Antep'te 1 Mayıs: Ekonomik krizin yükünü ödemeyi reddediyoruz

Antep’te 1 Mayıs kutlaması binlerce işçi, emekçi ve gencin katılımıyla gerçekleşti.

Yeşilsu Parkı'ndan miting alanı olan Kırkayak Parkı'na yürüyen kitle örgütlerinin caddeden yürümesine izin verilmezken, Emek Partisi üyeleri ile polis arasında arbede yaşandı. Arbedenin ardından tekrar yürüyüşe geçen kitle örgütleri, "Baskılar Bizi Yıldıramaz", "Zafer Direnen Emekçinin Olacak" sloganları atarak miting alanına girdi. Coşkuyla kutlanan 1 Mayıs mitinginde, kıdem tazminatının fona devrinin engellenmesi, krizin faturasının işçilerin, emekçilerin omzuna yüklenmemesi, zorunlu bireysel emeklilik (BES) dayatmasının son bulması, kriz döneminde iyice artan işsizlikle mücadelenin yükseltilmesi; kadınların bedenine, kimliğine, emeğine uzanan gerici politikaların geri çekilmesi ile kadın ve çocuklara yönelik istismarın engellenmesi talepleri öne çıktı.

"KHK'LAR GİDECEK, BİZ KALACAĞIZ"

Miting sırasında konuşan KESK Şube Başkanı Ali Ersönmez, 1 Mayıs’ın işçi ve emekçilerin birlikte mücadelesinin simgesi olduğu ve bu birliktelikle işçi ve emekçilerin mutlaka kazanacağını vurguladı. KHK’larla işten atılan emekçilerin açlığa ve yoksulluğa mahkum edildiğini belirten Ersönmez "KHK’lar gidecek, biz kalacağız" dedi. DİSK Bölge Başkanı Ali Güdücü de ekonomik krizin yükünü ödemeyi reddettiklerini, iktidarın grevi yasaklamakla övündüğünü ve buna karşı mücadeleyi büyüteceklerini vurguladı. Güvenceli iş, sendikal mücadelenin önündeki engellerin kaldırılması, kıdem tazminatına hakkına el uzatılmaması taleplerini sıraladı.

BABACANLAR KARGO İŞÇİLERİNE DESTEK

Ardından konuşma yapan TÜMTİS Şube Başkanı Mahmut Canyurt, sendikalaştıkları için işten atılan Babacanlar Kargo işçilerinin 21 aydır işyeri önünde beklediklerini belirtti. Miting alanına gelen Babacanlar Kargo işçilerini işaret ederek, "Arkadaşlarımız 21 aydır işyeri önünde direniyor, sendika hakkı için mücadele ediyor. Bu mücadeleye destek vermek hepimizin sorumluluğu" diye konuştu.

1 Mayıs’a işçi ve emekçilerin yanı sıra geçler ve kadınlar da yoğun katılım gösterdi. Kadınlar cinsiyetçi uygulamalar, artan taciz ve tecavüz olayları, çocuk istismarının yoğun şekilde yaşanması konusunda mücadelenin devam edeceğini haykırdı. Mitinge katılan gençler ise gelecek kaygısının gençlik içinde yoğunlaştığını ve iş, eğitim, gelecek için mücadelenin büyütülmesini dövizler sloganlar eşliğinde vurguladı. (Antep/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel

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