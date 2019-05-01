6 yıl önce babası için gelmişti, bu kez oğlu için 1 Mayıs alanındaydı

Hilmi MIYNAT

Denizli

Bundan 6 yıl önce kıdem tazminatı için mücadele eden DEBA mağduru babası Abdullah Tekin ile 1 Mayıs mitingine katılan Nazlı Tekin Çimendağ, bugün de oğlu Devrim Ata Çimendağ'ın geleceği için alandaydı.

Denizli’de 2013 yılındaki 1 Mayıs’ta kürsüden miting alanındakilere seslenen Çimendağ, DEBA mağduru bir işçinin kızı olarak gasbedilen kıdem tazminatlarını istemiş, DEBA işçilerinin alandaki sesi olmuştu. 6 yıl sonra bugün iki aylık oğlu Devrim Ata Çimendağ ile birlikte 1 Mayıs’a katılan Çimendağ duygu ve düşüncelerini Evresel'e aktardı.

6 yıl önce DEBA mağdurlarının kıdem tazminatı ve maaşları için alanlarda olduklarını ifade eden Çimendağ, “Büyüklü küçüklü sesimizi duyurmak için elimizden geleni yaptık ama bu düzende başarılı olamadık. Kulaklarını tıkadılar, görmediler. Oradan alınacak haklar, çoğumuzun geleceğiydi. Onu da bırakalım emeğimiz, alınterimiz kaldı” diye konuştu. Bugün de çocuğunun geleceği için 1 Mayıs alanında olduğunu belirten Çimendağ, “Bugün oğlum için ses olmaya çıktım meydanlara bir anne olarak. Oğlumu bu düzende nelerin bekledigini bilmemek imkansız. O yüzden bugün oğlum için, sesimizi duyurmak çıktım meydanlara” ifadelerini kullandı.

"KADINLARDAN KORKUYORLAR"

Kendisinin işçi çocuğu olduğunu hatırlatan Nazlı Tekin Çimendağ, “Ben işçi çocuğuyum, oğlum da öyle. Bu düzen böyle gitmesin, el ele verilip düzelsin diye alana çıktım. Diplomalı da olsa, diplomasız işçi de olsa aynı haksızlıklara, usülsüzlüklere maruz kalacak oğlum. Bir anne olarak ona iyi bir gelecek sunmak için elimden geleni yapacağım. El ele verip çocuklarımıza iyi bir gelecek kurmak amacımız. Çünkü ben birebir yaşadım, işveren ve onun alkışçıları görmüyor duymuyor...” dedi.

Çimendağ sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Bizim yetiştireceğimiz nesiller, yolumuzu aydınlatacak nesiller olsun. Bilinçli anneler ve kadınlar olarak nesillerimizi düzgün ve bilinçli yetiştirirsek her şey daha farklı ve güzel olur. Bozuk düzenin başındakiler o yüzden kadınlardan ve annelerden korkuyor, bastırmaya çalışıyor. Kadın bilir, öğrenir ve direnirse yetiştirdiği nesiller de aynı olur ve çoğalırız. O yüzden 6 yıl önce babam, bugün oğlum ve tüm çocuklar için sesimi yükselttim.”

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