İstanbul 1 Mayıs’ı için Bakırköy’e çağrı: Geleceğimize sahip çıkalım

İstanbul 1 Mayıs Koordinasyonu, “Memleketimize ve geleceğimize sahip çıkmak için haydi 1 Mayıs’a” diyerek Bakırköy’de yapılacak mitinge çağrı yaptı.

Kadıköy Süreyya Operası önünde bir araya gelen İstanbul 1 Mayıs Koordinasyonu, Taksim’in bir kez daha işçi ve emekçilere yasaklanmasına tepki göstererek, 2019 1 Mayıs’ının İstanbul’da Bakırköy Pazar Alanında kutlanacağını duyurdu. Koordinasyon, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerin 1 Mayıs’ta emekçilere ücretsiz açılması talebini de İBB’ye ilettiklerini açıkladı.

“Yaşasın 1 Mayıs”, “Biji Yek Gulan”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganlarının atıldığı açıklamada 1 Mayıs Tertip Komitesi ve 1 Mayıs Koordinasyonu adına konuşan DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Kanber Saygılı “İş cinayetlerine, kadın cinayetlerine, çocuk istismarına dur demek için halklarımızı 1 Mayıs’a çağırıyoruz” dedi. Saygılı, “Halkın yüzde 99’una ekonomik krizin bedelini ödetip, 2 milyonun üzerinde yeni işsiz yaratan iktidardan hesap sormak için emekçileri 1 Mayıs’a çağırıyoruz. İşsizlik fonunu patronları ve bankaları korumak için harcayan, kıdem tazminatına göz dikenlere karşı işçileri emekçileri işsizleri 1 Mayıs’a çağırıyoruz” diye konuştu.

SAAT 12.00’DA BAKIRKÖY’DE

BES’in zorunlu hale getirilerek işçi ücretlerinden kesinti yapılmak istendiğini hatırlatan Saygılı şöyle konuştu: “İşçiler, emekçiler, emekliler zamlarla yoksullaşırken, enflasyon ücretlerimizi eritirken adalet için halkımızı 1 Mayıs’a çağırıyoruz. Hapishaneleri muhaliflerle, akademisyenlerle, gazetecilerle, siyasetçilerle dolduranlara karşı, gençlerin ve çocukların umutlu olduğu, dillerin ve inançların eşit olduğu, kimsenin cinsiyeti, cinsel yönelimi, inancı sebebiyle ikinci sınıf yurttaş olmadığı bir memleket istiyoruz. 1 Mayıs günü saat 12.00’da Bakırköy Pazar alanında buluşuyoruz.”

KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen de “1 Mayıs’ta alanlara çağrı yapmaya geldik. KHK rejimi ile iş güvencemiz yok edildi. Mutfakta yangın devam ediyor. Enflasyona karşı sefalete itildik. İşsizlik fonunu sermayedarlara aktardılar. Yarattığımız değerleri peşkeş çektiler. Kıdem tazminatını sermayeye aktarmak istiyorlar. Bizi ayrıştırma düşmanlaştırma siyaset diline karşı bizler kurucu özne olmaya adayız” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)