Fotoğraflarla Türkiye ve dünyadan 1 Mayıs 2019 kutlamaları

İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Adana, Kocaeli, Bursa... Türkiye'nin dört bir yanında yüz binlerce işçi ve emekçi, İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs’ta alanlara çıktı.

Dünyanın pek çok yerinde de milyonlarca işçi ve emekçi, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Dakika Dakika, Türkiye ve dünyadan 1 Mayıs kutlamaları

Paylaş Ankara 1 Mayıs 2019 | Fotoğraf: Tamer Arda Erşin

Paylaş Fotoğraf: Evrensel

Paylaş Fotoğraf: Evrensel