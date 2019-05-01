Türk-İş üyesi işçiler Kocaeli’de haykırdı: “Kıdemime dokunma!”

Hasan KARTAL

Metin DOĞAN

Hasret Gültekin KOZAN

Kocaeli

İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü 1 Mayıs Kocaeli’de de coşkuyla kutlandı. Türk-İş, merkezi 1 Mayıs kutlamasını "Kıdemime Dokunma" ana sloganıyla Kocaeli’de gerçekleştirdi. 100 bine yakın işçinin Perşembe Pazarı’nı doldurduğu kutlamalarda, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’da konuştu. Kocaeli’nin yanı sıra İstanbul, Ankara, Bursa, Bolu, Düzce, Zonguldak, Sakarya gibi şehirlerden de üyesi oldukları sendikalarla alanı dolduran emekçilerin de ana gündemi kıdem tazminatıydı.

09.30’da Doğu Kışla Parkı’nda toplanmaya başlayan işçiler, kortejlerini oluşturarak Perşembe Pazarı’na sloganlarla yürüdü. Saat 13.00’e kadar kortejlerin sonu gelmedi, kimi kortejlerde “Damat şaşırma, sabrımızı taşırma” sloganı yükseldi. Türk Harb-İş Sakarya Şubesi ise “Tank Palet kalemiz, kalemiz vermeyiz” sloganlarıyla yürüdü. Perşembe Pazarı’nda asılan ana pankartta “Kıdemime dokunma” yazıyordu. Altında ise “Vergide adalet sağlansın, Taşeronda ayrımcılığa son, Krizin bedelini ödemem, Emeklilikte yaşa takılmak istemiyorum” maddeleri yer aldı. Pankartta Türk-İş’in logosunun yanı sıra Ergün Atalay'ın fotoğrafı da vardı.

Mitinge Türk-İş'e bağlı sendikaların Genel Başkanlarının yanı sıra İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Milletvekilleri Haydar Akar ve Tahsin Tarhan da katıldı. Mitingde Emek Partisi ve Vatan Partisi kortej oluşturdu. Emek Partisi “Krizin faturası patronlara! İş, ekmek, özgürlük için birleşelim” pankartı açtı; kıdem, EYT, kriz, vergi gündemli dövizler taşıdı. Türkiye Gazeteciler Sendikası ile yürüyen Kocaeli Basın Emekçileri ise, her sene olduğu gibi bu sene de elleriyle hazırladıkları pankartı taşıdı. Bu sene pankartta “Bugün haber yok! Maaştan haber ver” yazılıydı.

TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI ERGÜN ATALAY: KIDEM TAZMİNATI İÇİN BURADAYIZ



Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay - Kocaeli 1 Mayıs 2019 | Fotoğraf: Alişan Koyuncu/DHA

Mitingde Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay konuşma yaptı. Gasp edilmek istenen kıdem tazminatı için Kocaeli'de olduklarını belirten Atalay'ın konuşmasında şunlar öne çıktı:

"Bu alandan Türkiye'yi yönetenlere sesleniyorum. Bu alandan Meclis'e, kamuoyuna sesleniyorum. 3 bin lira brüt ücret alan bir kardeşimiz 250 lira yemek parası, 250 lira yol parası, 3 bin 500 lira. Bu kardeşimiz 25 sene çalışabilirse alacağı kıdem 86 bin lira. TOKİ'den alt gelir grubuyla ilgili en düşük 50 metrekarelik konut 116 bin lira. Kıdem ile ilgili olumsuz bir çalışma yapmayın. Kıdemle ilgili nokta kadar geriye gidecek bir çalışma yapmayın. Kıdem bizim kızımızın çeyiz parası, oğlumuzun düğün parası. Kıdem bizim nefes almamızı sağlıyor, duymamızı sağlıyor. Kıdem bizim görmemizi sağlıyor. Bazı art niyetli işverenler doymak bilmiyor. İyi niyetli olanlara Allah daha kazandırsın. Kıdemle ilgili 17 milyon çalışan var. Bu ülkede kıdemle ilgili olan insan sayısı 40 milyon. Bu ülkenin yarısıyız. Buradan bir daha sesleniyorum. Kıdemin nokta kadar geri gidişini aklınıza getirmeyin. Mevcut yapıya nokta kadar dokundurmayız. Fon diyorlar, Size de ailenize de buradaki genel başkanlara da bana da fenalık geliyor. Geçmişte fonların akıbetini biliyoruz. Fon lafını ülke gündeminden çıkartın, her ramazan ayı gibi her sene kıdemi ülke gündemine getirmeyin. İş yerlerinde verimimiz düşüyor, evimizde huzurumuz kaçıyor. Huzurumuzu bozmayın, verimimizi düşürmeyin. Buradan ülkeyi idare edenlere sesleniyorum, Kıdem bizim son kalemiz, 'nokta' diyecek başka bir şey yok, haberiniz olsun."

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili sorunun ne zaman çözüleceğinin merak edildiğini kaydeden Atalay, "Bir yerden başlamak lazım. Belki tamamını halledemezsiniz ama bir yerden başlamak şart. Yaşı 45, emekli maaşı yok. İşe almıyorlar. Bu insanlar ne yapacaklar. Onun için emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir an evvel çözüm bulmak lazım" ifadelerini kullandı.

Sabah Taksim'de anıta çelenk koyduğuna değinen Atalay, "Sene 1977, 34 tane arkadaşımızı katlettiler. Aradan 40 sene geçti. Kim yaptı hala belli değil. Bu alandan bir kez daha sesleniyorum, altını çizerek, 1977 katliamını kim yaptıysa kim arkasında varsa 12 Eylül'ün de 28 Şubat'ın da 15 Temmuz'un da arkasından onlar var. Görmezlikten gelmeyin haberiniz olsun." diye konuştu.

İŞÇİNİN ANA GÜNDEMİ KIDEM TAZMİNATI

Kocaeli 1 Mayıs 2019 | Fotoğraf: Evrensel

Alanda görüştüğümüz işçilerin de ana gündemi kıdem tazminatı idi. Tez-Kop üyesi Bahattin Binal, ülkenin kutuplaştırıldığını söyledi. Eskiden AKP’ye oy verdiğini söyleyen Binal, işçilerin sömürüldüğünü, 3 seçimdir AKP’ye oy vermediğini söyledi. Aynı zamanda EYT’li olduğunu da söyleyen Binal, “İsçi sınıfı son zamanlarda çok sömürülüyor. İşçi kardeşlerimiz zor durumda. Kıdem tazminatını almaya çalışıyorlar, vermeyeceğiz. Şehir hastanesi yapıyorlar, 15 gündür çocuğuma sıra alamıyorum. İnsanların artik bir şeyleri görmesi lazım. Şuan Türkiye’de iki kutup var, iktidardan değilseniz teröristsiniz” dedi.

Belediye işçisi Yılmaz ise, taşeron sorununa dem vurdu. Hala taşeron işçi olarak çalışmaya devam ettiğini söyleyen Yılmaz, “Dışarıda kaldık, kadroya geçemedik. Çalıştığım bölümün 9 ay daha ihale süresi var, onu bekleyeceğiz. Kadroya mı alırlar, kapı önüne mi koyarlar bilemiyoruz. Şuan kadroya alınanlar da zor durumda. Kadroya alındılar ama yaptılar ama asgari ücretin altında zam aldılar” dedi.

İşçiler 1 Mayıs'a kıdem tazminatı pankartları ile katıldı - Kocaeli 1 Mayıs 2019 | Fotoğraf: Evrensel

"ARTIK YETER, İŞÇİNİN ÜZERİNDEN GEÇİNMESİNLER"

Yol-İş üyesi Yüksel de kıdem tazminatının ana gündemleri olduğunu şu sözlerle söyledi: “Kara yollarında çalışıyorum. Bizim için en önemli gündem kıdem tazminatı, bunu kimse elimizden alamaz. İnsan gibi özgürce yasamak istiyoruz” dedi. Teksif Üyesi bir işçi ise, “Taleplerimizi haykırmaya geldik, kıdemimize dokunmasınlar” dedi. Özel sektörde çalışan bir kadın işçi ise, “Eşitlik, adalet ve özgürlük istiyoruz. Kıdemimize dokundurmayacağız” dedi.

Cansan Alüminyum işçisi ve Türk Metal üyesi Leyla ise, “Kıdem tazminatımız için buradayız, birlikteyiz. Emeğimizi vermek istemiyoruz” dedi. Ekonomik krize de dem vuran Leyla, “Her şey çok pahalı, ülkenin kalkınması için işçinin kazanması lazım” diye konuştu. Deriteks Üyesi işçi ise, “Kıdem tazminatımız için geldik. Artık yeter, işçinin üzerinden geçinmesinler” dedi.

Kocaeli 1 Mayıs 2019 | Fotoğraf: Evrensel

İLK DEFA KATILAN GENÇ İŞÇİ UMUT: TALEPLERİMİZİ DUYUN!

Demir Yol-İş Sendikası üyesi genç işçi Umut’un ilk 1 Mayıs’ı. Zonguldak’tan gelen Umut, “İlk 1 Mayıs’ım, mevsimlik işçilerin kadroya alınmasını istiyorum. Yetkilere sesleniyoruz, taleplerimizi duyun. Demiryollarında geçici işçi olarak çalışıyorum. Kendim için kadroya geçmek isterim” ifadelerini kullandı.

İlk defa 1 Mayıs'a katılan Umut - Kocaeli 1 Mayıs 2019 | Fotoğraf: Evrensel

Kocaeli 1 Mayıs 2019 | Fotoğraf: Evrensel

Basın emekçileri 1 Mayıs'a kendi pankartlarıyla katıldı - Kocaeli 1 Mayıs 2019 | Fotoğraf: Evrensel

Kocaeli 1 Mayıs 2019 | Fotoğraf: Evrensel

Kocaeli 1 Mayıs 2019 | Fotoğraf: Evrensel

Kocaeli 1 Mayıs 2019 | Fotoğraf: Evrensel