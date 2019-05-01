İzmir’de işçi ve emekçiler ilçelerden Gündoğdu’ya aktı

Dilek OMAKLILAR

Eda AKTAŞ

İzmir

İzmir’de yapılan 1 Mayıs mitinginde öncelikli talep, kıdem tazminatının fona devredilmesine karşı “kıdem tazminatına dokunma” oldu. Kamu emekçilerinin ise ek gösterge haklarını istedi. Eğitim emekçileri bilimsel, laik, anadilde eğitim talep ederken, sağlık emekçileri ise sağlıkta şiddete dikkat çekti. Mitingde artan iş cinayetlerine de dikkat çekildi.

Fotoğraf: Evrensel

İzmir’de 4 noktada toplanan sendika, oda, siyasi parti ve kitle örgütleri ve taraftar grupları talepleriyle Gündoğdu Meydanı’na yürüdü. Türk-İş Alsancak Limanı’nda; DİSK, KESK, Birleşik Haziran Hareketi Borsa binası önünde; TMMOB, İzmir Tabip Odası, EMEP, HDP, TKP ve Halkevleri Cumhuriyet Meydanı’nda; EYT’liler Konak Saat Kulesi önünde; CHP ise İl Başkanlığı binası önünde toplanarak miting alanına yürüdü. Yürüyüşler sırasında sık sık “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek”, “Kıdeme uzanan elleri kıracağız”, “İş, ekmek, özgürlük”, “Katillerden hesabı emekçiler soracak”, “Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek”, “Kıdem haktır gasbedilemez”, “Savaşa değil sağlığa bütçe” sloganları atıldı.

Fotoğraf: Evrensel

DİSK

Fotoğraf: Evrensel

DİSK kortejinde Genel-İş 1 ve 3 No’lu Şube üyesi İzelman işçileri, Genel-İş 2, 4, 5, 6 ve 7 No’lu şube belediye işçileri, DİSK işçi korosu, İzenerji çalışanları, Güvenlik-Sen, Gıda-İş üyesi Tariş işçileri, Turizm İşçileri Sendikası, Sosyal-İş, Güvenlik-Sen’li çocuklar, Emekli-Sen Buca, Konak ve Akhisar şubeleri, Birleşik Metal-İş, Karbel Emekçileri, Karşıyaka Belediyesi emekçileri yürüdü. Kortejde kıdem tazminatının fona devredilmesine karşı taleplerinin yazılı olduğu pankartlar taşınarak “Kıdeme uzanan elleri kıracağız” dendi.

TÜRK-İŞ

Türk-İş’e bağlı sendikalar, “Kıdem tazminatına dokunulmasına karşı alandayız” diyerek yürüyüşe geçti. KİT’lerde çalışan taşeron işçilerin kadro dışı bırakılmasına, vergi adaletsizliğine, sendikal hakların gasbına, kuralsız, güvencesiz çalıştırmaya, kıdem tazminatının fona devredilmesine karşı tepki vardı. Maden-İş Yatağan Şubesi ise madenlerde yaşamını yitiren işçilere dikkat çekti. Petrol-İş Sendikası, “Kıdem tazminatıma dokunma”, “Direnişteki kale, kayış işçilerine selam olsun”, “Emeklilikte yaşa takılmak istemiyoruz, EYT hakkımız söke söke alırız” dövizleri ile yürüdü. Tek Gıda-İş “Kıdem haktır vazgeçilemez” derken, DERİTEKS “İş ekmek özgürlük”, “Son kalemiz kıdemi yıktırmayacağız” yazılı döviz ve sloganlarla yürüdü. TEKSİF korteji “Yaşasın örgütlü mücadelemiz”, Belediye-İş ise “Emperyalizme faşizme ve gericiliğe karşı 1 Mayıs’ta alandayız” pankartıyla yürüdü. Sağlık-İş Sendikası “Yaşasın işçi yaşasın emek” pankartı ile yürürken, Türk Metal iş ise kıdem tazminatının fona devrine karşı dikkat çekerek “Kıdeme uzanan eller kırılsın”, “Türk Palet namustur, özelleştirilemez” sloganlarıyla yürüdü.

KESK

KESK üyeleri “KHK’ler gidecek biz kalacağız”, “Emeğin eşitliğin özgürlüğün demokrasinin barışın laikliğin egemen olduğu bir dünya ülke istiyoruz” ve dört dilde “Yaşasın 1 Mayıs” yazılı ana pankartlarla yürüdü. Ek gösterge, eğitim ve sağlığın parasız, bilimsel olması taleplerinin dile getirildiği kortejde, kamu emekçileri “İnsanca çalışmak insanca yaşamak istiyoruz”, “Karanlığa teslim olmayacağız” sloganlarını attı.

Birleşik Kamu-İş “Sözünde dur 3600’ü ver, 657 güvencemiz sakın dokunma” dövizleri ile yürürken Eğitim-İş de ek gösterge talebini dile getirdi.

Yargıda adalet isteyen Yargıçlar Sendikası da 1 Mayıs’ta yerini aldı.

“10 EKİM’İ UNUTMAYACAĞIZ”

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği ise katliamda yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının olduğu pankartı taşıyarak “10 Ekim’i unutmayacağız unutturmayacağız” dedi.

Ekoloji örgütleri EGEÇEP ve Turgutlu Yaşam Der “Yaşasın 1 Mayıs” ve “Çaldağı’nda madene hayır” pankartı ile yürüdü.

EYT'liler de taleplerini dile getirerek emeklilik hakkımız söke söke alırız, adalete değil adaletsizliğe karşıyız, kıdeme dokunma yanarsın dövizleri ile yürüdü. TGS ve Izmır Gazeteciler Cemiyeti ise tutuklu gazetecilere dikkat çekerek sansüre basın özgürlüğüne vurgu yaptı.

BARO, TMMOB, TTB

Fotoğraf: Evrensel

İzmir Barosu tutuklu avukatlara dikkat çekerek “Tutuklu avukatlara özgürlük”, avukata şiddet son, avukatlar biat etmeyecek dövizleri ile alana girdi. Baro ayrıca 1 Mayıs’ta karşılaşılabilecek olası hukuka aykırı işlemlerle ilgili vatandaşlara yardımcı olmak, sorun yaşanmasını önlemek amacıyla hukuki yardım birimi kurdu. 1 Mayıs alanında ve alana girişlerde kurulan arama noktalarında 30 avukat görev aldı.

“Memleketine, ormanına, tarımına, kentine, emeğine, mesleğine, özgürlüğüne, geleceğine doğana, kıyılarına, havana, suyuna sahip çık” talebiyle alana girdi. TTB üyeleri ise “Ssağlıkta şiddet sona ersin pankartı” ile alandaydı, “Fiili hizmet süresi zammı yasalaşsın”, “Gelsin bakan, gelsin dekan, gelsin başhekim, hep gelsin inadına isyan inadına isyan inadına özgürlük” sloganlarını attı.

CHP, EMEP, HDP...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İzmir 1 Mayıs'ında (1 Mayıs 2019) | Fotoğraf: Evrensel

CHP “Yaşasın 1 Mayıs, emek en yüce değerdir” pankartı açarak milletvekilleri ve belediye başkanları da yürüyüşte yer aldı. CHP ve CHP Gençlik Kolları “Sahip olduklarınız bizden çaldıklarınızdır” sloganıyla eşitlik ve adalet vurgusu yaptı.

HDP, kadınları öne alarak alkışlar eşliğinde “Birlikte mücadele” sloganlarıya yürüdü.

“Krizin yükü patronlara iş ekmek özgürlük için 1 Mayıs’a” diyen Emek Partisi “İşçilerin birliği halkların kardeşliği”, “Bağımsız demokratik laik Türkiye”, “Yaşasın devrim, yaşasın sosyalizm”, “İş ekmek özgürlük” slogan ve dövizlerle alandaydı. Emek Gençliği “İş, bilim, özgürlük” ve “Gelecek sosyalizm” sloganlarıyla kortejde yerini alırken, EMEP’li kadınlar da “Şiddete, tacize, tecavüze, cinsel istismara hayır” dedi.

Halkevleri ise “Haramilerin saltanatını yılacağız”, “Söz yetki karar iktidar halka” diyerek alandaydı.

Haziran ise “Değiştir” sloganıyla, işsizliğe, yoksulluğa, pahalılığa, adaletsizliğe karşı yürüdü.

Konak Kent Konseyi Mülteci Meclisi ise 1 Mayıs’a insanca yaşam hakkı ve mültecilik statüsü talepleri ile katıldı. Suriyeli, İranlı ve Afgan mültecilerin olduğu Meclisin kortejinde farklı dillerde “Emek sömürüsüne hayır”, “Yaşasın Türkiyeli ve mülteci emekçilerin dayanışması” ve “Çocukların yeri atölyeler değil okuldur” yazılı dövizler taşındı.

“SERMAYEYİ SEMİRTMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik kürsüden yaptığı konuşmada , “Bugün İzmir’de tek adama karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. İşimize, aşımıza, demokrasiye sahip çıkacağız. Bu Cumhur İttifakını nasıl ki 31 Mart’ta gerilediysek, tek adam rejimini de yıkmak için nasıl ki Gündoğdu’da bir araya geldiysek, yine bu inançla mücadele edeceğiz” dedi.

İzmir Tertip Komitesi adına basın metnini okuyan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, iş cinayetlerinde yaşamını yitiren işçilere anarak konuşmasına başladı. Siyasi iktidarın ekonomik krizin faturasını emekçilere ödetmeye çalıştığını söyleyen Sarı, emekçileri açlık sınırının altına iten iktidarın, bunun üzerine bir de “yapısal reformlar” yalanı ile kıdem tazminatını elinden almaya çalıştığını belirtti. Sarı “Bununla yetinmeyip bir yandan da Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi’ni devreye sokarak emekçilerin alın terini sermaye adına gasbetmenin, en önemli iktidar dayanaklarından olan sermayeyi semirtmenin derdinde. Biz emekçiler, üretimden gelen gücümüzü kullanarak ve gerekirse milyonlarla sokakları zaptederek kıdemimize dokundurtmayacağımızın, sermayeyi beslemeyeceğimizin sözünü buradan bir kez daha veriyoruz” dedi. Sarı şu talepleri dile getirdi: “Grev hakkımızın gaspedilmesine, iş güvencemize ve kıdem tazminatımıza dokunulmasına, performans sistemine, işçi cinayetlerine, mezarda emekliliğe ve emekliliğimizde sefalete itilmeye, artan vergi dilimleri ile maaşımızın elimize geçmeden erimesine, bütçenin eğitime, sağlığa, emekçilere değil savaşa ve güvenlik politikalarına aktarılmasına, eğitimin gericileştirilmesine, laiklik karşıtı faaliyetlere, sağlıktaki gericileşmeye karşı, soruşturmalara, sürgünlere, cezalara, gözaltı ve tutuklamalara, kadına yönelik şiddete, çocuklara yönelik taciz ve istismara, kadınları toplumsal yaşamdan dışlayan, daha ucuza ve daha güvencesiz çalıştırılmaya iten sözde “istihdam” paketlerine, en insani ve en temel haklarımızı savunduğumuzda “terörist” damgası yemeye, ayrımcılığa, baskılara, gözaltı ve tutuklamalara, ihraçlara, Kürt sorununda imha ve inkara dayalı çözümsüzlük siyasetine, cezaevlerinde tecrite karşı devam eden açlık grevlerine sessiz kalınmasına, kentlerimizin, yaşam alanlarımızın, ormanlarımızın, tarım alanlarımızın, zeytinliklerimizin, kıyılarımızın, yağmalanmasına artık yeter diyoruz.”

Ayrıca Öykü Arin’in annesi Eylem Şen Yazıcı’nın selamlarının iletildiği kürsüden, Öykü Arin ve tüm lösemi hastaları için destek mesajı okundu.

İZMİR’İN HER İLÇESİNDE YEREL KUTLAMA YAPILDI

İzmir’de 1 Mayıs kutlamaları sabah erken saatlerde ilçelerde başladı. Aliağa, Menemen, Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Buca, Narlıdere, Torbalı’da kutlamalar yapılırken Dikili’de ise emekçiler Bülent Ecevit Meydanına çıktı.

ALİAĞA

Aliağa'da 1 Mayıs kutlaması | Fotoğraf: Evrensel

Aliağa 1 Mayıs’ı Petrol-İş şube binası önünden yürüyüşle başladı. Petrol-İş, Genel-İş, Liman-İş üyesi işçiler, Eğitim Sen, Eğitim-İş, Emekli-Sen üyesi emekçiler Demokrasi Meydanına yürüdü. Yürüyüşte “Kıdem hakkımıza dokunma” talebi dile getirildi. Yürüyüşün ardından açıklama yapan Genel-İş 5 No’lu Şue Yöneticisi Sinan Uğur “İşsizliğin ve iş cinayetlerinin azalması ve ortadan kalkması için, çalışma saatleri maaşlar düşürülmeden kısaltılmalı, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri çağın bütün imkanları kullanılarak bir an evvel hayata geçirilmelidir. Öncelikle iş güvencemizi ortadan kaldıracak olan kıdem fonunu asla kabul etmiyoruz. Vergi sisteminde adalet istiyoruz. Ekonomik krizi biz yaratmadık ve faturayı da bize ödetemeyeceksiniz. İnsanca yaşanacak, barış içinde bağımsız, demokratik bir Türkiye mücadelemizden asla geri durmayacağız” dedi.

Aliağa’da Petrol-İş’in örgütlü olduğu TÜPRAŞ ve Ravago’da süren toplusözleşme görüşmelerinde patronların uzlaşmaz tutumuna tepki gösteren Uğur, “Çarşı pazardaki enflasyon ortadayken, işçilerin taleplerini kabul edilemez bulan TÜPRAŞ ve Ravago işverenlerine sesleniyoruz. Esnek çalışma ve 3 yıllık sözleşme dayatmalarınızdan bir an evvel vazgeçin ve işçilerin ekonomik sosyal taleplerini karşılayın. Aliağa Emek ve Demokrasi Platformu, bu mücadelesinde Petrol-İş’i yanında olacaktır” dedi.

MENEMEN

Kent 2 cem evinin önünde başlayan kutlamaya kendi pankartıyla katıldı. Emek Partisi’nin de katıldığı kutlamada “Krizin yükü patronlara”, “Ücretsiz kreş istiyoruz”, “İşten atmalar yasaklansın” sloganları atıldı.

ÇİĞLİ

Çiğli'de 1 Mayıs kutlaması | Fotoğraf: Evrensel

Çiğli Belediyesi önünde yapılan kutlamaya Genel-İş 5 No’lu Şube üyesi belediye işçileri, DERİTEKS üyesi Akar Tekstil işçileri, CHP ve EMEP katıldı. Emek Gençliği üyelerinin “Gelecek için hayatın akışına müdahale et” pankartı açtığı kutlamada “Kıdem hakkımız engellenemez” sloganı atıldı.

KARŞIYAKA

Belediye binası önünde başlayan yürüyüş iskeleye kadar sürdü. Yürüyüşe DİSK ve KESK’e bağlı sendikalar ile EMEP katıldı. “KHK’ler gidecek biz kalacağız”, “Hak, hukuk, adalet” sloganları atıldı.

BORNOVA

Bornova’da işçiler, kadınlar ve gençler alanlarda birleşti. Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen Genel-İş 7 No’lu Şube, Eğitim Sen 4 No’lu Şube, HDP, CHP, EMEP ve Emek Gençliği, Bornova Kadın Dayanışma Derneği (BORKAD) üyeleri metroya kadar yürüyüş gerçekleştirdi. “Kıdem tazminatının gaspına hayır” diyen işçiler, sosyal güvence isteyen kadınlar, iş eğitim özgürlük talebiyle gençler taleplerini haykırdı.

BUCA

Buca'da 1 Mayıs kutlaması | Fotoğraf: Evrensel

Kasaplar Meydanında toplanan kitle belediye binası önüne yürüdü. Kutlamaya, Genel-İş 5 No’lu Şube, Eğitim Sen, Emekli Sen, BEKEV, CHP, Emek Partisi, Emek Gençliği, Haziran Hareketi de katıldı. “Kıdeme uzanan eller kırılsın”, “Birleşen işçiler asla yenilmez”, “Yaşasın iş ekmek özgürlük”, “Yaşasın 1 Mayıs” sloganları atıldı. Kutlamaya Belediye Başkanı Erhan Kuluç ve CHP de katıldı.

NARLIDERE

Narlıdere eski belediye binası önünde buluşan kitle saat 10.00’da Narlıdere Demokrasi Meydanı’na yürüdü. Belediye-İş 2 No’lu Şube, Eğitim Sen 6 No’lu Şube, DİSK/Genel-İş, Haziran Hareketi, Emek Partisi Narlıdere İlçe Örgütü üyesi emekçilerden oluşan kortejde sık sık “Faşizme karşı omuz omuza”, “Zam, zulüm, işkence işte AKP”, “Kıdem tazminatına dokunma” sloganları atıldı. Narlıdere Demokrasi Platformu Üyesi Belediye-İş 2 No’lu Şube ve Eğitim Sen 6 No’lu şube yöneticilerinin 1 Mayıs’ı selamlayan konuşmalarının ardından halaylar çekildi.

TORBALI

Torbalı’da işçi ve emekçiler kıdem tazminatına karşı, işten atmalara, zamlara hayır dedi. 1 Mayıs marşını hep bir ağızdan söyleyen emekçiler, halaylar ve sloganlarla 1 Mayısı kutladı. Eğitim Sen Torbalı Temsilcisi Nuri Önder, birlik ve mücadele ile işçi sınıfının yeni bir dünya kuracağını söyledi.

URLA

DİSK, KESK, Eğitim İş, EMEP, Haziran ve TKP üyeleri Jandarma Kavşağı önünden Atatürk Meydanına yürüdü. Temizlik işçileri iş arabaları (çöp kamyonları) ile şehir merkezinde tur attı. (İzmir/EVRENSEL)

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