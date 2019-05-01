01 Mayıs 2019 11:12
Son Güncellenme Tarihi: 01 Mayıs 2019 16:13

İstanbul’da 1 Mayıs: Gasp varsa direniş de var

İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs İstanbul'da coşkuyla kutlandı. Alandaki emekçiler, taleplerini Evrensel'e anlattı.

GÜNCELLENDİ
İstanbul’da 1 Mayıs: Gasp varsa direniş de var

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Fırat TURGUT
    Uğur ZENGİN
    İstanbul

    İstanbul’da İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs’ı kutlamak için on binlerce işçi ve emekçi Bakırköy Salı Pazarı Meydanı’nda bir araya geldi. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla yapılan mitinge Birleşik Kamu-İş, EYT Derneği, Hak-İş’e bağlı Liman-İş, Türk-İş’e bağlı TGS, CHP, Emek Partisi (EMEP), TKP, Halkevleri, Birleşik Haziran Hareketi, HDP’nin yanı sıra çok sayıda siyasi parti ve kitle örgütü de katıldı.

    İşçilerin öne çıkan talebi kıdem tazminatının fona devrinden vazgeçilmesi oldu. Krizle birlikte ücretlerinin her geçen gün eridiğini, kölece koşullarda çalıştıklarını, emeklilik haklarının ellerinden alındığını belirten işçiler kıdem tazminatının ellerinde kalan son kale olduğunu belirterek, “Kıdem tazminatı eylem, direniş, grev kararıdır” dedi. Bunun yanı işçiler grev yasaklarına, iş cinayetlerine, EYT sorununun çözülmemesine, kadro aldatmacasına da tepki gösterdi.

    İstanbul 1 Mayıs’ı son yıllardaki en kalabalık kutlamalardan biri olması, EYT’lilerin ve kendiliğinden gelen işçilerin katılımının yoğun olmasıyla da dikkat çekti.

    Genel-İş

    Fotoğraf: Evrensel

    "GREV YASAKLARINA HAYIR"

    Kortejleri dolaştığımız sırada konuştuğumuz Birleşik Metal-İş üyesi bir metal işçisi, “Örgütlenme sıkıntısı çekiyoruz. Anayasal hakkımız olmasına rağmen patronlar ve hükümetler buna engel oluyor. İsterlerse fabrikalarda referandum yapsınlar işçi neyi seçiyorsa onu kabul etsinler. Ama sarı sendikaları dayatıyorlar. Grevlerimiz yasaklanıyor. Hak isteyerek mi güvenliği tehdit ediyoruz” dedi.

    Başka bir metal işçisi, ücretlerinin enflasyon karşısında eridiğini belirterek, “Asgari ücret açlık sınırının altında. Hal böyleyken şimdi de kıdem tazminatımıza göz diktiler. Kıdem tazminatımızın fona devredilmesi elimizdeki son hakkı almak demek. Bunu net söylüyoruz, bu kırmızı çizgimizdir. Grev kararıdır” diye konuştu.

    "KIDEM İÇİN TEK YUMRUK OLURUZ"

    Gıda-İş

    Mitingin öne çıkan taleplerinden "Kıdem tazminatı hakkının korunması" idi

    Fotoğraf: Evrensel

    DİSK/Gıda-İş üyesi bir işçi “Marketlere gidemez haldeyiz, zamlardan yaşayamıyoruz. Şimdi de kıdem tazminatımızı istiyorlar. Biz oluşturulan her fonun patronlara gittiğini çok iyi biliyoruz. Bu kriz döneminde de patronların elini güçlendirmek istiyorlar. Bizim son kalemiz için tek yumruk olup mücadele etmemiz gerekiyor” dedi.

    Cam Keramik-İş üyesi bir işçi ise şunları söyledi: “Şu an bütün işçiler kıdem tazminatına kilitlenmiş durumda. Kıdem tazminatı işçinin iş güvencesi, yıpranma payıdır. Ömürlerinde ellerine geçen tek toplu paradır. Biz mevcut haliyle de kalmasın, işçi bir gün çalışsa, kendi isteğiyle çıksa dahi yararlansın istiyoruz."

    Lastik-İş üyesi işçilerin gündeminde kıdem tazminatı var. İşçiler, “Kıdem tazminatı işçinin çocuğu için yaptığı yatırımdır. Bir yerden ayrılıp iş bulana kadar aç kalmama garantisidir. İşverenler kıdem tazminatının fona devredilmesini kabul etse işçiler kabul etmez. Bu hakkımız için sonuna kadar direneceğiz” dedi. Lastik-İş üyesi işçilerin şikayet ettiği noktalardan biri de kiralık işçilik ve vergi kesintileri oldu.

    DİSK/Tekstil üyesi işçiler de “Kıdem tazminatında biz kurtardık ama gelecek nesiller için uğraşmamız lazım, çünkü bu kendisi için de çocukları için de güvence” dedi.

    "GERÇEK BİR KADRO VE TİS HAKKI İSTİYORUZ"

    Genel-İş üyesi işçilerde gerçek bir kadro ve TİS hakkı talebi önce çıktı. KHK ile getirilen kadro kapsamında var olan haklarının bile ellerinden alındığını belirten işçiler, “2020’ye kadar 4+4 zamma tabi tutulduk. Biz belediye yönetimiyle bir sözleşme imzaladık ama gerçek şu ki devlet seni buna mahkum ediyor” diye konuştu.

    Genel-İş üyesi işçiler de kıdem tazminatı konusunda tepkili. Bu zamana kadar fonların işçiler lehine kullanılmadığını hatırlatan bir işçi, “Mesela ben Beyoğlu Belediyesinde çalışırken işi bıraktığımda kıdem tazminatımı aldım ve geçimimi bir müddet onunla sağladım. Tazminatım olmasaydı geçinemeyecektim. Yani kıdem hakkı bizim için yaşam hakkı anlamına geliyor. Bunu da alırsan işçinin gelecekle ilgili bir beklentisi kalmayacak artık. Kıdem tazminatımıza dokunmayacaksın” diye konuştu.

    LİMAN-İŞ: KIDEM TAZMİNATIMIZA DOKUNMA

    Hak-İş’e bağlı Liman-İş üyesi bir işçi, örgütlenme engeli ve sözleşme haklarının olmamasının yanı sıra en büyük sorunlarının kıdem tazminatı olduğunu söylüyor. Yıllarca verdikleri emeğin karşılığı olduğunu belirten işçi, “Kıdem tazminatımıza dokunma diyoruz, çünkü o bizim garantimiz, çocuklarımızın geleceği. Kıdem tazminatının gasbedilmesine karşı direniriz” dedi.

    TGS: BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İSTİYORUZ

    Türk-İş’e bağlı Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) üyeleri de 1 Mayıs alanındaydı. Son zamanlarda gazeteciler arasında işsizliğin arttığını, iş bulabilenlerin ise düşük ücrete mahkum edildiğini ifade eden gazeteciler, “Gazetecilerin örgütlenmesinin önündeki engellerin kaldırılmasını, basının özgür olmasını istiyoruz. Kıdem tazminatına göz dikilmesin istiyoruz” ifadelerini kullandı.

    KAMU EMEKÇİLERİ İŞ GÜVENCESİ İSTİYOR

    Kamu emekçilerinin talepleri arasında da ihraç edilenlerin işlerine iade edilmesi, grevli toplusözleşme ve iş güvencesi öne çıktı.

    KHK ile yargı yolu işletilmeden ihraç edilen bir öğretmen İlhan Kaya. Kaya, “Devlette ve özelde çalışma hakkımız elimizden alındı. Yurt dışına çıkamıyoruz. Seyahat hakkımız yasak. Sağlığa erişemiyoruz. Oy kullanmamız, vatandaşlığımız tartışmaya açıldı. Medeni ölü gibiyiz... Bir mağazaya girdim. SGK girişim yapılırken KHK'li olduğum anlaşıldı ve işe başladığım gün işten çıkartıldım” dedi.

    Öğretmenlik yapmaya devam eden bir başka emekçi şunları söyledi: “Güvenceli çalışmak istiyoruz. Okullarda veli şiddetine maruz kalıyoruz. Öğretmenler hayatlarını kaybediyor. Ücretli, kadrolu ayrımı ortadan kalksın istiyoruz. Ve eğitimin gericileştirilmesine karşı buradayız.”

    ŞİDDETE UĞRAMAK İSTEMİYORUZ

    Sağlık alanında çalışan bir tekniker, “Radyolojide 90 gün fiili hizmet süresi 40 güne düşürüldü. Radyasyona maruz kalıyoruz. Birçok arkadaşımız tiroit kanseri oluyor. Sağlıklı olmak, sağlık hizmeti verirken sağlıklı çalışmak istiyoruz. Şiddete uğramak istemiyoruz. 3600 ek gösterge, iş güvencesi istiyoruz” diye konuştu.

    15 DAKİKA YERİNE 5 DAKİKA

    SES Bakırköy Şube Eş Başkanı Nuran Güngör, aynı zamanda hemşire. “Çalışma temposu inanılmaz arttı. Yaptığımız işi parçalara böldüler. Kırtasiye işini de angarya işi de yapıyoruz. 4B, 4A, 4C gibi aynı işi yapıp farklı statüdeyiz. Çalışan sayısı gittikçe azaldı. Hiçbir katta pencere yok. Hastaya 15 dakika yerine 5 dakika ayırabiliyoruz” dedi.

    HAK, HUKUK, ADALET

    Tüm Bel-Sen üyesi bir emekçi ise taleplerini şöyle sıraladı: “İş güvencemiz iki dudak arasında. Sendikalaşma sadece iktidarın gölgesi olan sendikalar için var. 657’yi bile kaldırmak istiyorlar. Belediyelerde politik düşüncemize göre yaklaşılıyor. Grevli toplusözleşme istiyoruz. İhraçlar üzerinden gözdağı veriliyor.”

    Tüm Bel-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Kadri Kılıcı da “Kkıdem tazminatına fona devredilmek istenmesi, bizim için emekli ikramiyesine de el uzatılmak istendiğine işaret ediyor. İşçi sınıfıyla ortaklaşıyoruz” dedi.

    Bir BTS’linin talepleri ise şöyle: “Ek ödeme ve yan ödemelerin emeklilik keseneğine dahil edilmesi. Özellikle 24 saat çalışılan iş kollarında yoğun olarak yaptırılan fazla mesailere ücret düşmeden son verilmesi. Gerçek enflasyon üzerinde zam.”

    Dakika Dakika, Türkiye ve dünyadan 1 Mayıs kutlamaları

    Dakika Dakika, Türkiye ve dünyadan 1 Mayıs kutlamaları

    Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen 84 kişi gözaltına alındı

    Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen 84 kişi gözaltına alındı

    Urfa'da 1 Mayıs'a giden işçiler kaza yaptı: 5 işçi yaşamını yitirdi

    Urfa'da 1 Mayıs'a giden işçiler kaza yaptı: 5 işçi yaşamını yitirdi

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    İş cinayetleri 1 Mayıs'ta da devam etti: 3 işçi öldü, 2 işçi yaralandı
    SONRAKİ HABER

    Türkiye ve dünyadan fotoğraflarla 1 Mayıs 2019 kutlamaları
    YAZARLAR
    İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    Yaşasın 1 Mayıs!

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Birliğin, dayanışmanın ve mücadelenin bayramı kutlu olsun!

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    O hakimler tayin bekliyor

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    Bayramınız kutlu olsun

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Mücadele günü

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Bugün hava güzel: 1 Mayıs
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Dakika Dakika, Türkiye ve dünyadan 1 Mayıs kutlamaları
    Dakika Dakika, Türkiye ve dünyadan 1 Mayıs kutlamaları

    İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Türkiye ve dünyada coşkuyla kutlanıyor. Gelişmeler dakika dakika bu sayfada...

    Adana’da 1 Mayıs: Binlerce kişi krize, yoksulluğa karşı isyan etti
    Adana’da 1 Mayıs: Binlerce kişi krize, yoksulluğa karşı isyan etti

    Adana’da 1 Mayıs mitingi Uğur Mumcu Meydanı’nda yapılan kitlesel mitingle kutlandı.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir’de işçi ve emekçiler ilçelerden Gündoğdu’ya aktı
    İzmir’de işçi ve emekçiler ilçelerden Gündoğdu’ya aktı

    İzmir’de 1 Mayıs kutlamaları sabahın erken saatlerinde hemen her ilçede yapılan kutlamalarla başladı. İzmirli emekçiler ilçelerden Gündoğdu'ya aktı.

    Türk-İş üyesi işçiler Kocaeli’de haykırdı: “Kıdemime dokunma!”
    Türk-İş üyesi işçiler Kocaeli’de haykırdı: “Kıdemime dokunma!”

    Türk-İş, 1 Mayıs kutlamasını Kocaeli’de ‘Kıdemime Dokunma’ ana sloganıyla gerçekleştirdi. Mitinge 100 bin dolayında işçi katıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Bölge illerinde 1 Mayıs: Bijî yekê gulanê
    Bölge illerinde 1 Mayıs: Bijî yekê gulanê

    Başta, Diyarbakır, Dersim, Malatya, Antep olmak üzere Bölge illerinde 1 Mayıs coşkuyla kutlandı, "Yaşama ses ver" çağrısı yapıldı.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul’da 1 Mayıs: Gasp varsa direniş de var
    İstanbul’da 1 Mayıs: Gasp varsa direniş de var

    İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs İstanbul'da coşkuyla kutlandı. Alandaki emekçiler, taleplerini Evrensel'e anlattı.

    GÜNCELLENDİ
    Yurt genelinde yüz binlerce işçi ve emekçi 1 Mayıs'ı kutladı
    Yurt genelinde yüz binlerce işçi ve emekçi 1 Mayıs'ı kutladı

    Türkiye genelinde işçi ve emekçilerin hükümetin yoksulluk, işsizlik ve baskı politikalarına tepkisi, seçimin ardından 1 Mayıs alanlarına da yansıdı.

    Diyarbakır'da 1 Mayıs | Binler "Yaşama ses ver" çağrısı yaptı
    Diyarbakır'da 1 Mayıs | Binler "Yaşama ses ver" çağrısı yaptı

    Diyarbakır'daki 1 Mayıs mitinginde, kritik aşamadaki açlık grevi ve tecride karşı “Yaşama ses ver” çağrısı yapıldı.

    GÜNCELLENDİ
    8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 saat canımız ne isterse!
    8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 saat canımız ne isterse!
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | Konferans yarı finallerinde son durum
    NBA Play-Off | Konferans yarı finallerinde son durum
    GÜNCELLENDİ
    Şampiyonlar Ligi yarı finali: Ajax, Tottenham'ı tek golle geçti
    Şampiyonlar Ligi yarı finali: Ajax, Tottenham'ı tek golle geçti
    Ödenmeyecek, Ödemiyoruz: Sahne ‘aç’lığın
    Ödenmeyecek, Ödemiyoruz: Sahne ‘aç’lığın
    Sunder Erdoğan: Kalıcı mizah asla olmadı
    Sunder Erdoğan: Kalıcı mizah asla olmadı
    'Misafir'in yönetmeni Andaç Haznedaroğlu: Amacım ön yargıyı kırmaktı
    'Misafir'in yönetmeni Andaç Haznedaroğlu: Amacım ön yargıyı kırmaktı
    GÜNCELLENDİ
    Wikileaks kurucusu Julian Assange'a 50 hafta hapis cezası
    Wikileaks kurucusu Julian Assange'a 50 hafta hapis cezası

    Wikileaks kurucusu Julian Assange, İngiltere'nin başkenti Londra'da çıkarıldığı mahkemede 50 hafta hapis cezasına çarptırıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen 84 kişi gözaltına alındı
    Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen 84 kişi gözaltına alındı

    İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkmak isteyenler gözaltına alındı. Şu ana kadar toplam gözaltı sayısı 84.

    Antep'te 1 Mayıs: Ekonomik krizin yükünü ödemeyi reddediyoruz
    Antep'te 1 Mayıs: Ekonomik krizin yükünü ödemeyi reddediyoruz

    Antep’te 1 Mayıs kutlaması binlerce işçi, emekçi ve gencin katılımıyla gerçekleşti.

    Ankara'da 1 Mayıs: Emekçiler Tandoğan'a yürüdü
    Ankara'da 1 Mayıs: Emekçiler Tandoğan'a yürüdü

    İşçi ve emekçiler, kadınlar ve gençler iki koldan Tandoğan Meydanı'na yürüdü. 1 Mayıs mitinginde öne çıkan talep ise "Kıdem tazminatıma dokunma!"

    İlk bahar damlaları düşmeye başladı
    İlk bahar damlaları düşmeye başladı

    Evrensel yazarı Prof. Dr. Arif Nacaroğlu, Antep 1 Mayıs'ına dair izlenimlerini yazdı.

    Dersim'de 1 Mayıs: Emekçiler iş, ekmek ve barış istedi
    Dersim'de 1 Mayıs: Emekçiler iş, ekmek ve barış istedi

    Dersim'de 1 Mayıs coşkuyla kutlandı. Kıdem tazminatı hakkına sahip çıkan ve zorunlu BES'e tepki gösteren işçiler barış taleplerini de haykırdı.

    GÜNCELLENDİ
    Venezuela'da ABD destekli Guaido'dan darbe girişimi
    Venezuela'da ABD destekli Guaido'dan darbe girişimi

    Venezuela'da küçük bir grup askerle darbe girişiminde bulunan Juan Guaido ve Leonardo Lopez'in Şili'nin Venezuela Büyükelçiliğine sığındığı aktarıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Urfa'da 1 Mayıs'a giden işçiler kaza yaptı: 5 işçi yaşamını yitirdi
    Urfa'da 1 Mayıs'a giden işçiler kaza yaptı: 5 işçi yaşamını yitirdi

    Urfa 1 Mayıs'ına giden Öz Büro-İş sendikası üyesi Elbistan Devlet Hastanesi çalışanları trafik kazası geçirdi. 5 işçi yaşamını yitirdi.

    Bahçeli: Cumhur İttifakı'ndan başka ittifak arayışına gerek yoktur
    Bahçeli: Cumhur İttifakı'ndan başka ittifak arayışına gerek yoktur

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın "Türkiye İttifakı" açıklaması hakkında konuştu, "Başka ittifak arayışlarına gerek yoktur" dedi.

    10 Ekim Ankara Katliamında yaşamını yitirenler 1 Mayıs öncesi anıldı
    10 Ekim Ankara Katliamında yaşamını yitirenler 1 Mayıs öncesi anıldı

    1 Mayıs kutlamaları öncesinde Ankara Garı önünde 10 Ekim Katliamında yaşamını yitirenler için anma töreni düzenlendi. 

    Almanya’da doktorlar uyarı grevi yaptı
    Almanya’da doktorlar uyarı grevi yaptı

    Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumsuz sonuçlanan doktorlar Almanya’nın birçok kentinde uyarı grevi yaptı.

    Müftülükten hayatını kaybeden Futbolcu Soral için tepki çeken paylaşım
    Müftülükten hayatını kaybeden Futbolcu Soral için tepki çeken paylaşım

    Alanya Müftülüğü: Gayrimüslimlere rahmet okumak, onların yaşarken inkâr ettikleri Yüce Allah’tan onlar adına af dilemek anlamına gelir.

    Venezuela Başkanı Nicolas Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak
    Venezuela Başkanı Nicolas Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak

    Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dün sabah gerçekleşen darbe girişime dair ilk konuşmasında, 'Bu darbe girişimi cezasız kalmayacak' dedi.

    Ankara’da belediye emekçilerinin çalışma koşulları ne olacak?
    Ankara’da belediye emekçilerinin çalışma koşulları ne olacak?

    Ankara Büyükşehir Belediyesinde bazı belediye şirketlerinin kapatılacağının açıklanması ve sosyal denge tazminatı teklifi tartışmalara neden oldu.

    Memur-Sen’den ayrılanların beklentisi daha iyi bir sözleşme
    Memur-Sen’den ayrılanların beklentisi daha iyi bir sözleşme

    Yerel seçimler sonrası Memur-Sen'den istifa eden emekçiler, "Şimdi hiçbir zorlama olmadığı için Tüm Bel-Sen'e üye olduk" diyor.

    Bedeller ödenerek kazanılan bayram: 1 Mayıs
    Bedeller ödenerek kazanılan bayram: 1 Mayıs

    Ali Çarman, 1929 Berlin 1 Mayıs’ına polis saldırısıyla çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği yüzlercesinin yaralandığı "Kanlı 1 Mayıs"ı yazdı.