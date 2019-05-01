Eskişehir'de emekçiler 1 Mayıs alanına sığmadı

Eskişehir'de işçi ve emekçilerin 1 Mayıs adresi Odunpazarı Meydanı oldu. DİSK, KESK, TTB, TMMOB ve Kristal-İş tarafından tertip edilen 1 Mayıs kutlamalarına Tek Gıda-İş, Eğitim İş, EMEP, CHP, ÖDP, Halk Evlerinin de aralarında bulunduğu sendika, siyasi parti ve demokratik kitle örgütleri katıldı. CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’da 1 Mayıs’ta kutlamalarına katılarak, işçi ve emekçilerin yanında oldu. Eskişehir'de geçtiğimiz yılların aksine tek bir alanda kutlama yapıldı.

Atatürk Bulvarı'nda bir araya gelen işçi ve emekçiler, buradan Odunpazarı Meydanına yürüdü. Eskişehirli işçi ve emekçiler taleplerini attıkları slogan, taşıdıkları pankart ve dövizlere de yansıttı. Tek Gıda İş Sendikası Eskişehir Şubesi yürüyüş boyunca “Sözleşme hakkımız söke söke alırız” sloganları atarken, Kristal İş Eskişehir Şubesi üyesi işçiler ise “Kıdem Tazminatının Fona Devredilmesine ve Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemine Hayır” yazılı pankart taşıdı.

Eskişehir 1 Mayıs 2019 | Fotoğraf: Evrensel

İŞ CİNAYETLERİNDE HAYATINI KAYBEDENLER DE KORTEJDEYDİ

DİSK Birleşik Metal İş üyesi metal işçileri de iş cinayetlerinde hayatını kaybeden işçilerin fotoğraf ve isimlerinin olduğu bir pankart taşıyarak, “İş Cinayetlerine Sessiz Kalmıyoruz. İş kazası değil, cinayet. Kader değil katliam” dedi.

Eskişehir 1 Mayıs 2019 | Fotoğraf: Evrensel

"KIDEM HAKTIR GASBEDİLEMEZ"

Kıdem tazminatının fona devredilmesine tepki gösteren Eskişehirli işçi ve emekçiler, bu tepkilerini taşıdıkları dövizlere yansıtırken, sık sık “Kıdem Haktır Gasbedilemez” sloganları attı.

Eskişehir 1 Mayıs 2019 | Fotoğraf: Evrensel

Kadın örgütlerinin de yer aldığı 1 Mayıs Kutlamalarında kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına dikkat çekildi. Kitle alanda sık sık “İstismarı aklama, aklatma”, “Çocuk susar sen susma”, “Yaşasın kadın dayanışması” sloganları attı. 1 Mayıs kutlamalarına Eskişehirsporun taraftar gruplarından Kızıl Şimşekler de katıldı. Kutlamaların en renkli isimleri ise LGBT bireyler oldu.

ALİ İSMAİL KORKMAZ VE KORKMAZ TEDİK UNUTULMADI

Eskişehir’de Gezi Eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Ali İsmail Korkmaz ve Ankara Gar Katliamında hayatını kaybeden EMEP GYK Üyesi Korkmaz Tedik’de unutulmadı. 1 Mayıs Kutlamalarına katılanlardan bazıları üzerinde Ali İsmail Korkmaz’ın fotoğraflarının olduğun tişörtler giyerken, “Ali İsmail Korkmaz Ölümsüzdür” sloganları atıldı. EMEK Partisi Eskişehir İl Örgütü ve Eskişehir Emek Gençliği yürüyüş sırasında sık sık “Korkmaz Tedik Ölümsüzdür” sloganları attı.

1 Mayıs Kutlamaları kürsüden yapılan konuşmaların ardından, Abdal Haluk Tolga İlhan Konseri ile devam etti. Konserine Enternasyonal Marşı ile başlayan Abdal Haluk Tolga İlhan, söylediği türkü ve marşlarla kitleyi coşturdu. (Eskişehir/EVRENSEL)

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