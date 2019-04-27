EMEP Gebze’de 1 Mayıs standı açtı

“Ücretler iyileştirilsin, toplusözleşmeler yenilensin”, “Krizin yükünü patronlar ödesin”, “Gıda ürünlerine yapılan zamlar geri alınsın”, “İşçi kenti Gebze'de meslek hastalıkları hastanesi açılsın” talepleri ile çalışma sürdüren Emek Partisi Gebze İlçe Örgütü, halkı 1 Mayıs'a davet etti.

Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan'ın 1 Mayıs'ta Gebze mitingine katılacağını ifade eden Emek Partisi üyeleri, “Tüm dostlarımızı emek kenti Gebze'de 1 Mayıs'ı kutlamaya davet ediyoruz. İşten atmaların alabildiğine arttığı, her gün iş kazalarının yaşandığı bir dönemde birlik olmaktan başka şansımız yok. Kıdem tazminatına yönelik saldırılar işçi sınıfının önümüzdeki dönem yoğun saldırı altında olacağının en açık işaretidir. İşçiler ve emekçiler fabrikalar başta olmak üzere yerellerde birliklerini kurmalı, birlikte mücadele etmenin yollarını aramalıdır. Gebze'de kutlanacak 1 Mayıs bu ihtiyacı önemli oranda gösterecektir” dedi.

1 Mayıs günü saat 16.00’da Trafo Meydanında toplanacak olan Emek Partisi Gebze İlçe Örgütü saat 17.00’de Gebze Kent Meydanına yürüyerek 1 Mayıs’ı kutlayacak. (Gebze/EVRENSEL)

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