Bölge illerinde 1 Mayıs: Bijî yekê gulanê

İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs, Bölge illerinde de coşkuyla kutlandı.

DİYARBAKIR

Diyarbakır’da 1 Mayıs KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla İstasyon Meydanı’nda kutlandı. Alanı dolduran binler kritik aşamadaki açlık grevi ve tecride karşı “Yaşama ses ver” çağrısı yaptı.

Diyarbakır'da 1 Mayıs | Binler "Yaşama ses ver" çağrısı yaptı

DERSİM

Dersim'de 1 Mayıs coşkuyla kutlandı. Kıdem tazminatı hakkına sahip çıkan ve zorunlu BES'e tepki gösteren işçiler barış taleplerini de haykırdı.

Dersim'de 1 Mayıs: Emekçiler iş, ekmek ve barış istedi

MALATYA

Fotoğraf: DHA

Malatya’da DİSK’e bağlı Genel-İş üyeleri, Türk-İş'e bağlı TÜMTİS üyeleri, KESK’e bağlı sendikalar, Emek Partisi, HDP, DBP, CHP, Haziran hareketi, PSAKD, İHD, Çağdaş Avukatlar Derneği, TMMOB üyeleri Emeksiz alt kavşağında toplanarak Emeksiz üst kavşağına kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında sık sık "Kıdem tazminatı gasbedilemez” “Sermaye mezara emek iktidara”, “İş, ekmek, özgürlük" sloganları atıldı.

Kortejlerde EMEP’in ve CHP'nin kitlesel katılımı dikkat çekti. Emek Gençliği ise taleplerini dile getiren döviz ve pankartlarla 1 Mayıs’a katıldı.

HDP’li kadınlar beyaz tülbentlerle miting alanındaki yerlerini aldı.

Mitingde KESK ve DİSK adına konuşma yapıldı. Konuşmalarda kıdem tazminatı hakkının gaspına karşı mücadele ve demokrasi talepleri öne çıktı. (Malatya/EVRENSEL)



Fotoğraf: DHA

Dakika Dakika, Türkiye ve dünyadan 1 Mayıs kutlamaları

ANTEP

Antep 1 Mayıs'ında işçi ve emekçiler, giderek ağırlaşan çalışma ve yaşam koşullarına karşı insanca yaşamak için taleplerini haykırdı.

Antep'te 1 Mayıs: Ekonomik krizin yükünü ödemeyi reddediyoruz

ADIYAMAN

Fotoğraf: Evrensel

Adıyaman’da 1 Mayıs Emek ve Demokrasi Platformunun öncülüğünde Mustafa Yücel Özbilgin Parkı’nda kutlandı. Tertip komitesini oluşturan KESK, EMEP, HDP ve ÖSP’nin yanı sıra CHP, Adıyaman Barosu, Adıyaman Tabip Odası, İnşaat Mühendisleri Odası Adıyaman Şubesi, Pir Sultan Abdal Derneği üyeleri de mitinge kitlesel katılım sağladı. “Hak, hukuk, adalet”, “İş, ekmek, özgürlük”, “Bijî yek gulan”, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Gençlik gelecek gelecek sosyalizm” sloganlarıyla miting alanına yüründü.

Mitingde tertip komitesi adına Eğitim-Sen Şube Başkanı Mehmet Dağdeviren konuşma yaptı. Maraş’tan Urfa’ya giderken yaşamını yitiren işçileri anarak konuşmasına başlayan Dağdeviren, sömürüye, yoksulluğa, güvencesizleştirmeye, ihraçlara, savaşa ve yoksulluğa karşı taleplerini dile getirdi. Dağdeviren, tütün yasaklarına karşı direnen üreticileri selamladı.

Miting, Sanatçı Rewşan Çelikler’in ezgileri eşliğinde çekilen halaylarla son buldu. (Adıyaman/EVRENSEL)

Dakika Dakika, Türkiye ve dünyadan 1 Mayıs kutlamaları