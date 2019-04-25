Adana’da 1 Mayıs’a çağrı yapıldı

Tertip Komitesi, Adana’da düzenlenecek 1 Mayıs mitingine çağrı yaptı. İnönü Parkı’nda bir araya sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler basın açıklaması yaptı. Basın metnini okuyan Tertip Komitesi Başkanı Tonguç Özkan, egemenlerin işsizlik, uzun çalışma saatleri ve düşük ücretler üzerine kurduğu sömürü düzenine karşı alanlarda olacaklarını söyledi. 1 Mayıs Adana’da 14.00’da yürüyüşle Mimar Sinan Açık Hava tiyatrosu önünde başlayacak. Uğur Mumcu’ya yürüyecek olan emekçiler burada miting düzenleyecek.

“UMUDU VE MÜCADELEYİ BÜYÜTÜYORUZ”

1 Mayıs'ın tüm dünya emekçilerinin tek ses olup, sömürüye, baskıya, emperyalizme ve faşizme bir kez daha meydan okuduğu gün olduğunu dile getiren Özkan,“31 Mart’tan 1 Mayıs’a umudu görüyoruz, mücadeleyi büyütüyoruz. Yolsuzluğa batmış, işçi düşmanı ve baskıcı AKP iktidarının kendini aklama fırsatı olarak gördüğü ve bir referanduma dönüştürdüğü 2019 yerel seçimlerinde halkın büyük çoğunluğu bu iktidara ‘hayır’ demiştir” dedi.

“1 MAYIS'TA YENİDEN HÜKÜMETE VE İŞVERENLERE SESLENİYORUZ”

İşsizliğin önlenmesini, kıdem tazminat hakkının korunması, esnek, kuralsız, güvencesiz ve performansa dayalı çalışma biçimlerinden vazgeçilmesi için miting alanında olacaklarını ifade eden Özkan, “Taşeronlaşma ve kayıt dışı ekonominin engellenmesini, özelleştirmelerin durdurulmasını istiyoruz” dedi. Kamu emekçilerinin iş güvencelerini KHK’ler ile ortadan kaldıran uygulamalara karşı, asgari ücretin insan onuruna yakışır olması, vergi adaletsizliğinin giderilmesini isteyen Özkan, toplu sözleşme hakkı, kadına yönelik şiddetin, çocuk istismarının, çocuk işçiliğin engellenmesi, Kürt sorununda demokratik çözüm istediklerini ifade etti. Kıdem tazminatının fona devri ve EYT’lierin kazanılmış haklarının verilmesi konusuna da dikkat çeken Özkan, “Parasız sağlık ve parasız eğitim hakkı verilmesini istiyoruz. Bilimsel, laik, demokratik ve anadilinde eğitim istiyoruz” dedi. (Adana/EVRENSEL)

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