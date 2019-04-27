Kayseri’de 1 Mayıs’a doğru: Kıdem tazminatımızı gasbettirmeyeceğiz

Kayseri’de 1 Mayıs çalışmaları devam ediyor. Cumhuriyet Meydanı’ndaki Mimar Sinan Parkı içinde yapılacak olan miting saat 16.00’da başlayacak. KESK’in öncülüğünde oluşturulan tertip komitesi, emek ve demokrasi güçleriyle birlikte yapılan toplantıda DİSK Genel-İş’in Kırşehir’deki örgütlenmesinden kaynaklı 1 Mayıs’a orada katılacağı belirtildi. Açılamada DİSK’e bağlı Gıda-İş’e üye işçiler ile OSB’den işçilerin talepleriyle Kayseri’de 1 Mayıs’a katılacağı ifade edildi.

KESK’e bağlı sendikalar, TÜMTİS, köy ve inanç dernekleri, CHP, EMEP çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Kayseri OSB işçileri de talepleriyle birlikte “Kıdem tazminatımızı gasbettirmeyeceğiz” şiarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

‘İŞTEN ATMALARA VE İHRAÇLARA KARŞI 1 MAYIS’A’

Evrensel’e konuşan Kayseri Tertip Komitesi Sözcüsü Orhan Karakaya, “Ülkemizde ve ilimizde yaşanan işten atmalar, kıdem tazminatının fona devri tartışmaları, iş güvencemiz, haksız ihraçlara karşı sözümüzü söylediğimiz bir 1 Mayıs olsun istiyoruz. Öte yandan artan taciz ve tecavüzlere karşı sesimiz ortaklaşsın, gençliğin bilimsel eğitim talebi karşılansın, boğuştuğu işsizlik sorununa ilişkin talepleri yankılansın diyerek alanlara çıkacağız” dedi.

Tüm Kayseri işçi ve emekçilerini taleplerini söylemek ve mücadeleye etmek üzere 1 Mayıs mitingine davet eden Karakaya, “1 Mayıs güçlü geçmeli. Kayseri’de binlerce işçi işten atıldı, atılmaya devam ediliyor. Ücretleri 2-3 ay ödenmeyen işçiler var. Ekonomik krizin karşısında zorlanan, EYT’lilerin talepleri başta olmak üzere, yoksulluğa karşı, patronlardan yana politikalara karşı, kutuplaştırıcı politikalara karşı sözümüzü söyleyeceğiz. Tüm Kayseri emekçilerini de taleplerini dillendirmeye çağırıyoruz” diye konuştu.

OSB İŞÇİLERİ: KIDEM HAKKI İÇİN 1 MAYIS’A

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nden farklı iş kollarından “Kıdem tazminatını gasbettirmeyeceğiz” diyerek 1 Mayıs’a hazırlanan işçiler, “Kayseri’de binlerce işçi işten atıldı. Çalışma koşullarındaki ağırlık, düşük ücret, konkordato ilanı vs. derken işçilerin yaşamında küçülmeler yaşanıyor. Kayseri OSB işçileri olarak biz de taleplerimizi kendi bayramımızda söylemeye hazırlanıyoruz. Tüm işçileri, Kayseri İşçileri pankartı arkasına davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ KAYSERİ’DE BASIN AÇIKLAMASI YAPACAK

Kayseri’de Türk-İş, 1 Mayıs’ta Cumhuriyet Meydanı’nda ayrı basın açıklaması yapacak. Tes-İş Sendikası binası önünden Cumhuriyet Meydanı’na yürüyüş gerçekleştireceklerini söyleyen Türk-İş Kayseri Temsilcisi İdris Güven, “Herkes bilsin ki kıdem tazminatında hak kayıplarına yol açacak düzenlemeleri işçiler ve Türk-İş kabul etmeyecektir” dedi.

Kıdem tazminatı işçilerin ödenmesi sonraya bırakılmış ücreti olduğunu, bu nedenle bu hakkın korunması ve geliştirilmesi gerektiğini belirten Güven, “Kapalı kapılar ardında işçilerin kaderiyle oynanmamalı. Kıdem tazminatına erişimde sıkıntı çeken işçiler için mevcut haklarda bir adım geriye gitmeden bir düzenleme yapılması öngörülüyorsa bu konudaki hazırlıkları da görmek isteriz” diye konuştu. (Kayseri/EVRENSEL)

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