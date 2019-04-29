Denizli’de 1 Mayıs’a çağrı

KESK, TMMOB ve Birleşik Kamu-İş’in içinde bulunduğu 1 Mayıs Tertip Komitesi, Denizli Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında 1 Mayıs hazırlıklarının tamamlandığını belirterek herkesi 1 Mayıs mitingine davet etti.

1 Mayıs Tertip Komitesi adına konuşan Eğitim Sen Denizli Şube Başkanı Mehmet Dede Denizli’deki tüm emekçilere şöyle seslendi: “Kıdem tazminatımız ‘Kırmızı çizgimizdir’ demek için, haftalık çalışma saatlerinin ücretler düşürülmeden azaltılması için, iş güvencemiz için, özelleştirmelere ‘hayır’ demek için, şirket işçiliği değil kadrolu güvenceli çalışmak için, insanca yaşamak için 3600 ek göstergenin tüm kamu çalışanlarına verilmesi için, EYT’lilere emeklilik hakkı verilmesi için, taciz tecavüz ve katliamlara ‘dur’ demek için, temel tüketim mallarına yapılan zammın geri alınması için, ‘iş, ekmek, özgürlük’ demek için, parasız eğitim parasız sağlık hakkı için, ‘yurtta barış, dünyada barış’ demek için, zorunlu BES’e ‘hayır’ demek için, haydi 1 Mayıs’ta alanlara” Denizli’de 1 Mayıs günü saat 12.00’de Çınar Meydanı’nda toplanılacak. Saat 13.00’te Tarım İl Müdürlüğü önünden miting alanına yürüyüş yapılacak. (Denizli/EVRENSEL)