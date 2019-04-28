28 Nisan 2019 12:42

Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu'ndan 1 Mayıs'a çağrı

Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri olan KESK, EMEP, HDP ve ÖSP, 1 Mayıs mitingine çağrı için basın açıklaması yaptı.

Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu'ndan 1 Mayıs'a çağrı

Adıyman Emek ve Demokrasi Platformu, 1 Mayıs'ta düzenlenecek mitinge çağrı yaptı | Fotoğraf: Evrensel

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    KESK, EMEP, HDP ve ÖSP’nin oluşturduğu Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu, 1 Mayıs mitingine çağrı için Demokrasi Parkı’nda basın açıklaması yaptı.

    1 Mayıs Tertip Komitesi adına basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen Şube Başkanı Mehmet Dağdeviren, 1 Mayıs’ta nasıl bir memleket isteyeceklerini dile getirerek, “Biz memleket isteriz, demokrasi olsun, seçme-seçilme, örgütlenme ve grev hakkımız tam olsun. Bizim memleket dediğimiz, sadece tek kişinin konuşup milyonların alkışlamak zorunda olduğu bir ülke değildir. Biz memleket isteriz, özgürlük olsun; düşünmek, konuşmak, yazmak, çizmek, itiraz etmek özgür olsun. Bizim memleket dediğimiz, emekçilerin bir bölümünün diğer bölümüne karşı kışkırtıldığı, ülkeyi yönetenler ve kontrolündeki medya tarafından hedef gösterildiği, düşmanlaştırıldığı, göçmen işçilerin yok sayıldığı, savaş ve baskı politikalarıyla yönetilen bir ülke değildir. Biz memleket isteriz, kimse cinsiyetinden, kimliğinden, inancından dolayı ikinci sınıf yurttaş olmasın; biz memleket isteriz eşit yurttaşlık, barış ve kardeşlik hakim olsun” dedi.

    1 Mayıs’ta ülkenin dört bir yanında hasret oldukları memleketin resmini çizeceklerini dile getiren Dağdeviren, “Emeğimize, ekmeğimize, işimize, geleceğimize ve memleketimize sahip çıkararak, barış içinde savaşsız sömürüsüz bir dünyada yaşama ve yaşatma umudumuzu 1 Mayıs meydanlarında yükselteceğiz” dedi.

    1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma gününü bütün Adıyamanlılarla  tek yürek olarak kutlamak istediklerini vurgulayan Dağdeviren , 1 Mayıs Çarşamba günü saat 11:00’de İtfaiye önünde toplanarak saat 12:00’de Mustafa Yücel Özbilgin Parkı’ndaki miting meydanına yürüyeceklerini söyledi.

    Adıyman Emek ve Demokrasi Platformu, kentin 3 noktasında açılan stantlarla 1 Mayıs'a çağrı yapıyor | Fotoğraf: Evrensel

    Öte yandan kentin 3 ayrı noktasında stand açılarak, yurttaşlar 1 Mayıs mitingine çağırılıyor. (Adıyaman/EVRENSEL)

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