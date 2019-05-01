Dakika Dakika, Türkiye ve dünyadan 1 Mayıs kutlamaları

Bursa Mudanya'da yerel kutlama yapıldı. Saat 13.00de Bursa'da miting gerçekleştirilecek.
Bursa Mudanya'da yerel kutlama yapıldı. Saat 13.00de Bursa'da miting gerçekleştirilecek.
URFA'DA 1 MAYIS KUTLAMALARI ERKEN BİTİRİLDİ
Hak-İş ve Memur-Sen'in Urfa'da düzenlediği 1 Mayıs kutlamaları kaza nedeniyle erken bitirildi.
Urfa'da 1 Mayıs'a giden işçiler kaza yaptı: 5 işçi yaşamını yitirdi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan 1 Mayıs mesajı: Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz.
“Bölüşürsek tok ol— Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) uruz, bölünürsek yok oluruz.” Yunus Emre’nin dediği gibi bölüşmeyi bileceğimiz; hak, hukuk ve adaletin işçiler gibi tüm insanlığı kapsayacağı nice 1 Mayıslara.1 Mayıs 2019
#1MAYIS pic.twitter.com/bib5iB7xID
Bakırköy Halk Pazarı'nda gerçekleştirilecek 1 Mayıs kutlamaları için kortejler hazırlanıyor. Gruplar 3 koldan yürüyüşle alana girecek.
İzmir Aliağa'da işçi ve emekçiler yerel 1 Mayıs kutlaması yapıyor.
Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı, Kazancı Yokuşu'na karanfil, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na ise çelenk bıraktı.
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da Taksim Meydanı'nda açıklama yaptı.
Urfa 1 Mayıs'ına katılmak üzere Elbistan'dan yola çıkan Hak-İş üyesi Elbistan Devlet Hastanesi çalışanları, Birecik yakınında trafik kazası geçirdi. Kazada 5 işçi hayatını kaybederken, 15 işçi de yaralandı. İşçilerden 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.
Urfa'da 1 Mayıs'a giden işçiler kaza yaptı: 5 işçi yaşamını yitirdi
Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyesi yaklaşık 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar polis minibüsüne bindirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Ayrıca, Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek isteyen İnşaat İşçileri Sendikası üyesi 1'i kadın 7 kişi gözaltına alındı.
Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü 1 Mayıs’a özel doodle hazırladı.
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Beşiktaş Meydanı ve Barbaros Bulvarı çevresine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi yığıldı, TOMA’lar konuşlandırıldı.
İstanbul Taksim Meydanı bariyerlerle çevrildi, Taksim'e çıkan yollar kapatıldı.
Bakırköy Cumartesi Halk Pazarı Alanı'nda gerçekleştirilecek kutlamalar nedeniyle ve kutlamalara kapatılan Taksim meydanı çevresinde bazı yollar trafiğe kapatıldı, alternatif güzergahlar açıklandı.
2019 1 Mayısı hangi ilde nerede, saat kaçta kutlanacak?
İstanbul'da 1 Mayıs dolayısıyla kapatılan yollar
1 Mayıs Tertip Komitesi İstanbul programını açıkladı
Ankara 1 Mayıs’a hazır: Krizin faturasını reddetmek için Tandoğan'a
Bölgede barış ve insanca yaşam için alanlara: Bijî Yekê Gulanê
1 Mayıs öncesi Taksim Meydanı polis bariyerleri ile kapatılıyor
EMEP: İş, ekmek, özgürlük için 1 Mayıs’ta alanlardayız
TGS: Gün birlik olma günü, 1 Mayıs'ta TGS flaması altında buluşalım