları için kortejler hazırlanıyor.  Gruplar 3 koldan yürüyüşle alana girecek.

Fotoğraf: Özcan Yaman/Evrensel

10:22

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İzmir Aliağa'da işçi ve emekçiler yerel 1 Mayıs kutlaması yapıyor.

10:20

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Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı, Kazancı Yokuşu'na karanfil, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na ise çelenk bıraktı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da Taksim Meydanı'nda açıklama yaptı.

Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

09:59

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Urfa 1 Mayıs'ına katılmak üzere Elbistan'dan yola çıkan Hak-İş üyesi Elbistan Devlet Hastanesi çalışanları, Birecik yakınında trafik kazası geçirdi. Kazada 5 işçi hayatını kaybederken, 15 işçi de yaralandı. İşçilerden 4'ünün durumunun ağır  olduğu belirtildi.

 

Urfa'da 1 Mayıs'a giden işçiler kaza yaptı: 5 işçi yaşamını yitirdi

Urfa'da 1 Mayıs'a giden işçiler kaza yaptı: 5 işçi yaşamını yitirdi

09:47

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TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYENLERE GÖZALTI

Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyesi yaklaşık 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar polis minibüsüne bindirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Fotoğraf: DHA

Ayrıca, Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek isteyen İnşaat İşçileri Sendikası üyesi 1'i kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

09:45

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Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü 1 Mayıs’a özel doodle hazırladı. 

Ekran görüntüsü Google'dan alınmıştır.

 

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08:41

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Beşiktaş Meydanı ve Barbaros Bulvarı çevresine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi yığıldı, TOMA’lar konuşlandırıldı.

08:30

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TAKSİM MEYDANI BARİYERLERLE ÇEVRİLDİ

İstanbul Taksim Meydanı bariyerlerle çevrildi, Taksim'e çıkan yollar kapatıldı.

Taksim Meydanı'na çıkmak isteyenler gözaltına alındı

Taksim Meydanı'na çıkmak isteyenler gözaltına alındı

GÜNCELLENDİ
Dakika Dakika, Türkiye ve dünyadan 1 Mayıs kutlamaları
Dakika Dakika, Türkiye ve dünyadan 1 Mayıs kutlamaları

İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü 1 Mayıs Türkiye ve dünyada coşkuyla kutlanıyor. Gelişmeler dakika dakika bu sayfada...

GÜNCELLENDİ
Taksim Meydanı'na çıkmak isteyenler gözaltına alındı
Taksim Meydanı'na çıkmak isteyenler gözaltına alındı

İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkmak isteyenler gözaltına alındı.

Urfa'da 1 Mayıs'a giden işçiler kaza yaptı: 5 işçi yaşamını yitirdi
Urfa'da 1 Mayıs'a giden işçiler kaza yaptı: 5 işçi yaşamını yitirdi

Urfa 1 Mayıs'ına giden Hak-İş üyesi Elbistan Devlet Hastanesi çalışanları trafik kazası geçirdi. 5 işçi yaşamını yitirdi.

Almanya’da doktorlar uyarı grevi yaptı
Almanya’da doktorlar uyarı grevi yaptı

Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumsuz sonuçlanan doktorlar Almanya’nın birçok kentinde uyarı grevi yaptı.

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İ. Sabri DURMAZ
İ. Sabri DURMAZ

Yaşasın 1 Mayıs!

 İhsan ÇARALAN
İhsan ÇARALAN

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 Dr. Murat ÖZVERİ
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