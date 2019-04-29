Elazığ’da 1 Mayıs hazırlıkları tamamlandı

Can BULUT

Ekin Temmuz SALTIK

Elazığ

Elazığ’da 1 Mayıs Perşembe Pazarı alanında saat 13.00’te kutlanacak. Alana saat 12.00’de kortej halinde yürünecek. Kutlama öncesi Evrensel'e konuşan sendika ve siyasi parti yöneticileri, hazırlıklarının tamamlandığını ve kıdem tazminatının kaldırılmasına karşı alanlarda olacaklarını söyledi.

Ekonomik krizin ve baskıların şiddetli olduğu bir dönemde 1 Mayıs’a gidildiğini söyleyen SES Şube Yöneticisi Aynur Öğüt, “'Krizin bedelini krizi çıkaranlar ödesin' şiarıyla 1 Mayıs’a gidiyoruz. Bizler kamu emekçileri olarak güvenli iş, güvenli gelecek istiyoruz. En büyük taleplerimizden biri bu. Aynı zamanda, kadına yönelik şiddet, cinsiyet ayrımcılığına karşı toplumsal cinsiyet eşitliği taleplerimizle gidiyoruz” dedi.

Emeğinin hakkını arayan tüm kesimlerin baskı altına alındığı bir dönemde 1 Mayıs’a gidildiğini belirten Eğitim Sen Şube Başkanı Musa Doğan, “Hak, hukuk, adalet, vicdan için; kıdem tazminatının kaldırılmaması, OHAL Komisyonunun lağvedilmesi için alanlarda olacağız” dedi.

AKP hükümeti dönemini "İş cinayetlerinin en fazla yaşandığı bunun yanı sıra işçi örgütlenmelerinin, sendikaya üye olan işçi sayısının en az olduğu işçilerin çalışma koşullarının her geçen gün daha da kötüye gittiği bir dönem” olarak tarif eden Emek Partisi (EMEP) İl Başkanı Murat Zülfikar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“31 Mart sonrasında AKP’nin ekonomiden sorumlu bakanının reform adı altında açıkladığı pakete baktığımızda bu paket özellikle yıllardır patronların ısrarla kalkmasını talep ettiği kıdem tazminatı ile ilgili yeni düzenlemeler içeriyor. Tabii bu düzenlemelerin patronların lehine olacağı şimdiden çok net görünüyor.”

“1 Mayıs’a devletin baskıları, tutuklamalar, gözaltılar altında gidiyoruz” diyen HDP İl Eş Başkanı Baki Yıldırım da şöyle devam etti:

“Açlık grevlerinin sonlandırılması, tecridin, zulmün son bulması, cezaevindeki siyasetçilerin serbest bırakılması, eşit işe eşit ücret olması için iş cinayetlerinin yaşanmaması için meydanlarda olacağız.”