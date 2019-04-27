Çorum’da 1 Mayıs çağrısı: Kazanılmış haklarımız için alanlardayız

Çorum 1 Mayıs Tertip Komitesi, Eğitim Sen Şube binası önünde buluşarak 1 Mayıs için bildiri dağıtımı yaptı. Gazi ve İnönü Caddesi üzerinde bildiri dağıtımı yapan Tertip Komitesi üyeleri, tüm emekçileri ve emek dostlarını kutlama etkinliklerine davet etti.

Tertip Komitesi adına açıklama yapan Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Mustafa Gül, 1 Mayıs'ın Saat Kulesi Meydanı’nda kutlanacağını söyleyerek, “Umudu ve mücadeleyi büyütmek için 1 Mayıs’ta alanlardayız” dedi.

Başta kıdem tazminatı olmak üzere kazanılmış tüm hakların gasbedilmemesi, haftalık çalışma saatlerinin 35 saate indirilmesi, iş güvencesi, özelleştirmelere hayır demek, insanca yaşayacak bir ücret, EYT’lilere emeklilik hakkı verilmesi, parasız eğitim ve parasız sağlık hakkı, iş cinayetlerinin son bulması ve zorunlu BES’e hayır demek için 1 Mayıs’ta alanlarda olacaklarını kaydeden Gül, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs’ta alanlarda taleplerimizi haykıracağız. İlimizde DİSK, KESK, Türk-İş tarafından oluşturulan tertip komitesinin çağrısı ile Çorum’daki dernekler, vakıflar, siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla 1 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 11.00’da Pirbaba Çamlığı önünde buluşacağız. Buradan Saat Kulesi meydanına yürüyerek saat 12.00’de düzenleyeceğimiz mitinge, taleplerimizi alanda bir kez daha birlikte haykırmak için tüm Çorum halkını davet ediyoruz” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

EMEK PARTİSİ İŞÇİLERİ 1 MAYIS’A ÇAĞIRDI

Emek Partisi Çorum İl Örgütü üyeleri de Organize Sanayi Bölgesi’nde Cuma namazı çıkışı 1 Mayıs için bildiri dağıtımı gerçekleştirdi.

Emek Partisi Merkez İlçe Başkanı Feyzullah Aygün ve partililerin hazır bulunduğu bildiri dağıtımında, 1 Mayıs Çarşamba günü Pirbaba Parkı’nda saat 11.00’de başlayacak olan mitinge tüm işçiler davet edildi.

Bildiri dağıtımında bir açıklama yapan EMEP Merkez İlçe Başkanı Feyzullah Aygün, iş kazalarının cinayete dönüştüğünü, son 10 yıl içerisinde on bin işçinin iş kazalarında yaşamını yitirdiğini belirterek, “Asgari ücrete yapılan zam, elektriğe, suya, gıdaya yapılan zamların yanında eridi gitti. Hükümet şimdi de kıdem tazminatına göz dikmiş durumda. İşçi sınıfının en önemli kazanılmış haklarından birisi olan kıdem tazminatımıza dokundurtmamak için 1 Mayıs’ta alanlarda olmalıyız. İşçi ve emekçiler olarak birlik-mücadele ve dayanışma içerisinde hareket etmeliyiz” dedi.

Çorum’daki tüm işçi ve emekçileri 1 Mayıs günü yapılacak olan mitinge taleplerini dile getirmeye davet eden Aygün, “1 Mayıs, emekçilerin mücadele günüdür. 110 yıl önce 8 saatlik iş günü için mücadele eden işçilerin bu talebi halen güncelliğini koruyor. Halen 8 saatten fazla çalıştırılıyoruz. Bu yetmiyormuş gibi mesailer verilmiyor. Tüm bunların üzerine bir de kıdem tazminatı fona devredilmek isteniyor. Tüm bu emek karşıtı politikalara “dur” diyebilmenin tek koşulu işçilerin mücadele etmesinden geçiyor” ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ, DİSK ve KESK tarafından yapılacak olan miting için 1 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00’de Pirbaba Parkı’nda toplanılıp, Saat Kulesi’ne yürünecek. Burada yapılacak olan konuşmaların ardından miting sona erecek. (Çorum/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel

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