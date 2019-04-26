Türk-İş’in Kocaeli kararı sendikaları Ankara’da böldü

Buse VURDU

Ankara

Türk-İş’in bu yıl 1 Mayıs için Kocaeli’ye çağrı yapması, Türk-İş’e bağlı sendikaların Ankara şubelerini böldü. Konfederasyonun kararı şubeleri zor durumda bıraktı. Tez Koop-İş, TÜMTİS ve Yol-İş’e bağlı bazı şubeler 1 Mayıs’a Ankara’da katılacaklarını belirtirken, Türk Metal ve Petrol-İş ise Kocaeli’de olacaklarını açıkladı.

Konuyla ilgili Evrensel'e konuşan sendikacılardan TÜMTİS Ankara Şube Başkanı Haydar Arslan, “Türk İş Kocaeli’de katılma kararı aldı ancak biz oraya taşınmayacağız. Kardeş sendikalarımızla ve diğer bileşenlerle Ankara’da olacağız” dedi. Bu 1 Mayıs’ta öncelikli taleplerinin kıdem tazminatının fona devrinin engellenmesi olduğunu ifade eden Aslan, kazanılmış haklarından vazgeçmeyeceklerini dile getirdi. Aslan, bir diğer taleplerinin ise örgütlenme özgürlüğü olduğunu vurgulayarak, “Antidemokratik uygulamalarla örgütlenmenin önü kesilmeye çalışılıyor. Sendikamızın şube başkanı dahil 14 üyesi ceza aldı bu uygulamalardan dolayı” diye konuştu. Sendika olarak 1 Mayıs’a kitlesel bir şekilde katılacaklarını dile getiren Aslan, “Ailemizle geçmiş yıllarda olduğu gibi alanda olacağız” dedi.

KIDEM HAKKI TALEPLERİN BAŞINDA

1 Mayıs’a Tandoğan Meydanı’nda katılacak olan sendikalardan Tez Koop-İş’in 2 No’lu Şube Başkanı Mustafa Barın da kıdem tazminatı, zorunlu BES ve ekonomik krizin öncelikli gündemleri olduğunu dile getirdi. Gelir vergisinin düzeltilmesi, krizin yükünün işçilere yüklenmemesi, ekonomik pakette işçiler lehine düzenlemeler yapılması gibi taleplerle alanda olacaklarını ifade eden Barın, aynı zamanda barış talebine de sahip çıkacaklarını söyledi.

YOL-İŞ HEM ANKARA’DA HEM KOCAELİ’DE

Yol-İş Sendikası Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Semavi Güzel, Bolu ve Düzce gibi Kocaeli’ye yakın yerlerdeki yaklaşık 250 üyelerinin Kocaeli’de olacağını, başkentteki üyelerinin ise 1 Mayıs’a Ankara’da katılacağını ifade etti. Güzel, Ankara’da nerede toplanacaklarına ilişkin ise henüz genel merkezden bir bilgi gelmediğini dile getirdi. Güzel talepleriyle ilgili ise şu bilgileri verdi: “Zaten Türk-İş’ten yazı geldi, ‘Kıdemime dokunma’, ‘Krizin nedeni değiliz, bedelini ödemeyeceğiz’ diye. Hangi temaların işleneceği zaten genel merkezden gelir, onları da biz işyerlerine astırırız.”

TÜRK METAL: ÇALIŞANLARIN EN BÜYÜK SIKINTISI VERGİ

Türk-İş Ankara Temsilcisi ve Türk Metal Sendikası Ankara 3 No’lu Şube Başkanı Nihat Zengin ise 1 Mayıs’ta Ankara’da olmayacaklarını söyleyerek, “Daha önceden alınmış bir karar var, Türk-İş olarak Kocaeli’de olacağız” dedi. Kriz döneminde metal fabrikalarında vardiyaların eksilmesi, işten atmalar yaşanırken toplusözleşme öncesi taleplerini sorduğumuz Zengin, gündemlerinde kıdem tazminatı ve vergi adaletsizliğinin olduğunu dile getirdi. Vardiyaların eksilmesi ve toplusözleşme ile ilgili sorumuzu yanıtsız bırakan Zengin, “Biliyorsunuz ki bütün çalışanların en büyük sıkıntısı vergi. Az kazanandan çok, çok kazanandan az vergi alınıyor. Anayasamıza uygun olmayan şekilde ve çalışanların belini büken konular bunlar” dedi.

PETROL-İŞ BU YIL ANKARA’DA OLMAYACAK

Önceki yıllarda yerel kutlamalara da katılan Petrol-İş Sendikası Ankara Şubesi bu yıl Kocaeli’ye gidecek. Petrol-İş Ankara Şube Başkanı Ali Haluk Koşar, kıdem tazminatı ve zorunlu BES’in yanı sıra güvenli çalışma, sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılması ve ekonomik krizin bedelinin işçilerin ödememesi gibi taleplerle alanda olacaklarını dile getirdi. Koşar, temel insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının sağlanması, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin son bulması, iş kazalarına köklü bir çözüm bulunması, EYT’lilerin mağduriyetlerinin giderilmesi gibi talepleri olduğunu söyledi.

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