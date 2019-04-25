Antalya'da 1 Mayıs çağrısı: Yoksulluğa, gericiliğe teslim olmayacağız

Antalya’da DİSK, Türk-İş, KESK, Birleşik Kamu-İş, TMMOB ve TTB'nin katılımıyla düzenlenen basın açıklamasında "Güvencesizliğe, işsizliğe, yoksulluğa, gericiliğe karşı 1 Mayıs'a" çağrısı yapıldı.

Antalya'da Attalos Meydanı'nda yapılan açıklamada konuşan Türk-İş Bölge Temsilcisi Cemil Ünal, "Küçük bir azınlık için değil, bir avuç patron için değil, halkın, emekçi çoğunluğunun insanca yaşayacağı bir memleket özlemiyle; ekonomik krizin faturasını, işçiler, emekçiler, halk değil, krizin sorumluları ödesin diye haykırmak için 1 Mayıs meydanlarında buluşuyoruz" dedi.

DİSK, Türk-İş, KESK, Birleşik Kamu-İş, TMMOB ve TTB’nin tertip komitesinde yer aldığı miting için emekçiler, Yürüyüş Aydın Kanza Parkı’nda bir araya gelerek Cumhuriyet Meydanı’na yürüyecek. Cumhuriyet Meydanı’ndaki miting 14.00’te başlayacak.

Alanya’da ise Kuyular Meydanı’nda başlayacak yürüyüşün ardından İskele Meydanı’nda yapılacak mitingin saati 12.00 olarak kararlaştırılırken, Kaş’ta ise saat 15.00’te ilçe merkezinde olacak. (Antalya/EVRENSEL)

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