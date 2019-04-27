Bursa 1 Mayıs Tertip Komitesi: Mücadeleyi büyütmek için alanlara

Bursa 1 Mayıs Tertip Komitesinin kıdem tazminatının fona devredilmesine ve iş güvencesini ortadan kaldıracak saldırılara karşı bütün işçi ve emekçileri 1 Mayıs’ ta alanlara çağırdı.

"Güvencesizliğe, işsizliğe, yoksulluğa, gericiliğe teslim olmayacağız" diyen Bursa 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı İrfan Açık, “Umudu büyütmek, sesimizi yükseltmek için 1 Mayıs’ta alanlardayız. Kölece çalıştırma biçimlerine karşı insanca çalışmak ve insanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücret ve sosyal haklarımızı istiyoruz. Enflasyon karşısında eriyen ücretlerimiz geçim derdimizi artırıyor. Temel gıda ürünleri ile elektrik, doğalgaz gibi zorunlu tüketim maddelerindeki fiyat artışları belimizi büküyor” dedi.

"KIDEM TAZMİNATIMIZ VE İŞ GÜVENCEMİZ İÇİN 1 MAYIS’A"

Emekçilerin birbirlerine karşı kışkırtılmadığı, düşmanlaştırılmadığı, göçmen işçilerin yok sayılmadığı, savaş ve baskı politikalarıyla yönetilen bir ülke değil, eşit yurttaşlık, barış ve kardeşliğin hakim olduğu bir ülke istediklerini söyleyen Açık, "AKP hükümetinin açıkladığı ‘reform paketleri’ işçilerin kıdem tazminatı, kamu emekçilerinin iş güvencesi başta olmak üzere sendikal hak ve özgürlükleri tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. Kıdem tazminatından ve iş güvencemizden vazgeçmeyeceğiz. Saldırılar, baskılar, hukuksuzluğa karşı emek, demokrasi ve barış paydasında ortak hareket edip gücümüzü birleştirelim, umudu ve mücadeleyi büyütelim" dedi.

"İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI ALANDAYIZ"

İş cinayetlerine dikkat çeken Açık, "Bugün 1 Mayıs’a hazırlandığımız günlerde dün yine bir iş yerinde yaşanana patlama 3 işçinin hayatına mal oldu. Tedbirlerin alınmaması yeterli denetim yapılmaması bu patlamaya neden olmuştur. 1 Mayıs’ta da işçi hakları, iş cinayetlerinin önlenmesi için alanlarda olacağız. Tüm halkımızı, emekten yana dostlarımızı 1 Mayıs alanına çağırıyoruz. 1 Mayıs Çarşamba günü saat 12.00’da toplanıyor 14.00’da Çarşamba’dan Kent Meydanı’na yürüyoruz” dedi.

Basın açıklamasının ardından 1 Mayıs’a çağrı bildirileri dağıtıldı. (Bursa/EVRENSEL)

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