26 Nisan 2019 14:31
Son Güncellenme Tarihi: 26 Nisan 2019 14:49

2019 1 Mayısı hangi ilde nerede, saat kaçta kutlanacak?

1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nde işçi ve emekçiler yurdun dört bir yanında talepleriyle alanlarda olacak.

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2019 1 Mayısı hangi ilde nerede, saat kaçta kutlanacak?

2018 Ankara 1 Mayısı (Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA)

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    Türkiye'de 1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü, yerel seçimlerin ardından etkisi artan ekonomik krizin, çığ gibi büyüyen işsizliğin, kıdem tazminatına yönelik saldırının, antidemokratik uygulamaların, kadın cinayetleri ve cinsel istismar vakalarının yarattığı atmosferle karşılanıyor. Yurdun dört bir yanında alanlara çıkacak işçi ve emekçiler, sendikalar, siyasi partiler ve kitle örgütleri "Krizin faturasını işçi ve emekçiler değil krizin sorumluları ödesin" ve "Kıdem tazminatıma dokunma" başta olmak üzere taleplerini haykıracak.

    Kutlamaların yer ve saatlerinin belli olduğu iller şöyle:

    ADANA

    Adana'da 1 Mayıs günü saat 14.00'te Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu önünde bir araya gelecek yurttaşlar, Uğur Mumcu Meydanı'na yürüyüyecek ve burada miting düzenlenecek.

    Adana’da 1 Mayıs’a çağrı yapıldı

    Adana’da 1 Mayıs’a çağrı yapıldı

    ANKARA

    Ankara'da 1 Mayıs saat 13.00'te Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek mitingle kutlanacak.

    ANTALYA

    Antalya'da yurttaşlar, Aydın Kanza Parkı'nda bir araya gelerek Cumhuriyet Meydanı’na yürüyecek. Cumhuriyet Meydanı’ndaki miting 14.00’te başlayacak.

    Alanya’da ise Kuyular Meydanı’nda başlayacak yürüyüşün ardından İskele Meydanı’nda saat 12.00'de miting yapılacak.

    Kaş’ta da saat 15.00’te ilçe merkezinde kutlama düzenlenecek.

    Antalya'da 1 Mayıs çağrısı: Yoksulluğa, gericiliğe teslim olmayacağız

    Antalya'da 1 Mayıs çağrısı: Yoksulluğa, gericiliğe teslim olmayacağız

    BURSA

    Bursa'da saat 13.00'te Eski Atatürk Stadyumu önünde bir araya gelecek işçi ve emekçiler saat 15.00'te gerçekleşecek miting için Kent Meydanı'na yürüyecek.

    DERSİM

    Dersim'de saat 12.30'da Seyit Rıza Meydanı'nda miting düzenlenecek.

    DİYARBAKIR

    Diyarbakır'da miting, saat 13.00’te İstasyon Meydanı’nda düzenlenecek.

    Diyarbakır'da 1 Mayıs çağrısı: Haklarımız için haykıracağız

    Diyarbakır'da 1 Mayıs çağrısı: Haklarımız için haykıracağız

    ÇANAKKALE

    Çanakkale'de işçi ve emekçiler, saat 13.00’te eski salı pazarında bir araya gelecek. Buradan Cumhuriyet Meydanı’na yürüyüş yapılacak.

    EDİRNE

    Edirne'de saat 11.00'de Şükrüpaşa İlkokulu önünde toplanacak yurttaşlar, Saraçlar'a yürüyecek.

    ELAZIĞ

    Elazığ’da saat 12.00'de Hozat Garajı'nda bir araya gelecek yurttaşlar, saat 13.00'te düzenlenecek miting için Perşembe Pazarı'na yürüyecek.

    ESKİŞEHİR

    Önceki yıllarda iki farklı programın organize edildiği Eskişehir'de bu yıl tek program düzenlenecek. Saat 10.00'da Atatürk Migros karşısında bir araya gelecek yurttaşlar, Odunpazarı Meydanı'na yürüyecek. Meydanda düzenlenecek mitingin ardından Abdal Haluk Tolga İlhan, konser verecek.

    HATAY

    Hatay'da İskenderun ve Antakya'da olmak üzere iki ayrı kutlama yapılacak.

    İskenderun'da saat 15.00'te Evlendirme Dairesi önünde bir araya gelecek yurttaşlar, miting için sahildeki Anıt Meydanı'na yürüyecek.

    Antakya'da ise saat 16.00'da Doğuş Okulları önünde toplanılacak.

    İZMİR

    İzmir'in birçok ilçesinde toplanma yerlerinde bir araya gelecek işçi ve emekçiler, saat 14.00'te Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenecek mitinge katılacak. Dikili'de ise saat 15.00'te Ecevit Meydanı'nda etkinlik düzenlenecek.

    İlçelerdeki toplanma yerleri ve saatleri şöyle:

    Çiğli: Çiğli Kasaplar Meydanı, saat 10.30

    Karşıyaka: Karşıyaka Belediyesi önü, saat 10.30

    Bornova: Bornova Meydanı, saat 10.30

    Buca: İlçede Genel-İş'e üye temizlik işçileri saat 10.00’da Heykel'de bir araya gelip Buca Belediyesi önüne yürüyecek. Saat 10.30’da belediye önünde kutlama yapılacak.

    Aliağa: İlçede saat 8.30'da Petrol-iş Sendikası Aliağa Şube önünde bir araya gelecek işçi ve emekçiler, Demokrasi Meydanı'na yürüyüp burada açıklama yapacak. Saat 10.45'te ise Gündoğdu Meydanı'na hareket edilecek.

    Menemen: İlçede kadınlar, saat 10.30'da Kent2 Cemevi önünde bir araya gelecek. Saat 11.00'de ise Menemen Metro önünden Gündoğdu Meydanı'na geçilecek.

    KOCAELİ

    1 Mayıs Kocaeli'de Gebze ve İzmit olmak üzere iki farklı noktada kutlanacak.

    Türk-İş'in İzmit'e yaptığı çağrı nedeniyle Marmara'nın diğer illerinden de katılım beklenen miting için toplanma yeri Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı, toplanma saati ise 10.00. Alandan Perşembe Pazarı'na (15 Temmuz Milli İrade Meydanı) yürüyüş düzenlenecek. Emek Partisi Kocaeli İl Örgütü de 1 Mayıs'ta İzmit'te olacağını duyurdu. Ayrıca CHP'nin de mitinge katılım sağlaması bekleniyor.

    Gebze'de her yıl Gebze Sendikalar Birliğinin düzenlediği 1 Mayıs kutlamaları bu yıl dağılmış durumda. Ancak Emek Partisi Gebze İlçe Örgütü, Gebze'de kutlama yapılması çağrısı yaptı. Emek Partisinin çağrısıyla Gebzeli işçi ve emekçiler saat 16.00'da Trafo Meydanı'nda toplanacak ve saat 17.00 itibarıyla Kent Meydanı'na yürüyecek. Gebze'deki kutlamaya Eğitim Sen ve TMMOB da katılacak.

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    KIRKLARELİ

    Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde saat 11.00'de Eski Hükümet Konağı önünde toplanılacak. Miting, Kongre Meydanı'nda düzenlenecek.

    MALATYA

    Malatya'da saat 11.00’de Emeksiz'de alt geçit çıkışında toplanacak yurttaşlar, saat 12.00’de başlayacak miting için Emeksiz Meydanı'na yürüyecek.

    MANİSA

    Manisa'da saat 11.00'de Sultan önünde bir araya gelecek yurttaşlar, saat 13.00'de başlayacak miting için Cumhuriyet Meydanı'na yürüyecek.

    MERSİN

    Mersin'de saat 16.00'da Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nda bir araya gelinecek ve saat 17.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenlenecek.

    Ayrıca Tarsus'ta da saat 14.00'te Aznakay Parkı'nda bir araya gelecek işçi ve emekçiler, miting için Cumhuriyet Meydanı'na yürüyecek.

    TEKİRDAĞ

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde saat 13.00'te eski Carfour önünde toplanacak işçi ve emekçiler, saat 15.00'te düzenlenecek miting için Atatürk Meydanı'na yürüyecek.

    VAN

    Van'da saat 11.00'de Musa Anter Parkı Kültür Kavşağı'nda kutlama düzenlenmesi için başvuruda bulunuldu ancak Valilikten henüz yanıt gelmedi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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