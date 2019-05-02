Bursa'da binler 1 Mayıs'ı kutladı: Kıdem tazminatıma dokunma!

Bursa’da 1 Mayıs binlerce kişinin katılımıyla coşkuyla kutlandı.

İlk kutlama Mudanya ilçesinde gerçekleşti. Saat 9.00'da Mudanya Mütareke Meydanı'na yürüyen DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş, Tüm Emekliler Sendikası, Genel İş ile KESK’e bağlı sendikaların yanı sıra Emek Partisi ve CHP katıldı. Mudanya'daki kutlamada kıdem tazminatına ve iş güvencesine sahip çıkılacağı vurgusu yapıldı. Mudanya'daki kutlamadan sonra kitle, saat 15.00'teki Bursa merkez mitingine katıldı.

Bursa merkezde yapılan kutlamada işçi ve emekçiler, saat 13.00’te Eski Stadyum önünde toplanarak mitingin yapıldığı Kent Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşte işçi sendikalarının yanı sıra kitle örgütleri ve siyasi partiler yer aldı. Türk-İş'in Kocaeli’ye çağrı yapmasına rağmen Türk-İş'e bağlı Tek Gıda-İş ve TÜMTİS sendikaları Bursa'daki mitinge katıldı. DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş, Genel-İş, Gıda-İş, Tüm Emekliler Sendikası, KESK’e bağlı sendikalar, Eğitim-İş, DOĞADER, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Alevi Dernekleri, CHP, EMEP, HDP, Haziran Hareketi, TKP, TKP 1920, Devrimci Parti, SMF, ESP ve Halkevleri de mitinge katılan kurumlar arasında yer aldı.

Yürüyüş boyunca işçi sendikaları "Kıdem tazminatına dokunma, yanarsın" diye haykırırken kıdem tazminatı ve iş güvencesi için mücadele çağrısı yaptılar.

1 yıl önce Tek Gıda-İş’te örgütlendikleri için işten atılan Cargill işçileri de 1 Mayıs’ta sendika ve işe geri dönme talepleriyle yürüdü.

PROVOKASYON GİRİŞİMİ

Bursa 1 Mayıs mitingi | Fotoğraf: Evrensel

Yürüyüşe geçen işçi ve emekçiler Darmstat Caddesi'nden geçerken provokasyon girişimi oldu. İki kişinin yol kenarından yürüyüş yapan kitleye ‘Ülkücü hareket engellenemez’ sloganı atması üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis, provokasyon girişimde bulunanları olay yerinden uzaklaştırdı.

"KIDEMİN FONA DEVREDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bursa 1 Mayıs mitingi | Fotoğraf: Evrensel

Mitingde tertip komitesinin konuşmasından sonra açılış konuşmasını Birleşik Metal-İş üyesi Esra Demirbaş yaptı. Demirbaş, şunları söyledi:

“İş, adalet, özgürlük için 1 Mayıs alanındayız. Bu yıl baharın yarattığı enerji ile daha da coşkuluyuz. AKP, 31 Mart’ta seçim çalışmasını iktidarın tüm olanaklarını kullanarak yaptı ama bu kez sandığa halkın demokrasiye, özgürlüğe, adalete, barışa ve kardeşliğe olan hasreti yansıdı. İktidar bilmelidir ki işçilerin, emekçilerin, halkın bu uyarısını dikkate almadan atılacak her adımın daha da ciddi politik sonuçları olacaktır. Ülkemizde ekonomik krizin etkisi giderek artıyor, işsizlik her evde en yakıcı ve üstü örtülemez toplumsal mesele halini alıyor. Şimdi ekonomik kriz bahane edilerek zorunlu BES dayatması getirilmek, kıdem tazminatlarımız fona devredilmek isteniyor. İşçinin emeğinin karşılığı olan kıdem tazminatının 30 günden az olmasına ve fona devredilmesine asla izin vermeyeceğiz.”

"Ekonomik krizin faturasını işçiler, emekçiler, dar gelirli milyonlar değil, krizin sorumluları kârından vazgeçmek istemeyen patronlar ödesin" diyen Demirbaş, bugüne kadar yapılan özelleştirmelerin ağır faturasını işçi ve emekçilerin ödediğini anımsattı.

Demirbaş, ayrıca "Biz emekçiler taşeronlaşmaya, taşeronda ayrımcılığa, vergide adaletsizliğe, özelleştirmelere, kuralsız çalıştırmaya, iş cinayetlerine, sendikal örgütlenmede baskılara, haksız işten çıkarmalara karşı yan yanayız ve birlikteyiz” dedi.

"FABRİKAYA GERİ DÖNECEĞİZ"

Açılış konuşmasından sonra sendikaya üye oldukları için işten atılan ve bir yılı aşkındır fabrika önünde direnen Cargill işçilerine söz verildi.

Cargill işçileri adına konuşan Tek Gıda-İş Örgütlenme Uzmanı Suat Karlıkaya, “379 gün önce bu ülkede yüzlerce işyerinde hakkını, hukukunu aradığı zaman bir işçinin başına ne geliyorsa 14 tane Cargill işçisinin başına o geldi. Sendikaya üye oldukları için arkadaşlarımız işten atıldılar. Bizim hedefimiz tekrar o fabrikada işbaşı yapmak. Unutmayalım Cargill işçisi kazandığında sadece Cargill işçisi kazanmayacak, bu ülkede haksızlığa uğrayan milyonlarca işçiye umut olacak yol gösterecek” dedi.

Konuşmaların ardından sahne alan Hozan Beşir’in türküleriyle halaylar çekildi. (Bursa/EVRENSEL)

Fotoğraflarla Türkiye ve dünyadan 1 Mayıs 2019 kutlamaları

Dünya’da 1 Mayıs: İşçiler daha iyi çalışma koşulları için sokağa çıktı

6 yıl önce babası için gelmişti, bu kez oğlu için 1 Mayıs alanındaydı