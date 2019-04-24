Gebzeli işçilerden çağrı: Gebze'de 1 Mayıs'ı kutlayalım

Otomotiv, plastik, makine, metal, kimya, ambalaj ve lojistik devlerinin faaliyet gösterdiği bir sanayi kenti olan Gebze’de çeşitli iş kollarında çalışan işçiler, Gebze’de 1 Mayıs kutlama çağrısı yapıyor.

1 Mayıs’a sayılı günler kala, Türk-İş Kocaeli’de 1 Mayıs kutlamalarına katılacağını açıklarken, DİSK, KESK, TMMOB ve Kocaeli Tabip Odası başvurularının reddedilmesi üzerine İstanbul’daki kutlamaya katılma kararı aldı. Emek Partisi Gebze İlçe Örgütü ise “1 Mayıs’ta Gebze’deyiz!” şiarıyla çalışmalarına başladı. İşçi kenti Gebze’de sendikaların 1 Mayıs’la ilgili planı olmamasına işçiler tepki gösteriyor.

"HER YERDE 1 MAYIS KUTLANMALI"

Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu bir fabrikada çalışan işçi, “Gebze’de merkez mitingi olsa anlarız ama başka illere, ilçelere gitmeyi anlamıyoruz. İşçilerin en yoğun olduğu kentte sendikaların kutlamalara öncülük etmemesini anlamıyoruz. Sayılı günler kala hâlâ nerede olacağı tartışması devam ediyor. Kıdem tazminatına saldırı gibi büyük bir şeyle karşı karşıya kalmışken örgütlü, örgütsüz tüm işçilere yönelik çalışma sürdürülebilecekken biz hâlâ nerede olacak derdine düştük” diyerek tepki gösteriyor. İşçi, “Çoluk çocuk Gebze’yi bayram yerine çevirmek varken bu işçileri yormaktır. Sendikalar her yerde işçi olan her yerde 1 Mayıs’ı kutlamalı” diyor.

"GEBZE'DE HER KOŞULDA 1 MAYIS YAPILMALI"

Bir başka metal işçisi de “Patronların ‘parlayan yıldız’ olarak gördüğü Gebze, işçi mücadelesi sürdürenler için de mücadelenin kalbi olarak biliniyor. Gebze’de her koşulda 1 Mayıs yapılmalıdır” dedi.

Petrokimya iş kolunda çalışan bir işçi ise “Petrol-İş İzmit’e götürecek. Ancak biz Gebze’de çalışan Petrol-İş üyesi işçiler Gebze’ye de İzmit’teki kutlamalardan sonra katılım sağlayabiliriz. Gebze’de uzun yıllardır 1 Mayıs coşkuyla kutlanıyor ve bence etkisi de oluyor. Gebze’de 1 Mayıs’a sahip çıkmamız lazım” dedi.

EMEP’TEN GEBZE’DE KUTLAMA ÇAĞRISI

Emek Partisi Gebze İlçe Örgütü adına açıklama yapan Hasan Atik ise “1 Mayıs işçi sınıfı ve emekçilerin insanca bir çalışma ve yaşam talebiyle meydanlara çıktığı, hakkını aradığı, başka bir dünya özlemini dile getirdiği bir gündür. Patronlara ve onların hükümetlerine, kapitalist sömürü sistemine karşı eşitlik, demokrasi, barış ve özgürlüğü savunduğu bir gündür” dedi. Gebze’de uzun yıllardır yapılan 1 Mayıs kutlamalarında da Emek Partisinin ciddi bir rolü olduğunu ifade eden Atik, “Partimiz her yerde 1 Mayıs kutlamalarına çağrı yapıyor. Gebze de işçi ve emekçilerin mücadele deneyimi açısından önemli olan kentlerden biri ve 1 Mayıs kutlamasının olmazsa olmaz kentlerinden. Partimiz 1 Mayıs çalışmalarına fabrikalar başta olmak üzere mahallelerde ve birçok alanda çalışmalarına başladı. İşçi ve emekçiler 1 Mayıs günü Gebze alanını bayram alanına çevirecektir” dedi.

Bursa'da işçilerden 1 Mayıs çağrısı: Söz bitti artık eylem zamanı

Antep’te 1 Mayıs çağrısı: Birlikte mücadeleyle değişim olabilir

Dünya işçileri 1 Mayıs’a hazırlanıyor

Esenyurtlu kadınlar talepleriyle 1 Mayıs’ta alanda olacak

İskenderun’da 1 Mayıs çağrısı: İş, ekmek, özgürlük ve adalet için

İş cinayetlerine ve kuralsız çalışmaya karşı 1 Mayıs’a!