Fotoğraflarla Türkiye ve dünyadan 1 Mayıs 2019 kutlamaları
İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Türkiye ve dünyada kutlandı. İşte, dört bir yandan 1 Mayıs 2019 fotoğrafları.
01 Mayıs 2019 15:35
İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Adana, Kocaeli, Bursa... Türkiye'nin dört bir yanında yüz binlerce işçi ve emekçi, İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs’ta alanlara çıktı.
Dünyanın pek çok yerinde de milyonlarca işçi ve emekçi, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı coşkuyla kutladı.
Dakika Dakika, Türkiye ve dünyadan 1 Mayıs kutlamaları
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