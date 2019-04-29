Aydın’da 1 Mayıs kutlama programı netleşti
İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs günü Aydın'da yapılacak etkinliklere dair program netleşti.
Fotoğraf: Fırat Turgut/EVRENSEL
1 Mayıs’ta Aydın’da gerçekleşecek kutlama programı açıklandı.
Aydın Taşköprü’de Aydın Büyükşehir Belediyesi arkasında saat 15.00'te toplanacak kitle, Atatürk Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirecek ve meydanda miting yapılacak.
Didim’de ise saat 10.00’da Didim Belediyesi önünde toplanılacak, ardından Cumhuriyet Kent Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirilecek.
Söke’de ise 1 Mayıs SİBAŞ işçilerinin öncülüğünde kutlanacak. Akçakonak Köy Meydanı’nda saat 12.00’de gerçekleştirilecek miting sonrası SİBAŞ önünde miting yapılacak. Söke’de saat 11.00’de hükümet meydanında basın açıklaması yapılacak ve sonrasında SİBAŞ işçilerinin düzenlediği mitinge katılım gösterilecek.
Söke’de Tekgıda-İş’e üye oldukları için 54 SİBAŞ işçisi işten atılmış ve direnişe başlamıştı. (Aydın/EVRENSEL)