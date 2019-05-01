Gebze 1 Mayıs'ında konuşan Gürkan: “1 Mayıs birlik için adım olsun”

Metin DOĞAN

Hasan KARTAL

Hasret Gültekin KOZAN

Gebze

Gebze’de 1 Mayıs kutlaması gerçekleştiren Emek Partisi, işçi ve emekçilerin kendi çıkarları etrafındaki birliğinin önemine dikkat çekti.

Gebze’de 1 Mayıs için Trafo Meydanı’nda toplanma çağrısı yapan Emek Partisi (EMEP), buradan Kent Meydanı’na sloganlarla yürüdü. Genel Başkan Selma Gürkan’ın da katıldığı 1 Mayıs mitingine “Gebze Emekçileri” pankartıyla Emeklilikte Yaşa Takılanlar, metal, petro-kimya işçileri ve emekçiler katıldı. EMEP’li kadınlar ve Emek Gençliği’nin kortejler oluşturduğu yürüyüşe işçiler aileleriyle katıldı. Mitinge EMEP MYK Üyeleri Levent Tüzel ve Tarık Erkan, EMEP Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan, CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Reyhan Başaran, CHP Gebze Belediye Başkan Adayı Recep Dursun gibi isimler de katıldı.

Yürüyüş güzergâhında Gebze halkı ve emekçilerin desteğini ve alkışlarını da alan EMEP, Kocaeli’nin ikinci 1 Mayıs’ını emeğin kenti Gebze’de kutladı. Yürüyüşün ardından Kent Meydanı’na ulaşan kitle, burada Enternasyonal Marşı eşliğinde saygı duruşunda bulundu.

Gebze 1 Mayıs 2019 | Fotoğraf: Evrensel

Saygı duruşunun ardından konuşan EMEP Gebze İlçe Başkanı Hasan Atik, “Bizlere destek veren, yürüyüş güzergahında bizleri alkışlayan, burada Kent Meydanı’nın etrafında bizleri dinleyen emekçilere teşekkür ediyoruz. Her türlü zorlukların dayatıldığı bir süreçte 1 Mayıs'ı kutlamamız için bize güç oldunuz. İşçi ve emekçiler olarak sermayenin dayattığı bu şartları, işçi sınıfının lehine çevirmek için bir aradayız. Mücadelemizi 2 Mayıs’a da taşıyacağız" dedi.

"İŞÇİ SINIFIMIZIN HAKKINI SAVUNMAK İÇİN…"

Atik’in konuşmasının ardından söz alan EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, içinden geçilen süreçte Gebze’de sendikaların takındığı tutumu eleştirdi. Sözlerine 1 Mayıslar için yaşamını yitiren işçi ve emekçileri anarak başlayan Gürkan, “Geçtiğimiz yıllarda Gebze'de 1 Mayıs'a sendikalarla birlikte katılırdık. Ancak içinden geçtiğimiz böyle bir süreçte sendikaların takındığı tutum nedeniyle kutlamayı biz yapıyoruz. Bu durum kabul edilemez. Biz Emek Partisi olarak işçi sınıfımızın hakkını savunmak için Gebze'de alandayız” dedi.

​ Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan - Gebze 1 Mayıs 2019 | Fotoğraf: Evrensel ​

‘İŞÇİ VE EMEKÇİLERE GÖREV DÜŞÜYOR’

Hükümetin politikalarını eleştiren Gürkan, “Hükümetin politikaları tüm toplumsal kesimlerin kazanılmış haklarını geriletiyor. Son olarak Berat Albayrak'ın açıkladığı program işçilerin haklarını gasbeden bir programdır. Hükümetin açıkladığı programlar patronlar için reform olabilir. Ancak işçi ve emekçiler için hak kaybı anlamına gelmektedir. Krizin faturasını işçilere çıkaran programlara karnımız tok. Daha önce işçiler bu programlara mücadeleyle yanıt verdi. Yine mücadeleyle izin vermeyecek” ifadelerini kullandı.

Siyasal gündeme de değinen Gürkan, “Yapılan ittifak çağrılarına karnımız tok. ‘Türkiye İttifakı’ sermaye ve hükümetin krizden çıkış projesidir. Biz sermayenin krizden çıkış programında şimdiye kadar yer almadık, bundan sonra da yer almayacağız. Bu milli birlik beraberlik değildir. Her gün 4 işçinin hayatını kaybettiği sisteme karşı tek bir program var; o da işçi ve emekçilerin kendi çıkarları etrafındaki birliğidir. Bugün işçilerin oyuyla iktidar olan AKP aslında sermayenin sözcüsüdür, uluslararası tekellerin sözcüsü ve emperyalistlerin işbirlikçisidir. Bu böyle gitmez, işçi ve emekçilere görev düşüyor” diye konuştu.

Gebze 1 Mayıs 2019 | Fotoğraf: Evrensel

‘İŞÇİ VE EMEKÇİLERİN ÇIKARLARI ETRAFINDA BİRLİK’

“Simit hesaplarını, grev yasaklarını ancak biz yerle bir yerle bir edebiliriz” diyen Gürkan, işçi ve emekçilerin çıkarları etrafında birliğin sağlanması için 1 Mayıs’ın bir adım olduğunu söyledi. Gürkan sözlerini şu şekilde noktaladı: “Sendikal özgürlüğü ve demokrasiyi de ancak biz sağlayabiliriz. Ülkede birlikten söz edeceksek bu, farklı kimliklerden işçi ve emekçilerin çıkarları etrafında bir birlik olacaktır. 1 Mayıs bunun için adım attığımız, haklarımız için mücadelemizi büyüttüğümüz gün olsun” dedi.

​ Gebze 1 Mayıs 2019 | Fotoğraf: Evrensel ​

EYT MAĞDURLARI: HAKKIMIZ İÇİN SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ

Gürkan’ın ardından EYT Gebze Üyesi Gürcan Yüceak konuştu. Emeklilik hakları için mücadele edeceklerini söyleyen Yüceak, “Biz iş cinayetlerinin ve çocuk işçiliğin son bulmasını istiyoruz. Kadın işçilerin taciz ve kötü muameleye maruz kalmamasını istiyoruz. Biz insanca yaşayabilmek için asgari ücretin açlık sınırının üstünde olmasını istiyoruz. Asgari ücretten alınan vergilerin düşürülmesini istiyoruz. Her krizde bahaneyle işten çıkarmaların bitmesini istiyoruz. ‘Kıdem tazminatına dokunma’ diyoruz. Birlik ve beraberlik içinde kardeşçe yaşamak istiyoruz. Biz EYT’liler olarak, hakkımız olan emekliliğimizi istiyoruz” dedi. “EYT’liler, hakkımız olan emeklilik için sonuna kadar mücadele edecek miyiz?” diyerek kürsüden EYT’lilere seslenen Yüceak, “Evet” karşılığını aldı.

Gebze 1 Mayıs 2019 | Fotoğraf: Evrensel

‘ÖLÜMLERE KARŞI TEK ÇARE ÖRGÜTLENMEK’

Yüceak’ın ardından Kocaeli İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi adına Selçuk Karstarlı söz aldı. İş cinayetlerinin önlenmesi için önlemlerin arttırılması gerektiğini söyleyen Karstarlı, “İşçileri korumak, istatistikleri tutmak, verileri açıklamak devletin görevi ama sermaye yanlısı hükümetler bunu yerine getirmiyor. Dolayısıyla meclisimiz bu işi görev aldı ama biz artık ölümleri saymak değil, önlemlerin alınmasını istiyoruz” dedi. “2018 yılında en az 1923 işçi çalışırken hayatını kaybetti” diyen Karstarlı, “Bu sayıların içerisinde meslek hastalıkları da yok üstelik. Her gün dünyada 7.500 emekçi meslek hastalıkları ve iş cinayetinde ölüyor. Bu insanlar savaşta değil, ekmeklerini kazanmak için gittikleri işyerlerinde ölüyor” dedi. Ölümlerde yetkililer tarafından ölen işçilerin sorumlu tutulduğunu belirten Karstarlı, “Emekçilerin ölüme direnmek için yapabilecekleri en önemli şey örgütlenmek. Soma katliamının üzerinden 5 yıl geçti. Şirketin sahibi iki hafta önce serbest bırakıldı. Yargının adaletsizliği yeni ölümlerin, katliamların önünü açıyor. İnsanca yaşam şartlarında, güvenli çalışma koşullarında çalışılması, kayıt dışı istihdamın engellenmesi, örgütlenme özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması ve iyi bir yargı sisteminin bu ölümleri durduracağına inanıyoruz. Bunun da tek çaresi emekçilerin örgütlenmesi” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı anmak için Gebze halkı 6 Mayıs yürüyüşüne davet edildi. Bu yıl Gebze’de 6 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00’de Trafo Meydanı’nda toplanılacak, Kent Meydanı’na yürünecek ve burada anma etkinliği düzenlenecek.

Mitingin sonunda işçiler ve emekçiler halaylarla doyasıya eğlendi.

Gebze 1 Mayıs 2019 | Fotoğraf: Evrensel

Gebze 1 Mayıs 2019 | Fotoğraf: Evrensel

Gebze 1 Mayıs 2019 | Fotoğraf: Evrensel

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