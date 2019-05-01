Fotoğraflarla Türkiye ve dünyadan 1 Mayıs 2019 kutlamaları

İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Türkiye ve dünyada kutlandı. İşte, dört bir yandan 1 Mayıs 2019 fotoğrafları.

01 Mayıs 2019 15:35

İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Adana, Kocaeli, Bursa... Türkiye'nin dört bir yanında yüz binlerce işçi ve emekçi, İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs’ta alanlara çıktı.

Dünyanın pek çok yerinde de milyonlarca işçi ve emekçi, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Dakika Dakika, Türkiye ve dünyadan 1 Mayıs kutlamaları

Dakika Dakika, Türkiye ve dünyadan 1 Mayıs kutlamaları

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Ankara 1 Mayıs 2019 | Fotoğraf: Tamer Arda Erşin

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Fotoğraf: Evrensel

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Fotoğraf: Evrensel

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Ankara 1 Mayıs 2019 | Fotoğraf: Evrensel

GÜNCELLENDİ
Dakika Dakika, Türkiye ve dünyadan 1 Mayıs kutlamaları
Dakika Dakika, Türkiye ve dünyadan 1 Mayıs kutlamaları

İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Türkiye ve dünyada coşkuyla kutlanıyor. Gelişmeler dakika dakika bu sayfada...

Adana’da 1 Mayıs: Binlerce kişi krize, yoksulluğa karşı isyan etti
Adana’da 1 Mayıs: Binlerce kişi krize, yoksulluğa karşı isyan etti

Adana’da 1 Mayıs mitingi Uğur Mumcu Meydanı’nda yapılan kitlesel mitingle kutlandı.

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İzmir’de işçi ve emekçiler ilçelerden Gündoğdu’ya aktı
İzmir’de işçi ve emekçiler ilçelerden Gündoğdu’ya aktı

İzmir’de 1 Mayıs kutlamaları sabahın erken saatlerinde hemen her ilçede yapılan kutlamalarla başladı. İzmirli emekçiler ilçelerden Gündoğdu'ya aktı.

Türk-İş üyesi işçiler Kocaeli’de haykırdı: “Kıdemime dokunma!”
Türk-İş üyesi işçiler Kocaeli’de haykırdı: “Kıdemime dokunma!”

Türk-İş, 1 Mayıs kutlamasını Kocaeli’de ‘Kıdemime Dokunma’ ana sloganıyla gerçekleştirdi. Mitinge 100 bin dolayında işçi katıldı.

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Bölge illerinde 1 Mayıs: Bijî yekê gulanê
Bölge illerinde 1 Mayıs: Bijî yekê gulanê

Başta, Diyarbakır, Dersim, Malatya, Antep olmak üzere Bölge illerinde 1 Mayıs coşkuyla kutlandı, "Yaşama ses ver" çağrısı yapıldı.

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İstanbul’da 1 Mayıs: Gasp varsa direniş de var
İstanbul’da 1 Mayıs: Gasp varsa direniş de var

İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs İstanbul'da coşkuyla kutlandı. Alandaki emekçiler, taleplerini Evrensel'e anlattı.

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Yurt genelinde yüz binlerce işçi ve emekçi 1 Mayıs'ı kutladı
Yurt genelinde yüz binlerce işçi ve emekçi 1 Mayıs'ı kutladı

Türkiye genelinde işçi ve emekçilerin hükümetin yoksulluk, işsizlik ve baskı politikalarına tepkisi, seçimin ardından 1 Mayıs alanlarına da yansıdı.

Diyarbakır'da 1 Mayıs | Binler "Yaşama ses ver" çağrısı yaptı
Diyarbakır'da 1 Mayıs | Binler "Yaşama ses ver" çağrısı yaptı

Diyarbakır'daki 1 Mayıs mitinginde, kritik aşamadaki açlık grevi ve tecride karşı “Yaşama ses ver” çağrısı yapıldı.

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İ. Sabri DURMAZ
İ. Sabri DURMAZ

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 İhsan ÇARALAN
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Birliğin, dayanışmanın ve mücadelenin bayramı kutlu olsun!

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Fatih POLAT

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Zeki GÜL

Bugün hava güzel: 1 Mayıs
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