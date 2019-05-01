Adana’da 1 Mayıs: Binlerce kişi krize, yoksulluğa karşı isyan etti

Geçtiğimiz yıllara göre oldukça kitlesel geçen Adana 1 Mayıs'ında; ekonomik krize, zamlara ve her gün artan işsizliğe tepkiler alana yansıdı.

ASKİ Şantiyesi önünde bir araya gelen işçi ve emekçiler miting alanına yürüdü. DİSK, KESK, TMMOB, Adana Tabip Odası ve Adana Barosu’nun çağrısıyla yapılan mitingde emekçiler kıdem tazminatının iş güvenceleri, önemli bir mevzileri olduğunu belirterek kıdem tazminatının kaldırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Mitingde, ekonomik krize, zamlara ve her gün artan işsizliğe tepkiler vardı. Zorunlu bireysel emeklilik sigortası (BES) uygulaması EYT’lilerin gündemdeydi. Kadınlar, çocuk ve kadınlara yönelik şiddete karşı alanda yerini aldı. Emek Partisi, BTS, KESK, ESP Ankara Katliamı ve Suruç Katliamı'nda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını taşıdı. Çocuk istismarına karşı eylem yapan Şakirpaşa halkı da alana çıktı. Çukurova Üniversitesi öğrencileri; iş, bilim, özgürlük talebiyle alana çıktı. Mitingde sık sık "Leyla Güven onurumuzdur" sloganı da atıldı.

"KRİZİN FATURASI BİZE ÖDETİLMEK İSTENİYOR"

Mitingde konuşan Tertip Komitesi Başkanı Tonguç Özkan, memleketin gerçek sahiplerinin, işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler ve diğer tüm ötekileştirilenler olduğunu belirterek "Yıllardır ceplerini doldururken sırtımızdan elde ettikleri nimetleri kimseyle paylaşmayanlar külfeti bize yıkmak istiyor, kriz bahanesiyle işimize, aşımıza, haklarımıza el uzatıyor" dedi. 17 yıllık AKP iktidarında enflasyon, pahalılık, işsizlik rekora koşarken işçilerin yaşamını ve sağlığını yitirmeye devam ettiğini dile getiren Özkan, "Kadınlar, göçmen işçiler, genç işçiler daha düşük ücretle ve daha güvencesiz çalışmaya mahkûm ediliyor. Krizde de fatura yine emekçilere ve yoksullara kesilmek isteniyor. Reform ve ekonomik paketlerle, işçilerin kıdem tazminatı, kamu çalışanlarının iş güvencesi, emekçilerin ücretleri garbedilmek isteniyor" dedi.

Fotoğraf: Evrensel

"İNSANCA ÜCRET, EYT YASASI"

İş cinayetlerine ve çocuk işçiliğine karşı alanda olduklarını söyleyen Özkan, kıdem tazminatının kaldırılması, özelleştirilme, taşeronlaştırılma ve grev hakkının engellenmesine karşı, toplu sözleşme, 8 saatlik iş gününe uyulması, insanca bir asgari ücreti EYT yasası için alanda olduklarını söyledi.

Fotoğraf: Evrensel

"OHAL DEVAM EDİYOR"

OHAL uygulamalarının fiilen devam ettiğini dile getiren Özkan, "140 bine yakın kamu emekçisi sorgusuz-sualsiz haklarında herhangi idari ve adli soruşturma olmaksızın bir gecede çıkartılan KHK’larla işlerinde-ekmeklerinden edilmişlerdir. Seçilmiş KHK’lı kamu emekçilerinin anayasal seçilme hakkı ellerinden alınmıştır. Çok sayıda gazeteci, milletvekili, belediye başkanı ve siyasetçi düşüncelerinden ve siyasi faaliyetlerinden dolayı cezaevinde yatmaktadır. Cezaevlerinde yaşanan hukuksuzluklar ve insan hakları ihlalleri devam etmektedir” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

"ÜLKENİN BEKASI BİRLİKTEN GEÇER"

Ülkenin bekasının birlikten, beraberlikten ve dayanışmadan geçtiğini ifade eden Özkan, “Biz emekçiler şunu çok iyi biliyoruz ki bu ülkenin bekası barıştan geçer. Unutmayalım ki savaş böler barış ise birleştirir. Yıkılan binalar tekrar yapılır, cezaevlerindeki arkadaşlarımız inanıyoruz ki özgürlüklerine elbet kavuşur. Bu nedenle başta Kürt meselesi olmak üzere bütün toplumsal sorunlarımız demokratik ve barışçıl yöntemlerle çözülmelidir” dedi. (Adana/EVRENSEL)

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