Lüleburgaz'da emekçiler 1 Mayıs'ta Kongre Meydanı’nda olacak

DİSK, KESK ve Türk-İş’e bağlı sendikaların oluşturduğu Lüleburgaz Emek Platformu, 1 Mayıs’ı Lüleburgaz’da kutlayacak.

Petrol-İş, Kristal-İş, Toleyis, Genel-İş, Gıda-İş, Tekstil-İş, Emekli-Sen, Güvenlik-Sen, Eğitim-Sen, Tüm bel-Sen, SES, BES ve Tüm Emekli-Sen’in oluşturduğu Lüleburgaz Emek Platformu stant kurarak ve grev yasaklarına, ekonomik krizin yükünün işçi sınıfı başta olmak üzere emekçilerin ve halkın sırtına yüklendiğine dikkat çeken bildiriler dağıtarak sermayenin saldırılarına karşı 1 Mayıs’a çağırdı.

Platformun 1 Mayıs’a çağrı için dağıttığı bildirilerde, “Hükümet, Kıdem tazminatını kaldırma, kamu emekçilerinin iş güvenliğini yok etme, esnek çalışmayı daha da yaygınlaştırma, 'sıkı para politikasıyla ücretleri düşük tutma, vergiyi tabana yayma adı altında yeni vergiler koyma hazırlıklarını sürdürüyor! Önümüzde, işçi sindirim Uluslararası Birlik Dayanışma ve Mücadele Günü 1 Mayıs var! Bu 1 Mayıs'ta da başta işçi ve emekçiler olmak üzere, gençler, kadınlar, emekliler, üretici köylüler olarak, hep birlikte, yan yana, omuz omuza alanlarda olacağız. Ve yine hep birlikte, en güçlü şekilde korkmadan, yılmadan taleplerimizi haykırmaya devam edeceğiz” denildi.

Bugün (28 Nisan Pazar) akşam saatlerinde Kongre Meydanı’nda açık havada, Zafer Aydın ve Melih Biçer’in hazırladığı Kavel Direnişi belgeseli gösterildi. Filmin ardından müzik dinletisi yapıldı. Kentte 29 Nisan’da işçi filmi gösterimi yapılacak, yine stantlar kurulacak bildiri dağıtılacak. 1 Mayıs’ta ise saat 12.00’de, Eski Hükümet Konağı önünde toplanılarak, Kongre Meydanı’na yürünecek ve miting yapılacak. (Kırklareli/EVRENSEL)

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