Diyarbakır'da 1 Mayıs çağrısı: Haklarımız için haykıracağız

Diyarbakır’da, DİSK, KESK, TMMOB ve Tabip Odasının oluşturduğu 1 Mayıs tertip komitesi, İstasyon Meydanı’nda düzenlenecek mitinge çağrı için basın açıklaması yaptı. Genel İş 2 No’lu Şube binasında yapılan açıklamayı okuyan, Şube Eş Başkanı Hasan Hayri Eroğlu, hazırlıkların sürdüğünü belirterek, Diyarbakırlılara mitinge katılım çağrısı yaptı.

KIDEM TAZMİNATININ FONA DEVREDİLMESİNE KARŞI

1 Mayıs’ın toplumsal mücadelenin, eşitlik ve özgürlük mücadelesinin tarihi olduğunu söyleyen Eroğlu, “Ne yazık ki ülkemizde son yıllarda emekçilere, emekten ve demokrasiden yana muhalefete karşı; baskı, yasak, tutuklama ve tecrit saldırıları artarak devam etmektedir” dedi. Kıdem tazminatının fona devredilmesine ve zorunlu BES uygulamalarına karşı bir araya geleceklerini aktaran Eroğlu, “Emekçilerin en temel haklarının sermayeye peşkeş çekilmesine karşı sesimizi haykıracağız. KHK ve kayyım marifetleriyle işinden atılan binlerce emekçinin hakkını aramak için bir araya geleceğiz” dedi.

ÖZGÜRLÜK, DEMOKRASİ, İŞ İÇİN

Kürt sorununun çözümündeki otoriter ve baskıcı yaklaşımlara karşı, ülkede ve bölgede barış isteklerini ısrarla savunacaklarını belirten Eroğlu, “Özgürlük için, demokrasi için, iş için, savaşsız bir dünyada sömürüsüz, insan onuruna yaraşır bir yaşam için bir araya geleceğiz” dedi. “Sendikal hak ihlallerine, düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik girişimlere, savaş ve baskı politikalarına ve doğal çevrenin katledilmesine karşı; emek, barış, özgürlük, demokrasi için 1 Mayıs’ta alanlarda olacağız.” diyen Eroğlu “İstasyon Meydanı’nda saat 13.00’te yapacağımız mitinge tüm halkımız davetlidir” diye çağrı yaptı. (Diyarbakır/EVRENSEL)

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