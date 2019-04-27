Antep'te 1 Mayıs çağrısı: İşimizi, ekmeğimizi, hakkımızı savunmak için

Antep’te DİSK, KESK, TMMOB, TTB, TÜRK-İş ve siyasi partilerin katılımıyla Yeşilsu Parkı’nda 1 Mayıs’a çağrı için basın açıklaması düzenlendi. Tertip komitesi adına açıklama yapan KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik krizin faturasının halka kesilmeye çalışıldığını belirterek, “Bugün Türkiye’de 5 milyona yakın işsizlikle karşı karşıyayız. Bununla beraber bu ülkenin kamusal kaynakları sermayeye peşkeş çekiliyor. Burada çalışan işçiler işsizliğe mahkum edildi. 3 yıl uygulanan OHAL sürecinde 130 bin kamu çalışanı sorgusuz şekilde ihraç edildi. Tüm özgürlüklerimiz ve çalışma haklarımız engellendi. Bizler işsizliğe karşı, baskı politikalarına karşı işimizi, ekmeğimizi, haklarımızı savunmak adına 1 Mayıs’ta Antep ve diğer illerde alanlarda olacağız. 1 Mayıs’ta tüm Antep halkını saat 11.30’da Kırkayak Parkı’nda düzenlenecek olan mitinge çağırıyoruz” dedi.

Krizin etki etmediği hiçbir kesimin olmadığı ve her gün daha da derinleştiğini söyleyen DİSK Bölge Temsilcisi Ali Güdücü ise, krizden etkilenen tüm kesimleri krize karşı mücadele etmek ve kıdem tazminatına sahip çıkmak için alanlara çağırdı. (Antep/EVRENSEL)

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